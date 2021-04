Autofotka týdne: Nejmenší mazda se vešla do kufru, v Evropě ho ztratili

Události z počátku 90. let se v mnoha ohledech zapsaly do dějin. S koncem studené války zaplavila svět vlna optimismu. Chytré hlavy vymyslely celosvětovou síť „World Wide Web“, dnes všeobjímající internet. Technologický pokrok zvyšoval produktivitu a svět se rychle zmenšoval. Zdálo se, že je možné úplně všechno. Třeba schovat auto do kufru.