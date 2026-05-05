Mercedes-Benz slaví 140 let a v pražské Galerie Mánes přichystal velkou narozeninovou oslavu. Na tři týdny ji proměňuje v otevřený prostor s mottem „Vítejte doma“. Servíruje se koktejl historie, moderní technologie a stylu. V evropské premiéře je k vidění nová elektrická třída C.
Pražská Galerie Mánes se na tři květnové týdny (4.5. až 24.5.) proměnila v exkluzivní Mercedes-Benz Studio, které propojuje svět luxusních automobilů s uměním a životním stylem.
V evropské premiéře je k vidění nová elektrická třída C, která se bude vyrábět souběžně se spalovací verzí, která letos projde modernizací.
První týden s podtitulem „140 let inovací“ připomene fascinující cestu od vůbec prvního patentovaného vozu Carla Benze až po současnost. Návštěvníci mohou vidět „Patentwagen“, jednu z mála plně funkčních replik původního vozu zapůjčenou od českého sběratele, vedle absolutních novinek, jako je nedávno odhalená Třída S
Celá expozice je rozdělena do tří tematických bloků, jež postupně odhalují historii značky od prvního Patentwagenu, přes špičkový design uměleckých instalací, až po adrenalinový svět divize AMG a motorsportu. Hlavní hvězdou této zajímavé je nová třída C, která se v Praze představuje v evropské premiéře.
Program Mercedes-Benz Studia Praha je rozdělen do tří týdnů, z nichž každý je odlišně zaměřený a odráží jedny z klíčových hodnot značky: inovace, design a výkon. Po celou dobu zde bude otevřena stylová kavárna a obchod s kolekcí Mercedes-Benz i originálními doplňky vytvořenými speciálně pro pražské Studio.
Jednou z novinek na českém trhu je nové provedení prestižní třídy S.
Vstup do studia i účast na veškerých workshopech je zdarma, ale pouze po předchozí on-line registraci. Program nabízí širokou škálu doprovodných aktivit, které zahrnují kreativní workshopy a sportovní tréninky. Pro milovníky kávy jsou připraveny i baristické kurzy v designové kavárně.
Výběr Galerie Mánes pro tuto oslavu 140 let existence značky není náhodný. Architektura Otakara Novotného vždy reprezentovala modernost a čistotu linií – tedy hodnoty, ke kterým se hlásí i designéři Mercedesu.
Studio, které zde vyrostlo, není běžným autosalonem. Je to prostor pro reflexi. Mezi vystavenými exponáty a uměleckými instalacemi si člověk uvědomí, že automobil se stal integrální součástí naší kultury.
Dominantou přední části nové elektrické třídy C je maska chladiče s 1050 světelnými body. Tento moderní prvek odkazuje na bohatou historii značky s třícípou hvězdou.
Koncová světla s integrovaným motivem hvězd jsou propojena širokým černým pásem. Vytvářejí tak nezaměnitelný světelný podpis nové třídy C.
Profil šesté generace třídy C působí díky dlouhému rozvoru a krátkým převisům velmi dynamicky. Součinitel odporu vzduchu Cx dosahuje vynikající hodnoty 0,22.
Mercedes-Benz třídy C W520 je výsledkem ofenzívy elektromobility 2.0. Využívá zcela novou dedikovanou platformu MB.EA pro střední třídu.
Designéři vsadili na splývavou linii střechy a výrazně kratší záď. Tento krok maximalizuje efektivitu proudění vzduchu i celkový dojezd vozu.
Mercedes-Benz třídy C pro rok 2026 přichází jako přímý rival BMW i3. Nabízí však konzervativnější přístup k luxusu a více vnitřního prostoru.
Uvedení na trh je naplánováno na září. Objednávky budou spuštěny v květnu, kdy budou oficiálně potvrzeny také ceny. Model C 400 4Matic bude při zahájení prodeje jedinou dostupnou verzí. Později nabídku doplní dostupnější varianty C 250 a C 300 s pohonem zadních kol
Interiéru nové třídy C dominuje revoluční panel MBUX Hyperscreen o šířce 99 cm. Tato sjednocená skleněná plocha spojuje tři displeje v jeden působivý celek.
Nový operační systém MB.OS využívá prvky umělé inteligence Gemini. Komunikace s hlasovým asistentem je nyní mnohem přirozenější a plynulejší.
K vidění je i nová generace kompaktního SUV GLB.
Dělí je 140 let: Benzův patentovaný motorový vůz a nová generace kompaktního SUV GLB.
Přední maska nové třídy C je inspirována aktuálním SUV GLC, je však ještě výraznější.
Mercedes-Benz Studio Praha: „Vítejte doma“
Třída C využívá pokročilou 800voltovou architekturu pro ultra-rychlé nabíjení. Systém umožňuje nabíjecí výkon stejnosměrným proudem až 330 kW.
Za pouhých deset minut na rychlonabíječce získáte dojezd 320 kilometrů. To výrazně usnadňuje cestování na dlouhé vzdálenosti bez zbytečných zdržení.
Baterie s využitelnou kapacitou 94,5 kWh umožňuje dojezd až 760 km. Příští rok dorazí verze s pohonem zadních kol, která překoná hranici 800 km.
Model C 400 4Matic disponuje celkovým systémovým výkonem 490 koní. Točivý moment 800 Nm zajišťuje suverénní dynamiku v každé jízdní situaci.
Standardně dodávané vzduchové odpružení Airmatic zaručuje špičkový komfort. Systém prediktivně reaguje na nerovnosti vozovky před vozidlem.
Řízení zadní nápravy o 4,5 stupně zlepšuje manévrovatelnost ve městě. Poloměr otáčení vozu s délkou 4,88 metru činí velmi solidních 11,2 metru.
Dvoustupňová převodovka na zadní nápravě optimalizuje akceleraci i spotřebu. Při dálničních rychlostech zajišťuje tišší a efektivnější provoz.
Systém Digital Light využívá miliony pixelů pro precizní osvětlení vozovky. Světlomety dokážou promítat varovné symboly přímo na asfalt před vůz.
Pokročilé senzory Car-to-X sdílejí informace o nebezpečí s ostatními vozy. Mercedes vás včas varuje před náledím nebo nehodou za nepřehlednou zatáčkou.
Přední kufr lze otevřít mechanickým stisknutím loga Mercedes na kapotě. Tento prostor, nazývaný „frunk“, má objem 101 litrů a je ideální pro uložení nabíjecího kabelu.
Výdechy ventilace si zachovávají ikonický tvar turbíny s podsvícením.
Nová třída C sází na hladké linie, zapuštěné kliky a bezrámové dveře.
Sedadla nabízejí pokročilé elektropneumatické nastavení bederní opěrky. Dlouhé cesty zpříjemní rozšířené masážní funkce a integrované větrání.
Již základní verze nabízí novou kůži Softtorino, zatímco Line AMG sází na sportovní design Nappa.
Po modelu GLC se elektrická třída C stává druhým vozem značky s certifikovaným veganským interiérem. Balíček zahrnuje sedadla, výplně dveří i stropní čalounění.
Kabina nabízí díky nové platformě výrazně více prostoru pro nohy. Rozvor 2,96 metru zajišťuje pohodlí srovnatelné s vozy o třídu vyššími.
Audiosystém Burmester 3D Surround využívá kryty z nerezové oceli. Design mřížek byl navržen tak, aby ladil s moderním pojetím interiéru.
Panoramatické střešní okno může být vybaveno technologií Sky Control. Ta umožňuje elektrické zatmavení skla nebo projekci hvězdné oblohy.
Rodiny s dětmi se mohou těšit na víkendovou vědeckou zónu zaměřenou na robotiku a kreativní květinové workshopy,
Závěr května bude v Mánesu patřit adrenalinu. Divize AMG sem přiveze to nejostřejší, co má ve skladech – včetně hypersportu Mercedes-AMG One.
