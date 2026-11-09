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Musí to pochopit i tydýt bez návodu, říká český král dětských autosedaček

Renato Salerno
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Luxusní auta mě nezajímají. Bugina ano. Holduju starému italskému a německému designu, říká Martin Poš, král dětské bezpečnosti v autech.

Potkáváme se v centrále Cybexu v německém Bayreuthu. Vy ale žijete v Monaku, které je plné trendů a všeho nejnovějšího. Když to tak zhodnotíte, tak co je to esenciální, co pořád v České republice z hlediska bezpečnosti chybí?
Já si myslím, že co se týče bezpečnosti, v Česku nechybí nic. Naopak, my máme velkou součást vývoje v České republice. Design je z Česka, je tam spousta skvělých inovativních lidí, takže spíš Češi přispívají inovativně v technologiích do celého světa, abych nezapomněl, i elektronika, software taky pochází z Česka.

Crashtest dětské autosedačky s airbagem Cybex Anoris T i-Size.
Crashtest dětské autosedačky s airbagem Cybex Anoris T i-Size.
Crashtest dětské autosedačky s airbagem Cybex Anoris T i-Size.
Dětská autosedačka s airbagem Cybex Anoris T i-Size
Dětská autosedačka s airbagem Cybex Anoris T i-Size
28 fotografií

Jste pyšný na to, když o vás říkají, že jste „lifesaver“?
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, ale jestli mě tak nálepkují, tak si tu nálepku rád vezmu. (smích)

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Automobilový design a dětský svět, to jsou dvě různé dimenze. Když je ale zkombinujete, tak co pro vás nejlíp funguje?
Jsou to bezpečnostní technologie, které jsou inspirované automobilkami. Airbagy už jsou v autech zabudované pětačtyřicet let. Pro rodiče, pro dospělé – ale pro děti se zatím nepodařilo je realizovat. Takže to je ta inspirace. A zadruhé, lifestyle design: nová kolekce je inspirována luxusními auty, protože proč by sedačka neměla vypadat tak luxusně jako vozidlo rodičů? A my se snažíme přidávat hodnotu kombinací technologie a designu.

Vy jste říkal, že vlastně uživatel, rodič, je laik, všechno má být intuitivní. Snažíte se právě, aby to pochopil každý, i ten, kdo si nepřečte nebo nebude ochotný přečíst návod?
Každý tydýt jako já. To je ten test. Vždycky ve finále to musím já zkontrolovat bez návodu k použití. A ne, vážně, je to vážná věc a rodiče mají prostě plnou hlavu, spoustu věcí se zorientovat v nové situaci, takže nemají čas ani chuť, jsou unavení číst nějaké komplikované návody. Takže naše mantra je, že sedačky musí být prostě intuitivní a ulehčovat život a ne že člověk potřebuje inženýrský titul, aby pochopil, co s tím má udělat.

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Vy sám jste hodně na cestách, hodně šoférujete. Na která auta nedáte dopustit?
Přemýšlím, ale teď jsem si koupil Moke, takovou buginu, skvělou na pláž. Tak pro tu mám velkou vášeň teď, a jestli směrujete k nějakým luxusním autům, to mě už tolik nezajímá, mě spíš baví taková extravagantní, jednoduchá auta, která nemusí být drahá, ale musí být vtipná.

A když se ohlédneme do designu 80. a 90. let. Já vím, že tenkrát ta bezpečnost byla jinde, ale přece jen, co lahodí vašemu oku?
Já miluju italský tradiční design Pininfarina. Strašně se nám po něm stýská, protože ho Ferrari vykopl před pár lety a teď víme, jak to vypadá. Bolí oko, když se podíváme, co provedli s Ferrari Luce. Takže já holduju starým, tradičním italským a německým designérům. Ferdinand Porsche a Pininfarina, to jsou naše dvě ikony, které ještě věděly, co je správný automobilový design.

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Hodně často říkáte, že byznys je brutální džungle. Tak co extrémního jste zažil?
Jsou to posuny technologií, geopolitické přesuny, teď vidíme ekonomické války. Tam prostě člověk musí být furt ve střehu, že se dějí věci, které my nemůžeme ovlivnit naší vlastní prací, ale že jsme závislí na externích faktorech, jako je politika, jako jsou války a potom noví konkurenti z Východu. V Číně jsou skvělí, agresivní, takže člověk musí být pořád v pohybu, a my tu agresivitu máme rádi, protože jsme sami agresivní.

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A když se vás dotkne ten cenový teror, nedostupnost pohonných hmot, tak určitě musíte nějakou chvíli vydržet, protože zase nechcete dělat z produktů nedostupný luxus, aby si je většina mohla dovolit.
Přesně. My děláme dostupný luxus. To je naše mantra. Teď jsou třeba, jak říkáte správně, silné pohyby v surovinách a musíme prostě najít kreativní cesty, jak rodičům ulehčit život, aby se ty ceny do nich neodrazily, a to je právě na nás, a to je to, co nás baví: najít kreativní cesty, jak být chytřejší a najít řešení.

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