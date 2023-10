Genderově nevyvážený test trval jako mrknutí oka. Elektrohvězdy lidi ochrání

Dva oranžové mercedesy se v tmavé hale obřího Technologického centra pro bezpečnost vozidel v německém Sindelfingenu čelně srážejí v rychlosti 56 km/h a s padesátiprocentním překrytím. Příprava tohoto crash-testu trvala dlouhé hodiny, během zlomku sekundy je však „hotovo“, což znamená, že se z jejich předních částí stala hromádka beztvarého plechu.

Rozsáhlá deformace obou aut po srážce může připadat šokující, inženýři Mercedesu jsou ovšem spokojeni, neboť vozidla dokázala účinně absorbovat energii nárazu deformací. Data mluví jasně, a o ně se jedná především.

Na jedné straně městský crossover EQA, na druhé obří EQS SUV, tedy nejmenší a největší elektromobily značky Mercedes-Benz. Větší „žluťas“ menšího sparingpartnera trochu odráží, sám ale pohlcuje významnou část kinetické energie. Takovéto crash-testy rozdílně velkých aut mají u Mercedesu tradici. Již legendárním je třeba střet velké třídy S a miniaturního smartu.

I nyní se Mercedes rozhodl jít „cestou neoranou“ a jako první uskutečnil a zveřejnit reálnou srážku dvou nestejně velkých elektromobilů. Vývojáři si vše nejprve nasimulovali na počítači, a reálný test jejich výpočty potvrdil. Celá akce má samozřejmě i nezanedbatelný komerční význam, kdy Mercedes využil výsledky pro propagaci bezpečnosti svých modelů, ale také pro zviditelnění elektromobilů a elektromobility obecně.

Rychle, ale vlastně pomalu

Mercedes se rozhodl simulovat typickou situaci, kdy jeden z řidičů na okresce nezvládne předjížděcí manévr a oba vozy těsně před střetem krátce a intenzivně brzdí z rychlosti okolo 90 km/h. V okamžiku střetu jely rychlostí 56 km/h, což znamenalo, že celková energie nárazu byla podstatně vyšší, než požaduje zákon. Jedná se však o poměrně nízkou rychlost, odpovídající nehodě při jízdě po městě či obci. Ve vyšších rychlostech jsou samozřejmě následky horší.

Stuttgartská značka je pověstná nejen svým zaměřením na bezpečnost, ale i faktem, že jde ještě mnohem dále, než co vyžaduje legislativa, ale například i než nezávislé konsorcium Euro NCAP. To provádí offsetový čelní náraz pomocí vozíku o hmotnosti 1 400 kg s hliníkovou voštinovou bariérou, která simuluje příď jiného auta, a to v rychlosti 50 km/h. Mercedes však při svém crash-testu použil dvě skutečná auta, a to rozměrově i hmotnostně odlišná. Zatímco model EQA 300 4Matic má hmotnost přibližně 2,1 tuny, obří EQS SUV 450 4Matic je ještě o 1100 kg těžší.

Každý z obou modelů vezl dvě dospělé figuríny, celkem tři ženy a jednoho muže. Analýza až 150 měřicích bodů na figurínu ukazuje na nízké riziko vážného až smrtelného zranění. To znamená, že definované deformační zóny a pokročilé zádržné systémy v obou vozidlech nabízejí velmi dobrý ochranný potenciál pro cestující při havárii. Veškeré bezpečnostní vybavení, jako jsou airbagy a předpínače pásů s omezovači síly pásů, fungovalo tak, jak bylo zamýšleno. Nárazový test tak potvrdil výsledky, které inženýři předtím vypočítali v četných počítačových simulacích.

Twiggy figuríny v hlavní roli

Za volant obou vozů vývojáři posadili ženské figuríny, které se v současnosti používají v automobilovém průmyslu pro testy čelního nárazu. Odpovídají ženě vysoké přibližně 1,5 metru a vážící 49 kilogramů, tedy v podstatě subtilní modelce. Tato figurína seděla u modelu EQA i na sedadle spolujezdce, zatímco „pána tvorstva“ zastupoval v modelu EQS SUV 78 kg vážící mužský dumík.

Mercedes evidentně šel s reálným crash-testem na jistotu. V podstatě lze říci, že to špatně nemohlo dopadnout, jinak by crash-test stuttgartská značka nezveřejnila. Zrovna u ní jsou ale standardy nastavené tak vysoko, že neúspěch byl téměř vyloučen. „Dokazuje to, že všechna naše vozidla mají stejně vysokou úroveň bezpečnosti, bez ohledu na to, jaká technologie je pohání,“ uvedl v této souvislosti Markus Schäfer, technický ředitel Mercedesu.

Stuttgartská značka vyvinula pro svá elektrická auta koncepci vícestupňové ochrany před vysokým napětím. Systém má osm klíčových prvků pro zajištění bezpečnosti baterie a všech komponent s napětím nad 60 voltů. Příklady zahrnují oddělenou kladnou a zápornou kabeláž a samokontrolní vysokonapěťový systém, který se v případě vážné kolize automaticky vypne. Baterie se oddělí od ostatních vysokonapěťových komponent a kabelů v řádu milisekund. Okruh je proto přerušen a je možné zasáhnout a zachránit posádku elektromobilu bez jakéhokoli nebezpečí. „Bezpečnost je součástí DNA naší značky a jedním z našich hlavních závazků vůči všem účastníkům silničního provozu,“ dodává Schäfer.

Bezpečnostní buňka pro cestující obou elektrických modelů zůstala nedotčena a dveře bylo možné stále otevřít. V případě nouze by tak cestující mohli opustit vozidlo sami, nebo se k nim mohli snadno dostat záchranáři.