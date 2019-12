Technická perla v ceně čtyřicet milionů: za rádio čelní okno se připlácí

V divizi osobních aut u McLarenu se rozhodně nenudí. Britská značka chrlí jednu novinku za druhou a i když auta stojí na hodně příbuzných technických základech, někdy se nestíháme divit, co všechno v McLarenu vymyslí. Jako třeba teď. Nádherný roadster Elva je opět něco úplně jiného než všechny dosavadní mclareny.

Elva patří to takzvané Ultimate Series, modelové řady nejdražších a nejexkluzivnějších vozů McLaren. V ní se nachází typ Senna zaměřený na výkony na závodní trati (a také čistě okruhová verze Senna GTR), superrychlý třímístný Speedtail odkazující na legendární McLaren F1 a nově právě Elva. Novinka je asi to nejkrásnější, co zatím u McLarenu stvořili. Slibuje přitom nejen úžasné jízdní výkony, ale také to nejtěsnější propojení řidiče s vozem i všemi živly.

Recept je jednoduchý: Elva je roadster bez střechy, dokonce bez čelního okna, kdo bude chtít, může si za něj připlatit. Také je podle prohlášení automobilky tím nejlehčím silničním vozem, jaký kdy firma vyrobila. Hmotnost oficiálně zveřejněna nebyla, ale je jisté, že to bude méně než 1 374 kilogramů, kolik má model Senna. Snížení hmotnosti bylo podřízeno vše. Standardně nemá auto ani audiosystém, byt si za něj lze připlatit. Pístky brzdových třmenů jsou z titanu, což uspořilo oproti typu Senna kilogram hmotnosti. A snad celé auto je z karbonu, to je jakási samozřejmost.

Elva dostává vyladěný přeplňovaný osmiválec McLaren 4.0 litru s výkonem okruhového typu Senna. I díky čtveřici koncovek výfuku z titanu a materiálu Inconel má pohonné ústrojí výkon 815 koní. To vozu dodává brutální dynamiku. Zrychlení z nuly na 100 km/h je dílem méně než tří sekund, na 200 km/h auto z klidu zrychlí za 6,7 sekundy, o desetinu rychleji než Senna.

Aerodynamická kouzla

Nový roadster je výjimečný nejen svými dynamickými vlastnostmi. U McLarenu například vymysleli speciální aerodynamický systém, který má posádce zajistit relativní pohodlí i bez čelního skla. Jmenuje se Active Air Management System (AAMS), za pomoci aktivní úpravy proudění vzduchu skrze příď vozu (a výrazné výdechy na kapotě) a se speciálním deflektorem pomáhá směrovat proud vzduchu nad hlavy cestujících a nikoli do jejich tváří. Systém se spouští automaticky při překročení určité rychlosti, ale řidič ho může ovládat i manuálně.

Toto řešení umožní, aby posádka byla doslova ve spojení s okolními živly, aniž by to bylo zásadně nepříjemné. O dokonalé propojení s okolím se stará také design otevřeného vozu. Exteriér postupně přechází do interiéru, neexistuje tu jasný předěl, vše je krásně plynulé.

Aerodynamická karoserie funguje jako jakýsi propojený celek. Například vzduch k chladičům motoru vzadu proudí mimo jiné kanály, které vedou i skrze minimalistické dveře vozu (ty se vyklápí šikmo vzhůru). Nízké ochranné oblouky za hlavami cestujících vedou čerstvý vzduch k sání motoru, jsou konstruovány tak, aby celkové proudění narušovaly minimálně. V případě převrácení tak přijde ke slovu aktivní ochrana cestujících, tyto oblouky by nestačily, a to nejspíš ani v případě, že si zákazník objedná šestibodové bezpečnostní pásy, kterými se může doslova přikovat do sedačky. Auto má aerodynamickou brzdu.

Nechybí samozřejmě sofistikovaný aktivní podvozek, jízdní režimy si může řidič volit snadno na volantu. Volitelný (ale bez příplatku) je systém zvedání podvozku tak, aby auto bylo použitelnější ve městě. Ovládání funkcí vozu pak zajišťuje velký tablet natočený směrem k řidiči. Nechybí nastavitelný stabilizační systém včetně ovládání Variable Drift Control, které usnadní jízdu bokem.

Historický odkaz

Kromě špičkové techniky a úžasných jízdních výkonů přináší McLaren Elva také jeden odkaz do minulosti značky. Svým jménem i pojetím totiž Elva navazuje na závodní vozy McLaren M1 ze šedesátých let. Extrémně lehký roadster M1A postavil Bruce McLaren v roce 1964 a zaujal s ním v zářijovém závodě Canadian Sports Car Grand Prix. Auto bylo šíleně rychlé i díky hmotnosti pouhých 551 kilogramů.

Vůz zaujal natolik, že se ihned začaly sbíhat objednávky od zákazníků, kteří si chtěli s vozem kategorie, která předcházela slavné sérii Can-Am, také zazávodit. Jenže McLaren tehdy neměl kapacitu něco takového vyrábět, nakonec se dohodl s malou automobilkou Elva Cars Ltd ze Sussexu a ještě téhož roku začala výroba.

V rámci této série vznikly postupně celkem tři specifikace vozů McLaren-Elva, od M1A (Mk I) přes M1B (Mk II) až po M1C (Mk III), které posloužily protřelým závodníkům i nadšencům, kteří se nebáli krotit lehké a úžasně silné stroje.

Na využití značky Elva, která jinak coby automobilka přestala fungovat v roce 1968, získala automobilka McLaren práva, a tak tedy extrémní novinka může připomínat etapu, kdy McLaren se „sériovou“ výrobou aut teprve začínal.

Za celou tuto hi-tech nádheru si nechá britská značka pořádně zaplatit. Cena roadsteru Elva začíná na částce 1 425 000 liber s britskou DPH, což je v přepočtu asi 42,5 milionu korun. Vyšplhat se samozřejmě může mnohem výš, zákazníci si u divize McLaren Special Operations mohou objednat všelijaké individuální úpravy, od materiálu a provedení sedadel až po kompletní zbarvení vozu a provedení řady detailů. První nadšenci se svého ultimativního roadsteru dočkají koncem roku 2020, celkem vznikne jen 399 kusů McLaren Elva.