Martin Prokop startuje s nejlepší technikou, jeho Orlen Jipocar Team je sice soukromý tým, ale závodní oddělení Fordu mu dodalo stejný speciál, se kterým se na start postaví čtyři posádky továrního týmu. Ford Raptor T1+ řádně otestoval už na podzim na Rallye du Maroc. Viktor Chytka popisuje, že velkou změnou oproti předchozím speciálům, které byly mohutnější, je menší kabina. Auto má nižší těžiště, ovšem také nabízí méně prostoru pro hlavu. Prokopův tým je první, který dostal speciál Fordu jako soukromý „netovární“ tým.
Nejnáročnější maratonská soutěž se dnes jezdí na Arabském poloostrově. Start je v sobotu 3. ledna, do cíle dorazí závodníci v sobotu 17. ledna. Martin Prokop patří mezi špičku hlavní kategorie automobilů. Dosavadním nejlepším výsledkem třiačtyřicetiletého jezdce bylo páté místo v ročníku 2024. Poprvé se na start „dakaru“ postavil v roce 2016, do té doby jezdil úspěšně klasickou rally.
Prokop dostal k dispozici auto, s nímž na minulém Dakaru dojel na třetím místě tovární jezdec Fordu Mattias Ekström. „Je to loňské auto, ale má upgrade podvozku na model 2026. A právě podvozek je ten největší rozdíl proti našemu autu, s nímž jsme jeli poslední ročníky,“ popsal Prokop pro magazín garáž.cz.
Jihlavský tým tedy vyráží na start se speciálem osazeným pětilitrovým atmosférickým osmiválcem (základem je motor Coyote, známe ho z Fordu Mustang) spárovaným se sekvenční převodovkou. Na prostorovém ocelovém rámu jsou panely vyrobené z karbonu. Šířka 2300 milimetrů podporuje stabilitu auta při jízdě v terénu. Světlá výška je 40 centimetrů, nájezdový úhel přes 70°. Celé auto váží lehce přes dvě tuny. Přední i zadní náprava jsou tvořené dvojitými rameny a osazené nastavitelnými tlumiči, které může pilot ovládat z kabiny, zdvih kol dosahuje až 350 milimetrů. Speciál stojí na hliníkových sedmnáctipalcových kolech s 37palcovými pneumatikami.