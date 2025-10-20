První jízda revolučním elektrickým mercedesem. CLA má dvě umělé inteligence

Martin Šidlák
Jestliže Čína dokázala dramaticky zrychlit vlastní vývoj aut a v elektromobilech v mnoha ohledech vítězila nad Evropou, tak v podobě vozu Mercedes-Benz CLA si Evropa bere iniciativu zpět. Toto auto je technologický skok hlavně kvůli své efektivitě a revoluční převodovce.

Mercedes-Benz CLA se prodává už od roku 2013, ale byl vždy spíše okrajovým modelem v nabídce značky. Teď se z něj však stal pro Mercedes revoluční vůz. Je jejím prvním modelem, který dostane ve stejné karoserii elektrický i hybridní pohon. Poprvé jsme projeli elektrickou verzi, která má úplně novou konstrukci pohonu a hned dvě umělé inteligence.

Nový Mercedes Benz CLA
Nový Mercedes Benz CLA
Nový Mercedes Benz CLA
Nový Mercedes Benz CLA – design interiéru je vysoce futuristický.
Nový Mercedes Benz CLA – design interiéru je vysoce futuristický.
16 fotografií

Mercedes až dosud striktně odděloval elektrická a spalovací auta. Jeho elektromobily tak šly snadno poznat pod písmen EQ v názvu (EQE, EQS…). Teď však přichází změna. Výrobce nejenže vyvinul zcela nový elektrický pohon, ale chystá se i na výrobu hybridů, a navíc se oba tyto pohony objeví ve stejných autech. První vlaštovkou je Mercedes-Benz CLA.

Vizuálně se obě verze budou lišit nejspíš jen maskou chladiče. U elektrického provedení má nové tvary s panelem ve vysoce lesklé černé barvě se 142 individuálně animovanými LED hvězdičkami. Hybridní varianta má proti tomu panel ve vysoce lesklé černé barvě s chromovanými hvězdami, mřížku obklopuje světelný pás z LED diod.

Celkový design CLA má připomínat kupé s dostatkem místa pro pět lidí, proti minulé generaci přibylo místa hlavně na zadních sedadlech. Auto má dlouhý rozvor, krátké převisy a mohutnou záď ve stylu GT, velká kola, rozšířené blatníky a široký rozchod kol.

Nová generace je o pár centimetrů delší a dosahuje nyní délky 4,72 metru. Trochu paradoxně se však zmenšil objem zavazadlového prostoru, a to na 405 litrů místo dřívějších 460. Přibyl ovšem nový úložný prostor pod přední kapotou o velikosti 101 litrů. Jde teprve o druhý vůz v historii značky, který něco takového nabízí. Větší zadní zavazadlový prostor nabídne kombi verze Shooting Brake, jejíž výstavní premiéra v Česku proběhne už během října.

Design interiéru je vysoce futuristický, uživatele vozů Mercedes překvapí i nový volant. Vrcholná výbava dostala obrazovku MBUX Superscreen, která se rozprostírá přes celou šířku palubní desky a kombinuje tři obrazovky – přístrojový štít, centrální obrazovku a obrazovku pro spolujezdce. Na obou koncích se nacházejí kulaté výdechy vzduchu inspirované tryskami.

Digitální „centrální mozek“ ale není jiný jen na pohled, ale především uvnitř. Nové je uživatelské rozhraní MBUX (Mercedes-Benz User Experience) čtvrté generace, které běží na systému MB.OS. Pracuje s umělou inteligencí, ale nestačí mu jedna, ale hned dvě – od společností Microsoft a Google. Auto se vždy rozhodne, která je pro danou situaci vhodnější.

Navigace tak třeba umí plánovat nabíjení během cesty s odpovídajícím temperováním akumulátoru pro co nejlepší nabíjecí křivku a nejkratší zastávku. Zohledňuje zároveň i topografii, trasu, okolní teplotu, rychlost, a navíc i požadavky na vytápění a chlazení. Mezi další faktory patří hustota provozu a dostupnost nabíjecích stanic. To vše v uživatelském prostředí, které je majitelům mercedesů známé.

Grafika i rychlost reakce systému jsou perfektní a vše je v češtině včetně hlasové asistentky. Jen můj první dojem trochu kazila možná trochu moc velká snaha výrobce o polidšťování stroje. Typicky mě auto po návratu z obědové pauzy uvítalo tím, že ženským hlasem řeklo „Jsem ráda, že vás opět vidím.“ Když jsem jí oponoval, že „mě nemůžeš vidět“, byla v koncích a vyřešila to hláškou „Toto nejde vyřešit bez internetového připojení.“

Ale to je zábavný detail – mnohem víc mi vadilo, že auto často četlo špatně dopravní značky a v obci by mi kolikrát povolilo jet i 90, naopak na dálnici četlo značky z připojovacích pruhů a nutilo mě naopak do nižší rychlosti. Naštěstí jde čtení dopravních značek velmi snadno vypnout.

Nejdřív elektřina

Než nějaký umělý hlas v autě je však pro mě u auta důležité, jak jezdí, a v tom mě dokázal Mercedes CLA překvapit. Jako první je na trh uváděna elektrická verze, která má ohromující technické údaje, podle kterých nejde o nějakou drobnou evoluci stávající techniky.

Díky opravdu nízké papírové spotřebě 12,2-14,1 kWh/100 km totiž slibuje dojezd na jedno nabití až 792 kilometrů. Nové 800V architektura navíc umožňuje nabíjení výkonem až 320 kW, což by za ideálních podmínek mělo znamenat nabití na 325 kilometrů během 10 minut. Člověk by však musel natrefit na dostatečně výkonnou nabíječku a mít správnou teplotu baterie i okolního vzduchu.

Prodeje startují s baterií o kapacitě 85 kWh, později přibude ještě menší 58 kWh. Na nízkou spotřebu má z velké části vliv úplně nová, u elektromobilů neobvyklá dvoustupňová převodovka na zadní nápravě. První stupeň slouží pro vysokou sílu při rozjezdu a efektivitu po městě, druhý je naopak určen pro dálniční rychlosti, kdy má zvyšovat dojezd. Jednoduše řečeno, motor by měl být podobně úsporný, ať jedete po městě, nebo po dálnici, podobně jako klasická převodovka u spalovacího motoru snižuje otáčky zařazením vyššího rychlostního stupně.

Potvrdilo se to během naší testovací jízdy, kdy jsme dvě stovky kilometrů vedoucích jak po dálnici D1, tak po Praze a silnicích v okolí Zruče nad Sázavou ujeli s průměrnou spotřebou 16,7 kWh/100 km. Vyšší než papírová spotřeba byla způsobena jak velkými koly, tak ne zcela ekologickým stylem jízdy. Naopak je však třeba také říct, že výsledku bylo dosaženo v úsporném režimu Eco. V Comfortu nebo Sportu by byla spotřeba vyšší.

Základní varianta má pohon zadních kol, v nabídce je i verze s pohonem všech kol, která k elektromotoru o výkonu 200 kW na zadní nápravě přidá ještě druhý na té přední o výkonu 60 kW. Ovšem spotřeba by se neměla příliš lišit od zadokolky, protože auto umí přední elektromotor v případě, že není potřeba (což bude většina celoročních kilometrů), úplně odpojit.

Z hlediska jízdních vlastností je CLA ten pravý mercedes. Tichý, plavný, ale v případě potřeby výkonný. Všechno dohromady funguje harmonicky, odpojí vás to od starostí vnějšího světa a plujete v klidu krajinou v reálu asi o něco vyšší rychlostí, než jste plánovali. Auto je stabilní v zatáčkách, nerovnosti ho nerozhodí a dlouhé cesty s ním díky nízké spotřeba nejsou problém.

Posledním překvapením je také cena. Se základní cenou 1 351 570 Kč včetně DPH za zadokolku je aktuálně nejlevnějším elektromobilem značky Mercedes-Benz podle ceníkových cen. Verze s pohonem všech kol pak vyjde na 1 467 730 Kč.

Časem doplní nabídku ještě úplně nový hybrid s 48voltovou technologií na základě úplně nového benzinového motoru 1.5 v kombinaci s elektromotorem o výkonu 20 kW integrovaným do osmistupňové převodovky nové generace. Rovněž nově vyvinutá 48voltová baterie s lithium-iontovou technologií nabízí kapacitu až 1,3 kWh. Pohonný systém pak má dostat celkem 4 výkonové varianty včetně čtyřkolky.

Čína škrtí vývoz vzácných kovů. Evropský autoprůmysl bije na poplach

Výrobci aut kvůli rozhodnutí Číny zpřísnit pravidla vývozu kovů vzácných zemin bijí na poplach. Německý svaz VDA se obává, že v dodavatelských řetězcích kvůli tomu nastane chaos, který bude mít...

16. října 2025  12:01

Tuzexový sen má narozeniny: Peugeot 309 učil Čechy milovat diesely

Oblíbený rodinný liftback nižší střední třídy Peugeot 309 letos v září oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. To je jistě vhodná příležitost si tohoto elegantního Francouze připomenout, zvláště když...

16. října 2025

