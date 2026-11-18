Nasbírat trestné body není nic složitého, jejich odmazání už tak jednoduché není. Český bodový systém přesto umožňuje řidičům snížit jejich počet absolvováním speciálního školení bezpečné jízdy. Za jeden kalendářní rok si tak mohou odečíst čtyři body. Právě blížící se konec roku přitom nabízí zajímavou příležitost.
Kdo absolvuje školení ještě během listopadu nebo prosince 2026, může si nechat odečíst čtyři body. Protože se limit vztahuje na kalendářní rok, už v lednu 2027 může absolvovat další kurz a požádat o další odpočet. Během několika týdnů tak může jeho bodové konto klesnout až o osm bodů. Například řidič, který má osm trestných bodů a splňuje všechny zákonné podmínky, se může po absolvování obou školení dostat až na nulu.
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Kdo může o odpočet požádat?
Možnost ovšem není určena každému. Podle Portálu veřejné správy musí mít řidič na svém kontě nejvýše deset trestných bodů a současně nesmí mít zaznamenaný žádný přestupek ohodnocený šesti body. Pokud takový záznam v bodovém hodnocení stále figuruje, na odpočet prostřednictvím školení nedosáhne.
Kurz také nepomůže řidičům, kteří už dosáhli dvanácti bodů a přišli o řidičské oprávnění. Samotné školení není jen formalitou. Kombinuje teoretickou výuku s praktickými jízdami, při kterých si účastníci vyzkoušejí například krizové brzdění, zvládání smyku nebo reakce automobilu na kluzkém povrchu.
Jedním z míst, kde lze školení absolvovat, je Polygon Most v areálu mosteckého autodromu. Tamní kurz trvá sedm hodin, z toho tři a půl hodiny připadá na praktický výcvik. Cena je 6 450 korun. „Řidiči k nám často přicházejí kvůli odpočtu bodů. Naším cílem ale je, aby si kromě potvrzení odvezli také něco, co skutečně využijí za volantem. Praktický výcvik jim umožní poznat reakce vlastního auta a vyzkoušet si situace, které mohou v běžném provozu skončit nehodou. Právě to považujeme za největší přínos celého školení,“ říká Pavla Přibylová, ředitelka Polygonu Most.
Kurzy s následným odpočtem bodů nabízejí také další akreditovaná střediska po celé republice. Jejich ceny se pohybují přibližně kolem šesti a půl tisíce korun. Zájemci přitom mohou využít ještě některé listopadové a prosincové termíny. Například Polygon Hradec Králové nabízí školení za 6 460 korun a má vypsané termíny až do 22. prosince. Na Polygonu Brno stojí kurz 6 490 korun a volný je termín 14. prosince. Autodrom Vysoké Mýto nabízí školení za 6 499 korun, přičemž na 8. prosince uvádí poslední tři volná místa.
Kdo chce letošní možnost odpočtu využít, měl by si místo rezervovat co nejdříve. Některá střediska totiž uzavírají přihlášky několik pracovních dnů před konáním kurzu.
|Místo
|Cena
|Poslední zjištěný volný termín
|Polygon Most
|6 450 Kč
|18. 12. 2026
|Polygon Brno
|6 490 Kč
|14. 12. 2026
|Autodrom Vysoké mýto
|6 499 Kč
|8. 12. 2026
|Polygon Hradec Králové
|6 460 Kč
|22. 12. 2026
Stav k 14. listopadu 2026. Obsazenost je vždy nutné předem ověřit.
Body nezmizí automaticky
Důležité je vědět, že absolvováním kurzu celý proces nekončí. Řidič získá potvrzení, se kterým musí do jednoho měsíce požádat o odpočet bodů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Žádost lze podat také elektronicky, například prostřednictvím Portálu občana.
Podle Portálu veřejné správy úřad při splnění podmínek provede odpočet do tří pracovních dnů od obdržení žádosti. Rozhodujícím datem je přitom den ukončení školení, nikoliv den vyřízení žádosti. Zájemci budou potřebovat také aktuální výpis z bodového hodnocení řidiče, platný řidičský průkaz a doklad totožnosti. Například Polygon Most požaduje výpis, který není starší tří dnů.
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Pro ty, kteří chtějí využít možnost dvojího odpočtu na přelomu roku, je zásadní především termín absolvování prvního kurzu. Nestačí si školení do konce prosince pouze objednat. Musí se skutečně uskutečnit ještě v roce 2026.