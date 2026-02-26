Abyste rozuměli: zánovní SUV Rolls-Royce Cullinan pod 10,5 milionu korun obvykle neseženete. Ani u vozu této značky, který by byl z druhé ruky, se větší než dvoumilionové slevy zpravidla nedočkáte. Jenže internet může odhalit i prodejce, inzeráty, které zmíněný vůz nabízejí za 8 500 eur. V přepočtu necelých 220 000 korun.
Připomíná to nesmysl, překlep v sumě. Chybějící nulu. Anebo tu nejlepší koupi vašeho života. Není to ani jedno z toho.
Jak píše Cardisiac, narazit se dá i na nabídku Ferrari F8 Spider, kde proti běžné ceně zánovního kusu, 425 000 eur, někdo staví šestašedesátkrát nižší nabídku. Může být vaše, při rychlém jednání, v přepočtu za pouhých 160 000 korun. To je prakticky zadarmo.
Pokud máte nastřádáno víc, oslovit by vás mohla nabídka na italský hyper-sport Pagani Huayra z roku 2012. Sběratelský kousek. Místo pětadvaceti milionů prý může skončit u vás v garáži, a to za pouhých 1,6 milionu korun.
Ano, jako všechny neuvěřitelně výhodné a laciné koupě to působí krajně podezřele.
Jaké jsou tedy bližší náležitosti takového supervýnosného obchodu?
Spěch při jednání je nezbytností a osobní převzetí je skoro jistou podmínkou. Za takovým luxusním vozem se nejspíš budete muset vydat do Francie nebo Itálie, v Česku moc nefrčí. Nezajedete si přímo do centra velkých metropolí, ale spíš do garážových bloků nebo mezi velké průmyslové areály a skladiště někde na předměstí.
Předání taky může proběhnout, docela neformálně, někde na benzínce u sjezdu z dálnice.
Vystačit si budete muset s jednou sadou klíčů a budete muset velkoryse přehlédnout i skutečnost, že papíry k autu nejspíš nebudou součástí prodeje. Ani kupní smlouva. Neptejte se po nich.
Nevyplatí se ani koukat na VIN kód. Je to zbytečné. Buď bude chybět, anebo by vás to zjištění nepotěšilo. Vlastně, vaše otázky týkající se minulosti, původu onoho vozu, musí být utlumeny na minimum. Tak to ostatně naznačuje i dovětek oné uveřejněné nabídky, inzerátu.
Bývá pod ním napsáno IFKYK.
Neptejte se a buďte rádi
Ten podivně krkolomný soubor písmen je akronymem, vzešlým z prvních písmen fráze: „If You Know, You Know.“ Přeložit ji můžeme jako: „Když to víte, tak to víte.“ A doplnit se dá i dovětkem: „Když to nevíte, tak to prostě nevíte.“
A o to přesně jde. Buď „víte“, a pak chápete, že je lepší se neptat. Anebo to „nevíte“, ale pak to nejspíš není obchod pro vás. Ptát se máte co nejméně, protože otázky škodí.
Když vám někdo prodává supersport padesátkrát laciněji, je přeci docela jasné, že s ním nebude všechno úplně v pořádku.
To auto je nejspíš kradené.
Ne tedy nutně.
Možná se někdo jen potřeboval opravdu rychle dobrat hotových peněz, a tak bez dohledu státu, bank a zvědavých daňových úředníků rozprodává pod rukou svou sbírku. Možná ty rychlé peníze potřeboval na výpalné nebo výkupné, splátky dluhů z nelegálních sázek. Dost možná je to luxusní auto právě takovou splátkou za dluh z nelegálních sázek, a ti, kteří vám ho prodávají, se tím dobírají hotových peněz.
Možná je to auto ze společného majetku nějaké třetí osoby, které nemá být zahrnuto v rozvodovém ujednání nebo třeba závěti. Možná byl ten vůz úplatkem, který dosvědčuje obludnou korupci nějakého státníka. A proto musí rychle zmizet.
Možná je to vůz, který si v dobrém rozmaru koupil někdo, komu prve nevadilo, že je kradený. A teď se ho sám narychlo zbavuje, protože původní majitel po něm neodbytně pátrá.
Ta vysvětlující „možná“ by naplnila celý kufr, ale pravdu se nedozvíte.
Tak funguje IFKYK.
Ti, co vědí, vědí. Vy, pokud jste ochotni nést rizika vykompenzovaná směšnou cenou, vědět nemusíte. Jedinou jistotou je, že původ auta je nejistý a v nějakém aspektu je spojený s nelegální činností. Kupujete auto „z druhé ruky“, často ovšem s vědomím, že ta druhá ruka možná volant úplně pustit nechtěla a někdo jí třeba trochu víc pomohl.
Řetězec nejistot tím ani zdaleka nekončí.
Není to žádné terno
Předem samozřejmě nevíte, jestli za vaši platbu, prováděnou skrze nedohledatelné účty v daňových rájích, hotovost v papírovém sáčku anebo kryptoměny, obdržíte to, co jste si umluvili. Po první prezentaci inzerátu na „dostupných“ sociálních sítí další komunikace zpravidla probíhá šifrovaně, přes platformy jako Telegram nebo Signal.
Prodávající i kupující zde vystupují online anonymně a mohou snadno zmizet v hlubinách internetu. O s vašimi penězi. Těžko se to reklamuje.
Nikdo vám negarantuje, že ti ruskojazyční gentlemani nebo urostlí Afričani s mačetami, od nichž někde za noci v zapadlé uličce něco kupujete, nebudou chtít něco jiného. Například ponechat si prodávaný vůz i vaše peníze. A prodávají vůbec vzácný vůz, anebo jste se nachytali jen na pár fotek z internetu?
Ve hře je i skutečnost, že policejní majáčky vám mohou zablikat za zády v ten moment, kdy transakci dokončíte. Celé to může být jen provokace, sehrané divadlo pro naivní kupce. Případně vás někdo začne vydírat poté, co tu krásu zaparkujete doma v garáži.
Zkrátka, u těch supervýhodných koupí povětšinou významně překračujete hranice mezi šedou a černou zónou, dostáváte se do pásma ilegálních aktivit. A nemůžete se divit, že vaše další osudy pak možná začnou připomínat špatně napsanou zápletku akčního krimi.
Na druhé straně, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye (Widebody Coupe 2D), vůz z roku 2020 a nájezdem do 5 000 kilometrů, jinak než IFKYK za tři tisíce v dolarech, tedy za přibližně šedesát tisíc korun, neseženete.
Normálně by to pod 1,6 milionu korun nebylo ani ve snu. Proč se ho tedy jeho současný majitel – respektive osoba, která od něj teď má klíčky – chce zbavit? Na to je právě lepší se neptat.
Úplně nejlepší je samozřejmě na takovou podezřelou nabídku vůbec nereagovat. Protože těžko říct předem, do jaké králičí nory to povede. I když to není úplně ten formát podvodu, jako s dědictvím nigerijského prince, který si na vás v závěti náhodou vzpomněl. Množina IFKYK je skutečně obsáhlá a slovníček cizojazyčných slangových pojmů obohacuje o řadu termínů.
Vypůjčené, kradené, neexistující
Ano, může jít o klasické „stolo“. Tedy auto docela fádní, běžné. Ovšem kradené a určené k rychlému prodeji. Ve Státech se takovým říká „striker“. Tam to může být Hyundai Elantra, Chevrolet Silverado 1500 nebo Kia Optima. Tedy nic až tak extra, ale přitom dobře zpeněžitelný vůz, který jde dobře na odbyt.
Může to být „Hot Roller“. Auto lepší značky, luxusnější model. Který někdo ukradl na divokou projížďku městem. Aby po konci té jízdy vůz zanechal někde odstavený, k odprodeji pro další zájemce. Přičemž není až tak neobvyklé, že si je znovu koupí původní okradený majitel.
V Evropě i v USA se mezi IFKYK objevují „Boosted“ automobily. Vozy osobní i nákladní, užitkové, které si „vypůjčili“ nějací gangsteři pro páchání trestné činnosti. Ne nutně přepadení banky, ale třeba jen pro přepravu kontrabandu přes hranice. Dál už ho nepotřebují, takže se ho ochotně zbaví skrze internetový sub-prodejní řetězec.
Specifická jsou i auta, pocházející z tzv. twocking. Tak se v Británii označují auta vypůjčená bez dovolení.
Třeba když se chcete pomstít svému otčímovi, nebo nevěrnému partnerovi.
Obecně ale platí, že se zmínka IFKYK v inzerátech pojí s odcizenými vozidly nebo vozidly bez dokladů, vozidly, které jsou prodávány nebo používány k nelegálním účelům.
Tyto automobily mohou být odcizeny bez souhlasu majitele a často jsou upraveny tak, aby skryly svou původní identitu. Může to značit též, že vůz byl prve zakoupen z nedůvěryhodného zdroje nebo jeho doklady byly ztraceny, padělány nebo nikdy nebyly řádně nepřevedeny. A bez řádného vlastnického titulu nelze tato auta legálně registrovat, což ztěžuje jejich další prodej nebo pojištění.
Ovšem v případě, že jde o nějaký legendární supersportovní vůz, s nímž nechcete vyjíždět na asfalt a chcete se jím jen kochat v garáži, rozum může ustoupit zjevným rizikům. A po krátký čas to skutečně může to vypadat jako ta nejlepší koupě vašeho života.
Určitě jí ale není.