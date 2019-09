Autem do sedmého nebe. Jak se šplhá na samotný vrcholek Alp bájným Stelviem

To je on: vrchol sedla Passo dello Stelvio. Vítejte v nadmořské výšce 2758 m. | foto: Michael Kudela

Komu voní benzin a rád drží volant v rukou, ten by měl zdolat legendární výjezd do horského průsmyku Stelvio. Celkem 48 zatáček vás vyveze do 2 758 metrů nad mořem, navíc z Čech to není daleko. Pokud chcete tuto trasu stihnout ještě letos, máte nejvyšší čas. Sedlo se v říjnu kvůli sněhu zavírá.