Nový Mercedes třídy E natočí toho, kdo jej nabourá nebo odtahuje

Mercedes mnoho lidí stále vnímá jako jednu z nejkonzervativnějších značek. Přiznejme si, vozy Mercedes opravdu nejsou žádné designové experimenty. Mnoho modelů se navzájem podobá jak vejce vejci a liší se hlavně velikostí. Ultrakonzervativním admirálem téhle flotily je pak třída E.

Aktuálně je na trhu její buď pátá, nebo už desátá generace, podle toho, jak to chcete počítat (viz rámeček). Výrobce třídu E nazývá srdcem značky. Nejen kvůli tradici, ale hlavně kvůli tomu, že podle interních průzkumů 8 z 10 zákazníků třídy E zůstává značce věrných i při nákupu dalšího vozu.



Aktuální generace je na trhu od roku 2016, nyní přišel čas na facelift. Na přední masce se moc nepozná, její vzhled blízký třídě C má řadu zarytých odpůrců, zato vzadu jde na konzervativní Mercedes doslova o revoluci. Kompletně jinou podobu totiž mají dvoudílné světlomety, které zasahují až do víka kufru, což je pro Mercedes velká změna.

Uvnitř je po modernizaci kombinace dvou 10,25palcových displejů, nejnovější infotainment systém MBUX a nová sedadla. To všechno jsou věci, které by od faceliftu čekala asi většina lidí. My jsme se ovšem zaměřili na pár věcí, které považujeme na třídě E za nejzajímavější.



Hybridní diesel

S novinkou jsme se bohužel mohli svézt jen krátce. Ze čtyř dostupných karoserií (sedan, kombi, kabrio, kupé) jsme zvolili kombík a vybrali v automobilovém světě hodně výjimečnou motorizaci plug-in hybridu spojeného s dieselovým motorem. Kombinace dvou motorů je snad technicky nejsložitější, co může být, nízké spotřeby docílíte, jen když budete mít zodpovědnost pravidelně dobíjet, jinak se vám spotřeba dramaticky zvýší, protože s sebou taháte pár set kilo baterií navíc, ale když už bych si musel tento druh pohonu vybrat, tak právě tento od Mercedesu.

Objevil se poprvé už před facelitem a kombinuje čtyřválcový turbodiesel o výkonu 143 kW s elektromotorem o výkonu 90 kW. Skvělý výkon (např. zrychlení na stovku za rovných 6 sekund) je spojen s příjemnou spotřebou – kolem 1,6 litru s nabitou baterií a ekologickou jízdou, nebo kolem 6 litrů nafty, když vám elektřina dojde. Auto samo při jízdě vyhodnocuje, kdy volit jaký pohon či kombinaci a kdy a jakou intenzitou zahájit rekuperaci energie.

Důležitou novinkou je ještě možnost objednat naftový plug-in i s pohonem všech kol – před faceliftem byla k dispozici jen verze s pohonem jedné nápravy. Daní za to vše je ovšem razantní zmenšení kapacity zavazadlového prostoru – z 640 na 480 litrů. Ale auto je tak tiché, že prakticky nepoznáte, na který pohon zrovna jedete. Oproti ostatním německým konkurentům si třída E zachovala tradiční důraz na komfortní spíše než sportovní jízdní vlastnosti, a i s těžším plug-in hybridem proplouvá vůz silnicí hladce.

Můžete samozřejmě zvolit i z opravdu široké nabídky jiných motorů. Od základního dieselu 200d 118 kW až po AMG E 53 4MATIC+ o výkonu 320 kW. Je mezi nimi i jedna úplná novinka, a to dvoulitrový zážehový čtyřválec s integrovaným spouštěčem a generátorem a 48V elektrickou sítí označovaný jako M 254. Zjednodušeně řečeno jde o mildhybrid, kdy k nejvyššímu výkonu spalovacího agregátu 200 kW přidává malý elektromotor ještě 15 dalších, které pomáhají hlavně při rozjezdech a o pár deci snižují spotřebu.

Chytrý volant

„Éčko“ dostalo po faceliftu úplně nový volant. Má tři úzká ramena a je na něm umístěna řada ovládacích prvků, ovšem nikoli formou klasických tlačítek, ale kapacitních dotykových senzorů. Inovativním způsobem pak Mercedes vyřešil poloautomatickou jízdu. K už známému balíku služeb Intelligent Drive, kdy se auto umí držet v jízdním pruhu, při zapnuté navigaci zpomalovat před zatáčkou nebo kruhovým objezdem atd., přidal jednu technickou novinku. Většina konkurenčních aut s podobným systémem drží auto v jízdním pruhu chvíli a pak po akustickém upozornění ho buď vypne, nebo řidič musí aspoň minimálně „cuknout“ volantem. To je ne úplně komfortní třeba v situacích, kdy se pomalu popojíždí v koloně.

Mercedes však do věnce volantu vložil senzory pro kapacitní snímání, které rozpoznávají, zda má řidič ruce na volantu pouze položené. Není tedy třeba vyvíjet žádné úsilí, a spolu s adaptivním tempomatem vůz proskáče kolonou zcela sám. V případě, kdy by naopak řidiče postihla třeba zdravotní indispozice, systém nejprve spustí sled výstrah a nakonec umí i nouzově zastavit.

Kamera

Kamery na sledování všeho možného či na pomoc s parkováním má už kdekdo. Mercedes ale uměl jít o kousek dál a nabídl ve faceliftovaném „éčku“ dvě novinky. Jednou je, že kamera v čelním skle umí nahrávat záznam z jízdy. Tato funkce jde dodatečně aktivovat za zhruba 5 000 Kč a pak umí na připojený flash disk nahrávat ve smyčce dění před vozem. GPS v autě řidiče upozorní, pokud překročí hranice do států, kde je používání těchto kamer zakázané, jako tomu je například v Rakousku.

Ještě větší vychytávka se jmenuje Urban Guard. Podle toho, jak široký rozsah služby si zaplatíte, umí systém nejen spustit klasické poplašné zařízení. Senzory vozidla také umí zaznamenat, že někdo do zaparkovaného a uzamčeného vozidla narazil nebo je odtahováno – nebo že se někdo pokouší do vozidla vloupat. Řidič je informován prostřednictvím aplikace a dozví se, jaká část vozidla byla jiným parkujícím vozidlem poškozena a v jaké intenzitě.

Podle produktových specialistů Mercedesu se chystá i jedno technologické rozšíření – v případě poškození se spustí rovněž záznam kamery nejbližší danému místu. Takže auto samo řidiče nebo piráta, který poškodil zaparkované auto, vyfotí.

Přes milion

Pokud chcete Mercedes třídy E, připravte si nejméně 1 318 900 Kč včetně DPH. Tolik stojí sedan s benzinovým motorem o výkonu 145 kW. Před faceliftem cena s tímto motorem začínala na 1 272 920 Kč. Kombík se stejným motorem vyjde na 1 379 400 Kč. Nejlevnější diesel pak stojí 1 385 450 Kč (sedan) nebo 1 445 950 Kč (kombi). Testovaný kombíkový plug in hybrid E 300 de 4MATIC je v ceníku za 1 770 230 Kč. Za vrcholné varianty Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ pak dá zájemce 2 117 500 Kč (sedan) či 2 147 750 Kč (kombi).