Grecale začne elektrickou éru Maserati. Zatím startuje s šestiválcem

Italská značka přepne na elektrickou trakci, od roku 2030 bude nabízet výhradně elektromobily. Bateriová maserati ponesou označení „Folgore“ (italsky „blesk“). Grecale je tak pravděpodobně jednou z posledních benzinových premiér značky.

Kromě elektrického SUV dorazí v příštím roce také nová generace čtyřmístného kupé GranTurismo a z něj odvozeného otevřeného GranCabria. Sportovně zaměřený model má též ještě nabídnout benzinové provedení, ovšem stěžejní bude elektrická verze s technologií odvozenou ze závodních speciálů Formule E.

„Do poloviny dekády budou všechny modely Maserati dostupné v plně elektrické verzi, včetně supersportovního MC20, nové generace sportovního sedanu Quattroporte a velkého SUV Levante,“ cituje z nového strategického plánu Stellantisu Dare Forward 2030 magazín Autoweek.

Maserati Folgore Gran Turismo

Elektrické Folgore GranTurismo by mělo být osazeno třemi elektromotory s celkovým výkonem 883 kW (1200 k), jež zajistí maxmálku přes 300 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,5 s. „Sedan Folgore Quattroporte a SUV Folgore Levante a Folgore Grecale by měly být také velmi výkonné, ale zaměřené spíš na každodenní použitelnost a pohodlí. Elektricky poháněná verze supersportu Folgore MC20 by naopak měla být ještě výkonnější než elektrické Folgore GranTurismo,“ uzavírá Autoweek.

Italský magazín Quattroruote uvádí, že Quattroporte a Levante už budou výhradně elektrické a dorazí v letech 2024 a 2025. Z nabídky zmizí menší sedan Ghibli.

Šéf značky Davide Grasso zdůraznil, že maserati budou vždy vyvíjena a vyráběna v Itálii.