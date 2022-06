Autofotka týdne: Matchbox v životní velikosti v podání české firmy

Je to sen všech kluků schovaných v každém chlapovi – mít co nejvěrnějšího „angličáka“. V Berlíně to splní Driverama. Projekt Aures Holdings, provozovatele autocenter AAA Auto zaměřený na obchod s ojetinami na německém trhu, si postavil originální odtahovku, kterou vozí auta zákazníkům zabalená jako slavné modýlky.