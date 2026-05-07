Mercedes si v srdci Prahy rozbalil obývák. Hvězdou velké párty je nová třída C

Vladimír Löbl
Mercedes-Benz slaví 140 let a v pražské Galerie Mánes přichystal velkou narozeninovou oslavu. Na tři týdny ji proměňuje v otevřený prostor s mottem „Vítejte doma“. Servíruje se koktejl historie, moderní technologie a stylu. V evropské premiéře je k vidění nová elektrická třída C.

Pražská Galerie Mánes se na tři květnové týdny proměnila v exkluzivní Mercedes-Benz Studio, které propojuje svět luxusních automobilů s uměním a životním stylem. Celá expozice je dynamicky rozdělena do tří tematických bloků, jež postupně odhalují historii značky od prvního Patentwagenu, přes špičkový design uměleckých instalací, až po adrenalinový svět divize AMG a motorsportu. Hlavní hvězdou této zajímavé je nová třída C, která se v Praze představuje v evropské premiéře.

Heslem konceptu Mercedes-Benz Studia v pražském Mánesu je „Vítejte doma“, což má prý vystihovat jedinečný pocit spojený s usednutím do modelů stuttgartské značky.
V evropské premiéře je k vidění nová elektrická třída C, která se bude vyrábět souběžně se spalovací verzí, která letos projde modernizací.
První týden s podtitulem „140 let inovací“ připomene fascinující cestu od vůbec prvního patentovaného vozu Carla Benze až po současnost. Návštěvníci mohou vidět „Patentwagen“, jednu z mála plně funkčních replik původního vozu zapůjčenou od českého sběratele, vedle absolutních novinek, jako je nedávno odhalená Třída S
Praha se na tři týdny stala jedním z deseti míst na planetě, kde Mercedes-Benz rozbil svůj stan. Nejsme v tom sami, podobná studia rostou v Šanghaji, Paříži nebo Sydney. Ale jsme jediní ve střední Evropě.
Vstup do studia i účast na veškerých workshopech je zdarma, ale pouze po předchozí on-line registraci. Program nabízí širokou škálu doprovodných aktivit, které zahrnují kreativní workshopy a sportovní tréninky. Pro milovníky kávy jsou připraveny i baristické kurzy v designové kavárně.

