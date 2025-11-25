Nový Mercedes-Benz CLA je extra chytré auto nové éry

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Svým tvarem čtyřdveřového kupé nový Mercedes-Benz CLA jasně navazuje na předchozí dvě generace tohoto kompaktního modelu. Technika je ale zbrusu nová, vlastně revoluční. Díky ní nabízí novinka v elektrické verzi úžasný dojezd i rychlé nabíjení. A ve všech podobách je pro posádku nečekaně chytrým a příjemným společníkem.
Fotogalerie3

Mercedes-Benz CLA | foto: Mercedes-Benz

Technika je základ. Právě špičková řešení dělají z nového Mercedesu CLA auto, které začíná nejen u automobilky Mercedes-Benz novou éru. Je to totiž první vůz, který do praxe uvádí některá konkrétní řešení z fascinujícího rekordního konceptu VISION EQXX.

I proto přijíždí nové CLA na trh nejprve jako elektromobil se zbrusu novou elektrickou architekturou. Jeho flexibilní platforma MMA ovšem umožňuje zástavbu dalších pohonů, a v dohledné době tak Mercedes nabídne i high-tech hybridní varianty CLA.

Ve všech provedeních přitom platí, že je nové CLA dosud vůbec nejchytřejším vozem, jaký Mercedes-Benz vyrobil. Je to první model ze zcela nové rodiny vozů značky. Kromě jiného klade velký důraz na vytříbenou aerodynamiku, která snižuje spotřebu a prodlužuje dojezd všech verzí. Ta elektrická se tak může pochlubit tím, že na jedno nabití akumulátorů ujede až 792 kilometrů.

800 voltů jako základ

K velké efektivitě novinky přispívá jak zmíněná aerodynamika, tak 800V elektrická architektura. Ta znamená, že akumulátor Mercedesu CLA pracuje se jmenovitým napětím 800 V, což má řadu pozitivních efektů: mimo jiné efektivnější konstrukci baterie a kabeláže ve voze. Důležité je ale také velmi rychlé nabíjení.

To je u modelů s akumulátorem o kapacitě až 85 kWh možné výkonem až 320 kW, provedení s akumulátorem o kapacitě 58 kWh nabízí maximum nabíjecího výkonu 200 kW. To znamená, že za pouhých 10 minut nabíjení doplní vůz energii na dalších až 325 kilometrů jízdy. Z 10 na 80 % kapacity se větší baterie nabije za pouhých 22 minut a vůz po takové zastávce bude moci pokračovat v jízdě po dalších více než 600 kilometrů.

To ovšem zdaleka nejsou všechny trumfy nové elektrické výbavy. Mercedes CLA má díky své technice i mimořádně efektivní rekuperaci. Ta umí do baterie posílat energii stejným výkonem, jaký má hlavní elektromotor vozu. Ten je umístěn na zadní nápravě a má výkon až 200 kW, který dovede odvádět na silnici, ale taky jím při intenzivním brzdění vracet energii do baterie.

Vychytávky elektrického Mercedesu CLA

  • Přední zavazadlový prostor s objemem 101 litrů
  • Dvoustupňová převodovka zajišťuje svižné zrychlení i účinnost při vyšších rychlostech
  • Světla pro denní svícení vpředu a zadní světla ve tvaru hvězdy Mercedes-Benz
  • Osvětlená maska se 142 diodami a centrální hvězdou; řidiče vítá a loučí se s ním animacemi

Elektronika vozu vždy vypočítává, jaký brzdný účinek v dané situaci využije díky rekuperaci a jak moc musí „zapřáhnout“ klasické kotoučové brzdy vozu. To je mimo jiné umožněno díky funkci brake-by-wire, kdy není pedál brzdy přímo spojen s brzdovým okruhem. Slouží jen jako senzor, jímž dává řidič pokyn ke zpomalení vozu, konkrétní zapojení brzdné techniky řeší právě elektronika.

Elektrické CLA je k dispozici v několika provedeních. Základem nabídky je verze s baterií o zmíněné kapacitě 58 kWh (CLA 200), tato baterie zároveň přináší novou LFP technologii. Zadní nápravu tu pohání elektromotor o výkonu 165 kW. Zadní pohon má i silnější provedení s výkonem 200 kW (CLA 250+), k dispozici je i verze s pohonem všech kol o systémovém výkonu 260 kW (CLA 350 4MATIC). U verze s pohonem všech kol se přední pohon připojuje jen v případě potřeby, jinak je elektromotor s výkonem 80 kW v nízkém zatížení díky odpojovací jednotce DCU zastaven. To snižuje ztráty na přední nápravě o 90 %. Efektivitu vozu dále zvyšuje standardně montované tepelné čerpadlo.

Nabídku řady CLA rozšíří v budoucnu i high-tech hybridní provedení se 48voltovou elektrickou částí. Její elektromotor je integrován přímo v osmistupňové dvouspojkové převodovce a k pohonu vozu přispívá výkonem až 20 kW. Zároveň dovede rekuperovat elektrickou energii na všech osmi převodových stupních, a to výkonem až 25 kW.

Chytrý skrz naskrz

Moderní techniku nevyužívá nový Mercedes CLA jen v oblasti pohonu, dostala se i na palubu vozu. Uživatelské rozhraní MBUX, které známe z předchozích modelů značky, teď běží na novém operačním systému MB.OS. Ten je velmi flexibilní a umožňuje začlenění obsahu a funkcí od externích poskytovatelů. I díky této flexibilitě tak nová generace prostředí MBUX poprvé v historii využívá více zástupců umělé inteligence, když kombinuje AI od Googlu i Microsoftu.

Díky generativní umělé inteligenci (AI) přináší funkce MBUX nazvaná Virtuální asistent revoluci ve vztahu mezi vozidlem a řidičem. Virtuální asistent MBUX, založený na ChatGPT4o a vyhledávání Microsoft Bing, spojuje kolektivní znalosti uložené na internetu. Díky technologii Google Gemini se také dobře orientuje v otázkách položených přirozeným jazykem při navigaci.

Mercedes-Benz CLA

To znamená, že asistent nejenže skvěle reaguje na hlasové příkazy pro ovládání funkcí vozu, ale zároveň dovede s posádkou vést přirozený dialog s možností upřesnění. A disponuje krátkodobou pamětí. Asistent chápe kontext a umí být nejen inteligentní, ale i komunikativní a empatický. Díky tomu se ho můžete například zeptat: „Ahoj Mercedesi, dnes mám rande. Máš nějaký nápad, co zajímavého by se dalo v okolí podniknout?“ Asistent dokonce dovede vnímat emoce a reagovat na ně – například tak, že mění barvu svých animací.

Výjimečně inteligentní je i navigace nového CLA. Ta využívá data z Google Maps přizpůsobená na míru. Díky technologii Electric Intelligence zohledňuje navigace topografii, trasu, okolní teplotu, rychlost i požadavky na vytápění a chlazení, počítá s hustotou provozu i dostupností nabíjecích stanic na trase, a to včetně disponibilního výkonu nabíjení. Navigace tak rozpozná, kdy je nutná zastávka pro nabíjení, a automaticky ji naplánuje.

Pro spolujezdce na předním sedadle má pak CLA ještě jednu vychytávku. Tou je jeho vlastní displej pro zábavu. Lze na něm sledovat například streamované video nebo hrát videohry. Systém dokonce nabízí možnost připojení Bluetooth ovladače.

Nejčtenější

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen naoko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

Porsche Cayenne Electric

Opravdu lidé chtějí a potřebují rodinné SUV s výkonem 1 150 koní, které stejně jako 911 Turbo S zvládne sprint na stovku za 2,5 sekundy? U Porsche si myslí, že ano. Do nové generace modelu Cayenne...

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

Past na řidiče fungovala skvěle, ale bylo z toho demoliční derby

Šířka jízdních pruhů je v Británii možná větším problémem pro řidiče než pro...

S průjezdnou šířkou 213 centimetrů by se měli umět popasovat řidiči většiny osobních automobilů. Jenže jak názorně ukazoval omezovač v anglickém Watfordu, bez úhony to tu často nezvládaly ani malé...

Nový Mercedes-Benz CLA je extra chytré auto nové éry

Advertorial
Mercedes-Benz CLA

Svým tvarem čtyřdveřového kupé nový Mercedes-Benz CLA jasně navazuje na předchozí dvě generace tohoto kompaktního modelu. Technika je ale zbrusu nová, vlastně revoluční. Díky ní nabízí novinka v...

25. listopadu 2025

Katedrály zvuku, betonové jeskyně. Tunely pro fandy dunících motorů

Do těchto tunelů se nejezdí jen kvůli tomu, že zkracují cestu silnicím pod...

Tunely nejsou jen součástí infrastruktury. Pro mnohé jsou to místa, kde se jízda mění v neskutečný zážitek. Teprve zde umí řev motoru nebo burácení upraveného výfuku, odrážející se od betonových stěn...

25. listopadu 2025

Luxusní auto značí malé přirození? Studie zkoumala, zda je to opravdu tak přímočaré

Premium
ilustrační snímek

Po generace se tvrdí, že muži s menší výbavou mají potřebu „přidat si pár centimetrů“ alespoň v garáži. Tradovaná zmínka, kulturní klišé a nepovedený vtip, který přerostl přes kapotu, chtělo by se...

25. listopadu 2025

Poptávku po elektroautech v Německu uměle navyšují nucené registrace

Volkswagen ID.6 Crozz

Údaje o poptávce po elektromobilech v Německu jsou zkreslené. Ve skutečnosti je zájem slabší, než se uvádí. Na svém webu to tvrdí Centrální svaz německého automobilového průmyslu (ZDK). Na vině je...

25. listopadu 2025

Americký drsňák ze spaghetti westernu. První jízda novým Jeepem Compass

Jeep Compass

Jeep jménem Compass přijíždí ve své třetí generaci. Pořád se tváří jako americký drsňák, ale je ušitý přímo na míru Evropě, tady ho vyvinuli na evropském „železe“ a tady ho i vyrobí. Pro Jeep je to...

24. listopadu 2025

Past na řidiče fungovala skvěle, ale bylo z toho demoliční derby

Šířka jízdních pruhů je v Británii možná větším problémem pro řidiče než pro...

S průjezdnou šířkou 213 centimetrů by se měli umět popasovat řidiči většiny osobních automobilů. Jenže jak názorně ukazoval omezovač v anglickém Watfordu, bez úhony to tu často nezvládaly ani malé...

24. listopadu 2025

Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

Porsche Cayenne Electric

Opravdu lidé chtějí a potřebují rodinné SUV s výkonem 1 150 koní, které stejně jako 911 Turbo S zvládne sprint na stovku za 2,5 sekundy? U Porsche si myslí, že ano. Do nové generace modelu Cayenne...

23. listopadu 2025

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

22. listopadu 2025

Land Rover se směje Číňanům. Schody do nebe nejsou pro každého

Range Rover Sport vyjíždí schody na čínské hoře Tianmen.

Neplánovanou pozornost si na internetech celého světa vysloužila čínská automobilka Chery. Video neúspěšného kaskadérského kousku její terénní novinky je hitem posledních dní. Ironickými komentáři o...

22. listopadu 2025

Nejrychlejší závodní speciál míří nejdřív do Česka. Prozkoumali jsme nové lambo

Exkluzivně
Premiéra Lamborghini Temerario Super Trofeo

Třetí premiéra modelu Temerario. A možná i ta nejdůležitější. Po sériovce a závodní verzi GT3 představilo Lamborghini svůj nový model i ve verzi Super Trofeo – tedy té, která je určena k závodění ve...

21. listopadu 2025

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Elektrosmog je všude kolem, laboratoř měřila, jestli víc hrozí u aut na baterky

Vývojové centrum BMW v rakouském Štýru (Steyr)

Elektromobily nevypouštějí z výfuku emise, ale mnoho lidí věří tomu, že ohrožují lidské zdraví jinak – elektromagnetickým polem, podobně jako se to říká třeba o špatném vlivu mobilů na lidský mozek....

21. listopadu 2025

Navrhněte auto budoucnosti. Soutěžícímu pomohla umělá inteligence

Soutěž
Detail

Aerion visionR představuje futuristický koncept sportovního hatchbacku, který přihlásil do velké designérské soutěže iDNES.cz Marek Vácha.

21. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.