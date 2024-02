Mazda před 35 lety zbořila Chicago. Přifrčela s legendárním roadsterem MX-5

Od své chicagské premiéry se tento sportovní dvoumístný automobil velmi dobře uvedl nejen na americkém, ale i japonském, australském a později i evropském trhu. V České republice se „otevřená“ mazda poprvé objevila v roce 1993. Od roku 2015 se vyrábí už čtvrtá generace těchto lehkých dvoumístných roadsterů.

Za ideou nového vozu stál Bob Hall, bývalý americký novinář s láskou k britským sportovním vozům, který uměl japonsky. Když začal v roce 1981 pracovat v plánovacím oddělení americké pobočky Mazdy, přednesl tam svůj nápad na cenově nenáročný dvoumístný sporťák. Jeho plán se začal realizovat na podzim roku 1983, finální design auta byl schválen v září 1987.

Krátce po své premiéře začal kabriolet japonské značky sbírat jedno ocenění za druhým a dodnes jich má na svém kontě více než 70.

Celkový počet vozů Mazda MX-5 vyrobených v závodě Ujina v Hirošimě dosáhl 1 256 745 kusů. Z celkového počtu se 533 301 (přes 40 procent) vozů MX-5 prodalo v Severní Americe pod značkou Mazda Miata Následuje Evropa s 391 503 prodanými vozy Mazda MX-5. Na domácím japonském trhu bylo zaregistrováno 225 510 sportovních vozů pod ikonickým názvem Mazda Roadster (původně známý jako Eunos Roadster).

Od své chicagské premiéry se tento roadster velmi dobře uvedl nejen na americkém, ale i japonském, australském a později i evropském trhu. Od té doby už dorazily její čtyři generace, znalci je rozlišují kódy NA až ND.

Stále stejná

V současnosti je na trhu čtvrtá generace modelu (ND), která se začala vyrábět v roce 2015. Proti té předchozí je menší a lehčí, design s ostře řezanými tvary ladí s tvary ostatních mazd dneška.

Aktuální generace přidala provedení RF, vlastně je to targa. Plechový střešní díl se u ní sklápí dozadu (verzi s plechovou skládací střechou měla i předchůdkyně). Oproti klasickém roadsteru je RF tužší a možná i na pohled vyváženější. Je také lépe celoročně využitelná, protože s uzavřenou střechou je to vlastně kupé. Partie za hlavami posádky je velmi povedená. Jízdně je vyvážená o chlup jinak než roadster, asi proto, že má na sobě prostě víc kil a hlavně je má relativně vysoko, za hlavami posádky.

MX-5 byla vždy synonymem pro skvělou ovladatelnost. Kraťoulinkou řadičku, tak akorát na rychlé pohyby zápěstím, má ve všech provedeních. Citlivé, přesné řízení – kdysi s trochu delším převodem, dnes s ostřejším – je další samozřejmost.

Je to čistokrevný roadster pro radost, nesnobsky sympatický a skvěle vyšlechtěný. Má úžasně harmonický jízdní projev a reaktivni motor.

Pod kapotu je na výběr z benzinových atmosferických čtyřválců – patnáctistovky (97 kW) a dvoulitru (135 kW) – spárovaných s manuálním šestikvaltem. S dvoulitrem je samozřejmě říznější a prodávanější, je ovšem třeba dodat, že vývojáři nejprve celé auto stavěli a ladili na jedna-pětku, dvoulitr přidali až později v průběhu vývoje.

Mrkačka

Nejslavnější MX-5 je samozřejmě ta nejprvnější, s mrkacími světly, nápisem Mazda lakovaným na boku předního nárazníku a v hantýrce mazdistů označená kódem NA.

Je puristická, ne extrémní. Tehdy měla měkčí podvozek, větší náklon naznačí, a pak akorát tak měkký podvozek včas varuje, že je na limitu. Miniaturními mírami a bezprostředním kontaktem s okolím ji má řidič doslova oblečenou. Někteří lamentují, že se do ní nevejdou. Není to až tak o celkové výšce postavy jako spíš o jejích proporcích, někteří metr osmdesát vysocí čahouni se do ní vejdou v pohodě, a o patnáct centimetrů menší pořízek se do ní ne a ne poskládat. První úpravou tak bývá často přišroubování sedadla řidiče níž – napevno rovnou do podlahy.

Jen pro zajímavost: když stavěli tu aktuální, udělali si u Mazdy důkladný výzkum v USA, které jsou jedním ze stěžejních trhů, aby zjistili, že za 25 let se průměrná výška Američanů zvětšila o dva centimetry, přesněji tedy mají o dva centimetry delší nohy. A tak má sedadla o dva centimetry níž než původní MX-5.

Pro všechny, kdo tu mrkací mazdu chtějí, je třeba zdůraznit jednu zásadní poučku: neupravujte ji! Je vyvážená tak, jak má být, a taková je nejlepší. MX-5 je nejlepším vysvětlením, že automobilky opravdu vyváží a naladí auto nejlíp pro všechny tak, že funguje za všech okolností. A vy to garážovými úpravami většinou pokazíte.

MX-5 totiž není sporťák, je to auto pro čiročirou radost. Nemusíte být nejrychlejší v zatáčkách a už vůbec ne v přímce, ale musíte mít z jízdy radost. A to umí nejlíp ze všech.

Dnes se automobilky předhánějí, čí kabriolet umí rychleji stáhnout střechu. Čas pod deset sekund už je slušný výkon, ale plátěná střecha MX-5 jde dolů rychlostí ruky hozené za hlavu. Natažení jakbysmet. Zkušení miatisté to zvládnou za jízdy poslepu. Díky absenci stahovacího zařízení a složitých konstrukcí také zabere míň místa a kila nepřidává komplikovaný mechanismus, který se ke všemu může pokazit.

Kromě jízdních vlastnosti zdobí MX-5 spolehlivost v kombinaci s přijatelnou cenou. Jediným výrazným zádrhelem prvních dvou generací je koroze.