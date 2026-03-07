Autoprůmysl byl po většinu své existence orientován především na mužské zákazníky, přesto vzniklo několik pokusů o auto pro ženy. Asi nejslavnějším „růžovým experimentem“ bylo Dodge La Femme z roku 1955, kterým se značka rozhodla oslovit americké ženy. O jedenáct let později se tématu auta, které by se ženám nejen líbilo, ale i usnadňovalo jim život, věnoval u italské karosárny Ghia dnes slavný Giorgetto Giugiaro.
Ještě v živé paměti je koncept Volva YCC z roku 2004, který si ženy postavily pro sebe. O osm let novější Honda Fit „She’s“ se v Japonsku skutečně prodávala, když se zaměřovala na ženy, které dbají o své zdraví a vzhled.
Ženy mají velký cit pro sladění barev, proto u většiny automobilek dnes tvoří důležitou součást designérských oddělení. U amerického koncernu GM v 50. letech dokonce založili pro skupinu návrhářek divizi Damsels of Design (Dívky designu).
Ženy jako průkopnice motorismu
Auto je mužským vynálezem, ale řadu věcí na něm vymyslely ženy. June McCarrollová čáru dělící jízdní pruhy, Mary Andersonová stěrače a Margaret Wilcoxová pro změnu vyhřívání interiéru automobilů. Florence Lawrenceová byla nejen hollywoodská hvězda, ale i vynálezkyně předchůdce současných směrovek. Jejím nápadem je i cedulka s nápisem „Stop“, která se zvedala vždy, když řidič začal brzdit. Dorothy Levittová zase přišla s nápadem použít kosmetické zrcátko nejen pro estetické účely, ale i jako zpětné.
Bertha Benzová byla první odvážnou řidičkou, která zpopularizovala vynález svého manžela Karla, když uskutečnila první vytrvalostní jízdu s automobilem v historii. A cestou z Mannheimu do Pforzheimu za matkou udělala z lékárníka ve Wieslochu prvního „čerpadláře“. Čištění karburátoru po cestě vyřešila pomocí jehlice z klobouku a potíže s kabely zase podvazky. Rozvoji motorizace hodně pomohla i madame Louise Sarrazinová.
Ženy se prosadily i na závodních tratích. Jednou z mnoha byla i naše Eliška Junková. Po ní například i Michelle Moutonová v rallye, Jutta Kleinschmittová na dakarské rallye či Danica Patricková v amerických sériích IndyCar a Nascar. Za volantem porážely mnohé muže. A jen málokdo dokáže na Nürburgringu zajet lepší čas, než jak to uměla Sabine Schmitzová.
