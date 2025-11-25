Nový Mercedes-Benz CLA je extra chytré auto nové éry

Technika je základ. Právě špičková řešení dělají z nového Mercedesu CLA auto, které začíná nejen u automobilky Mercedes-Benz novou éru. Je to totiž první vůz, který do praxe uvádí některá konkrétní řešení z fascinujícího rekordního konceptu VISION EQXX.
I proto přijíždí nové CLA na trh nejprve jako elektromobil se zbrusu novou elektrickou architekturou. Jeho flexibilní platforma MMA ovšem umožňuje zástavbu dalších pohonů, a v dohledné době tak Mercedes nabídne i high-tech hybridní varianty CLA.
Ve všech provedeních přitom platí, že je nové CLA dosud vůbec nejchytřejším vozem, jaký Mercedes-Benz vyrobil. Je to první model ze zcela nové rodiny vozů značky. Kromě jiného klade velký důraz na vytříbenou aerodynamiku, která snižuje spotřebu a prodlužuje dojezd všech verzí. Ta elektrická se tak může pochlubit tím, že na jedno nabití akumulátorů ujede až 792 kilometrů.
800 voltů jako základ
K velké efektivitě novinky přispívá jak zmíněná aerodynamika, tak 800V elektrická architektura. Ta znamená, že akumulátor Mercedesu CLA pracuje se jmenovitým napětím 800 V, což má řadu pozitivních efektů: mimo jiné efektivnější konstrukci baterie a kabeláže ve voze. Důležité je ale také velmi rychlé nabíjení.
To je u modelů s akumulátorem o kapacitě až 85 kWh možné výkonem až 320 kW, provedení s akumulátorem o kapacitě 58 kWh nabízí maximum nabíjecího výkonu 200 kW. To znamená, že za pouhých 10 minut nabíjení doplní vůz energii na dalších až 325 kilometrů jízdy. Z 10 na 80 % kapacity se větší baterie nabije za pouhých 22 minut a vůz po takové zastávce bude moci pokračovat v jízdě po dalších více než 600 kilometrů.
To ovšem zdaleka nejsou všechny trumfy nové elektrické výbavy. Mercedes CLA má díky své technice i mimořádně efektivní rekuperaci. Ta umí do baterie posílat energii stejným výkonem, jaký má hlavní elektromotor vozu. Ten je umístěn na zadní nápravě a má výkon až 200 kW, který dovede odvádět na silnici, ale taky jím při intenzivním brzdění vracet energii do baterie.
Vychytávky elektrického Mercedesu CLA
Elektronika vozu vždy vypočítává, jaký brzdný účinek v dané situaci využije díky rekuperaci a jak moc musí „zapřáhnout“ klasické kotoučové brzdy vozu. To je mimo jiné umožněno díky funkci brake-by-wire, kdy není pedál brzdy přímo spojen s brzdovým okruhem. Slouží jen jako senzor, jímž dává řidič pokyn ke zpomalení vozu, konkrétní zapojení brzdné techniky řeší právě elektronika.
Elektrické CLA je k dispozici v několika provedeních. Základem nabídky je verze s baterií o zmíněné kapacitě 58 kWh (CLA 200), tato baterie zároveň přináší novou LFP technologii. Zadní nápravu tu pohání elektromotor o výkonu 165 kW. Zadní pohon má i silnější provedení s výkonem 200 kW (CLA 250+), k dispozici je i verze s pohonem všech kol o systémovém výkonu 260 kW (CLA 350 4MATIC). U verze s pohonem všech kol se přední pohon připojuje jen v případě potřeby, jinak je elektromotor s výkonem 80 kW v nízkém zatížení díky odpojovací jednotce DCU zastaven. To snižuje ztráty na přední nápravě o 90 %. Efektivitu vozu dále zvyšuje standardně montované tepelné čerpadlo.
Nabídku řady CLA rozšíří v budoucnu i high-tech hybridní provedení se 48voltovou elektrickou částí. Její elektromotor je integrován přímo v osmistupňové dvouspojkové převodovce a k pohonu vozu přispívá výkonem až 20 kW. Zároveň dovede rekuperovat elektrickou energii na všech osmi převodových stupních, a to výkonem až 25 kW.
Chytrý skrz naskrz
Moderní techniku nevyužívá nový Mercedes CLA jen v oblasti pohonu, dostala se i na palubu vozu. Uživatelské rozhraní MBUX, které známe z předchozích modelů značky, teď běží na novém operačním systému MB.OS. Ten je velmi flexibilní a umožňuje začlenění obsahu a funkcí od externích poskytovatelů. I díky této flexibilitě tak nová generace prostředí MBUX poprvé v historii využívá více zástupců umělé inteligence, když kombinuje AI od Googlu i Microsoftu.
Díky generativní umělé inteligenci (AI) přináší funkce MBUX nazvaná Virtuální asistent revoluci ve vztahu mezi vozidlem a řidičem. Virtuální asistent MBUX, založený na ChatGPT4o a vyhledávání Microsoft Bing, spojuje kolektivní znalosti uložené na internetu. Díky technologii Google Gemini se také dobře orientuje v otázkách položených přirozeným jazykem při navigaci.
To znamená, že asistent nejenže skvěle reaguje na hlasové příkazy pro ovládání funkcí vozu, ale zároveň dovede s posádkou vést přirozený dialog s možností upřesnění. A disponuje krátkodobou pamětí. Asistent chápe kontext a umí být nejen inteligentní, ale i komunikativní a empatický. Díky tomu se ho můžete například zeptat: „Ahoj Mercedesi, dnes mám rande. Máš nějaký nápad, co zajímavého by se dalo v okolí podniknout?“ Asistent dokonce dovede vnímat emoce a reagovat na ně – například tak, že mění barvu svých animací.
Výjimečně inteligentní je i navigace nového CLA. Ta využívá data z Google Maps přizpůsobená na míru. Díky technologii Electric Intelligence zohledňuje navigace topografii, trasu, okolní teplotu, rychlost i požadavky na vytápění a chlazení, počítá s hustotou provozu i dostupností nabíjecích stanic na trase, a to včetně disponibilního výkonu nabíjení. Navigace tak rozpozná, kdy je nutná zastávka pro nabíjení, a automaticky ji naplánuje.
Pro spolujezdce na předním sedadle má pak CLA ještě jednu vychytávku. Tou je jeho vlastní displej pro zábavu. Lze na něm sledovat například streamované video nebo hrát videohry. Systém dokonce nabízí možnost připojení Bluetooth ovladače.