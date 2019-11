Evropou bez zrcátek a s nejmodernější technikou, co se do aut teprve chystá

Nový Mercedes-Benz Actros jsme si zapůjčili ve verzi 1845 Low deck, od kralupské firmy J.P.Spedition&Transport sehnali návěs s nákladem a vyrazili pro autodíly z Prahy do tisíc kilometrů vzdáleného francouzského města Gevrey.



Čistě vzato, nebýt chybějících zrcátek, která nahradily kamery systému Mirror Cam, tak se na první pohled na novém Actrosu po designové stránce tolik nezměnilo. Ale právě kamery budily pozornost ostatních řidičů. Každý se ptal, jak se s tím jezdí v noci. Častá otázka se týkala toho, co se stane, když se někde urazí. Jak řekl Milan Ureš, školitel Mercedes-Benz Truck, modul s kamerami je na kloubu. Takže je člověk musí hodně nešťastně a prudce trefit, aby je urazil. Obvykle se jenom sklopí. Raději jsme to nezkoušeli.



Pracoviště řidiče je díky displejům hodně futuristické, ale funkční.

Kabina díky nové přístrojové desce se dvěma displeji neskutečně prokoukla. Působí nyní mnohem volněji a elegantněji. A jak se shodli všichni řidiči, kteří se na modernu během cesty přišli podívat, vypadá opravdu parádně. Je také přehledná a uživatelsky mimořádně přívětivá.

Zkušenosti z osobáků

Systém ovládání všech palubních systémů je velmi intuitivní. Středový displej je sice dotykový, ale k hlavním funkcím, jako jsou rádio, klimatizace či navigace, se dostanete i pomocí tlačítek pod displejem. Je zde multifunkční volant s dotykovými tlačítky ve stylu BlackBerry známý z osobních mercedesů.

Levým se ovládají funkce na hlavním přístrojovém štítu, pravým na dotykovém středovém. Díky tomuto řešení člověk skoro vůbec nemusí sundat ruce z volantu. Menu je logické a s ovládáním se člověk velmi rychle sžije.

Za tahačem byl zapojen plachtový návěs Krone zatížený cca 10 tunami.

Pak jsou tu ještě další dva displeje systému Mirror Cam orientované na výšku a umístěné na A-sloupcích. Na ně se promítá obraz z kamer. Když se poprvé posadíte za volant, můžete mít z displejů divný pocit, hlavně z toho levého. Zdá se totiž nepřirozeně blízko. Z počátku podvědomě koukáte z okna do míst, kde marně hledáte zrcátka. Po nějakých sto kilometrech už si na to zvyknete a začnete vnímat veškeré výhody tohoto řešení.

Pro zapojení návěsu je třeba nejprve nastavit délku soupravy. Venku si nějak označíte konec návěsu, já použil zajišťovací klín. Po zapnutí zapalování se na displejích objeví dlouhá vymezovací čára, kterou pomocí ovladačů zrcátek posunete na úroveň značky. Pak už délku jenom potvrdíte a je to.

Skvělé i v noci

Na výhody Mirror Cam si zvyknete rychle. Při manévrování pořád vidíte konec návěsu, ať jste zlomení jakkoliv. Dá se tak bezpečněji couvat k rampě „přes ruku“. Na obou displejích jsou vždy tři pomocné čáry, podle kterých může řidič odhadnout vzdálenost vozidel za soupravou. To usnadňuje odhad vzdálenosti vzadu jedoucích aut v případě vyjetí do druhého jízdního pruhu.

V pravém monitoru se při aktivaci směrových světel objeví další soustava čar, která usnadní zařazení do jízdního pruhu po předjíždění. Spolehlivě to funguje i za tmy, takže už se nemusíte spoléhat jen na probliknutí od předjížděné soupravy. Jas displejů v noci nijak neobtěžuje, intenzita se nastavuje automaticky, lze ji však nastavit i ručně. Displeje fungují i v opačném extrému, tedy kdy do kamer svítí prudké slunce.

Druhou zásadní technickou novinkou je systém ADA, neboli Active Drive Assist. Jde o nadstavbu běžně používaného systému varujícího před vybočením z jízdního pruhu. Hlavní rozdíl je v tom, že řízení nového Actrosu dokáže soupravu aktivně udržovat v jízdním pruhu.

Není to plně autonomní systém, takže řízení neustále vyžaduje zpětnou vazbu od řidiče. Pokud delší dobu nic neděláte, systém vás v několika krocích varuje, abyste převzal řízení, pak se vypne. Zpočátku si na neustálé a poměrně výrazné zásahy do řízení zvykáte a s řízením se trochu perete. Když ovšem přistoupíte na „jeho hru“, ruce necháte na volantu a jen mírně zasahujete do řízení, zjistíte, že to funguje.

Zažil jsem však i opačný extrém, kdy mě ADA de facto nutil byť i jen minimálně točit volantem ve chvíli, kdy to nebylo nutné. Třeba na kvalitním povrchu, kde se dá jet rovně bez sebemenší korekce. Jenže v takovém případě ADA vyhodnotí, že neřídíte, rovnou pošle rudou varovnou hlášku a krátce na to se vypne. Pokaždé jsem se lekl hlavně zvukového signálu. Obvykle totiž varování přichází v několika úrovních.

Soustava čar usnadňuje zařazení, v tomto případě ještě není bezpečné.

Na některých opravovaných úsecích dálnic a silnic hlavně ve Francii se nechaly kamery zmást asfaltovými opravami a několikrát jsem překročil středovou čáru.

V drtivé většině případů však ADA fungoval skvěle a bezpečně. Hlavní přínos je ve zvýšení bezpečnosti. I když se má řidič neustále věnovat řízení, občas si každý sáhne do ledničky pro jídlo či pití nebo pro nějaké dokumenty. A přesně v takovou chvíli ADA v kombinaci s adaptivním tempomatem spolehlivě zabrání nehodám.

Přibrzdí i před kruhovým objezdem

Actros má i další generaci prediktivního tempomatu PPC. Mapový podklad zahrnuje kromě 3D topografie nově i rádiusy zatáček, křižovatky a hranice měst a obcí. Navíc je v mapovém podkladu uložena maximální povolená rychlost na dané silnici ve většině evropských zemí. Díky tomu umožňuje jízdu i ve městě třeba na kruhovém objezdu, kterých si hlavně ve Francii užijete do sytosti.

O tom, že systém zasáhne dopředu a soupravu zpomalí, je řidič včas informován na displeji. Úroveň rychlosti průjezdu zatáčkami, kruhovými objezdy či dálničními sjezdy si lze nastavit. Vedle úspory paliva na dálnici PPC zvyšuje bezpečnost, protože řidič se může plně soustředit na řízení.

Chce to však zvyk a ne každý řidič to skousne. Prediktivní tempomat PPC pracuje s údaji o rychlosti z vlastních mapových podkladů a dokáže vypočítat optimální průjezd trasou na dva kilometry dopředu. Systém může být navíc doplněn o asistenta čtení dopravních značek, který řidiče upozorní na dopravní značení, jež není zahrnuté v mapovém podkladu. Hodně záleží na kvalitě podkladů. I na dálnici se mi párkrát stalo, že souprava sama zpomalila z 85 na 60 km/h, aniž k tomu byl zdánlivý důvod.

Chce to chtít

Všechny tyto technické finesy nejsou jenom o bezpečnosti či zvýšení komfortu řízení. V kombinaci s efektivními motory, v našem případě s 12,8l šestiválcem OM 471 s parametry 330 kW (450 k)/2200 Nm, dokáže být nový Actros i velice úsporný.

Výsledný průměr byl 19,4 l/100 km.

Jsem zvyklý jezdit co nejvíc podle vlastního rozumu a nepoužívám příliš ani adaptivní tempomat. Tentokrát jsem skoro všechno nechal na elektronice a maximálně kombinoval a využíval všechny možnosti tempomatu PPC i funkce ADA.

A to se mi po 2 100 km odvděčilo celkovou průměrnou spotřebou 19,5 litru na sto kilometrů při průměrné rychlosti téměř sedmdesát kilometrů v hodině a zatížení kolem deseti tun.