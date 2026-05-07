Pražská Galerie Mánes se na tři květnové týdny proměnila v exkluzivní Mercedes-Benz Studio, které propojuje svět luxusních automobilů s uměním a životním stylem. Celá expozice je dynamicky rozdělena do tří tematických bloků, jež postupně odhalují historii značky od prvního Patentwagenu, přes špičkový design uměleckých instalací, až po adrenalinový svět divize AMG a motorsportu. Hlavní hvězdou této zajímavé je nová třída C, která se v Praze představuje v evropské premiéře.
Vstup do studia i účast na veškerých workshopech je zdarma, ale pouze po předchozí on-line registraci. Program nabízí širokou škálu doprovodných aktivit, které zahrnují kreativní workshopy a sportovní tréninky. Pro milovníky kávy jsou připraveny i baristické kurzy v designové kavárně.