Mercedes pro brouky, krutovládce, prezidenty i papeže. Na Pullman nic nemá

Bude bílý s černým semišovým interiérem. A s kvalitní vestavěnou audiosoustavou, která umožňuje i nahrávání. Takové zadání dostal Mercedes v roce 1968 z Velké Británie. Od Johna Lennona. Upřímně – v Německu nebyli úplně zvyklí, že by jejich vlajková loď Mercedes 600 s kódovým označením W100 měla za kanálem La Manche velký odbyt.



Od války to přece jen bylo sotva dvacet let a Britové si velmi dobře pamatovali, kdo na ně tehdy házel bomby a v jaké továrně se do nacistických letadel dělaly motory (například Daimler-Benz řady 600, které měly například Messerschmitty Bf-109). Zkrátka, kdo ve Velké Británii něco znamenal, sáhl po Rolls Royce (který mimochodem za války vyráběl motory do Spitfirů, bránících zemi před Němci).