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Rakouský ekoaktivista navrhuje maximálku v Evropě na 100 km/h, pro elektro 130

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Nultý kilometr D1.

Nultý kilometr D1. | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

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Internetem se prohnala vlna vzrušených debat o tom, že by na evropských dálnicích měla platit nová jednotná rychlost sto kilometrů v hodině. V některých verzích se dokonce hovoří o zvýhodnění elektromobilů, které by kolem spalovacích aut mohly projíždět až stotřicítkou. Jde o reálnou možnost, nebo jen o hlasitou politickou provokaci?

Představa, že při přejezdu hranic odpadne nutnost sledovat rozdílná pravidla jednotlivých států a na všech dálnicích v Evropské unii bude platit jediná rychlost, zní na první pohled jednoduše.

Rozruch vzbudil návrh rakouského ekonoma a aktivisty Günthera Fehlingera-Jahna, který na sociálních sítích nadnesl myšlenku plošného omezení rychlosti na 100 km/h. Podle něj by takový krok vedl ke snížení nehodovosti, nižší spotřebě paliv a redukci emisí i závislosti na fosilních palivech.

V debatě se navíc objevil ještě kontroverznější rozměr, tedy myšlenka dvou rozdílných rychlostních limitů na stejné dálnici. Podle této varianty by benzinové a naftové vozy musely zpomalit na 100 km/h, zatímco elektromobily by měly výjimku a mohly by pokračovat standardní rychlostí 130 km/h.

Různé limity přinášejí rizika i fyzikální paradox

Zavedení dvou rozdílných rychlostí v praxi naráží na řadu problémů. Rozdíl 30 km/h mezi osobními auty v rychlém a pomalém pruhu by znamenal častější předjíždění, narušení plynulosti provozu a potenciální bezpečnostní riziko.

Proti plošnému nápadu se navíc staví i autokluby. Rakouský ÖAMTC například upozornil na to, že zatímco u jednoho konkrétního auta může zpomalení ze 130 na 100 km/h snížit spotřebu, celkový dopad na celostátní emise je v řádu nízkých jednotek procent.

Sám autor navíc opomněl fyzikální fakt týkající se samotných elektromobilů. Právě u nich s rostoucí rychlostí a odporem vzduchu dramaticky stoupá spotřeba elektrické energie a klesá dojezd. Většina řidičů elektromobilů tak na dálnici dobrovolně volí klidnější tempo, aby nemuseli strávit víc času u nabíjecích stanic.

Pro české řidiče je v celé věci zásadní jedna zpráva. O žádné chystané nařízení Evropské unie se nejedná. Autor návrhu nezastává žádnou funkci v Evropské komisi ani Evropském parlamentu. Je rakouským ekonomem, konzultantem pro řízení a rozvoj a politickým aktivistou. Stanovování rychlostních limitů zůstává plně v kompetenci jednotlivých členských států a Brusel nic takového plošně nepřipravuje.

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí rychlostí až 150 km/h. (5. října 2025)

Faktem je, že představa zvýhodnění elektromobilů nevznikla úplně na zelené louce. Autor se inspiroval v Rakousku, kde v rámci systému IG-L platí na vybraných dálničních úsecích snížená rychlost 100 km/h kvůli ochraně čistoty ovzduší. Protože elektromobily nevypouštějí lokální emise z výfukových plynů, mají v těchto konkrétních zónách ze zákona udělenou výjimku a mohou dál pokračovat rychlostí 130 km/h. Podobně i v Nizozemsku platí na většině dálnic přes den limit 100 km/h. Jde však o lokální úpravy, nikoli o model, který by se v nejbližší době chystal pro celou Evropu.

Přes Rakousko pomaleji, omezují rychlost a intenzivněji měří

Günther Fehlinger-Jahn je velmi aktivní na sociálních sítích, kde pracuje s děsivými obrázky vytvořenými umělou inteligencí. A tak se není co divit, že celou myšlenku posunul ještě dál právě na Facebooku, kde návrh zasadil přímo do geopolitického kontextu. Plošný limit 100 km/h navrhuje zavést jako okamžité krizové opatření, které by se týkalo výhradně naftových automobilů po celou dobu trvání války na Ukrajině.

Argumentuje tím, že Evropa se nachází ve válečné ekonomice a každý ušetřený litr motorové nafty přímo oslabuje schopnost Ruska financovat agresi, snižuje energetickou závislost kontinentu a posiluje bezpečnost i podporu Ukrajiny. I v tomto případě však zůstává pouze u plamenné osobní výzvy na sociálních sítích, kterou evropské instituce nijak neprojednávají.

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