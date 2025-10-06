Šlechty z bazaru se nebojte. Maserati Ghibli je frajeřina, má i motor od Ferrari

Maserati Ghibli Trofeo V8 | foto: Maserati

Ve třídě prémiových sedanů je poměrně plno, ale pokud se chcete odlišit od zavedené německé trojice, máte pár zajímavých možností. Jednou z nich je atraktivní sedan Ghibli od Maserati. Představil se už v roce 2013 a překvapivě se dá koupit za zajímavé peníze, protože lidé italským značkám obecně moc nedůvěřují. Ghibli ovšem tak moc rizikové auto není, pokud si dáte trochu práce a prověříte si jeho historii.

V české inzerci jsou jen dva diesely (mají více najeto, ale jsou v cenové relaci 500 až 620 tisíc korun), zbytek zhruba dvou desítek aut jsou benzinové verze. Když vynecháte podivné dovozy amerických aut z aukcí, tak Ghibli koupíte za půl milionu. Bude zhruba desetileté a najeto bude mít kolem 150 tisíc km nebo víc. Záleží hodně na verzi, historii, výbavě a samozřejmě i stavu, protože ceny pak rychle rostou k milionu.

