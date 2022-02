Za dva roky auta zdražila o 20 procent, ceny ještě porostou, říká šéf Toyoty

Seriál Rozstřelů s šéfy automobilek zastoupených na českém trhu pokračoval s Martinem Peleškou, ředitelem české Toyoty a Lexusu. Respektovaný manažer převzal vedení české pobočky japonské značky v roce 2015 a dostal ji v prodejích na čtvrtou pozici na českém trhu (v letech 2020 i 2021). Za loňský rok se v tuzemsku prodalo přes deset tisíc toyot.

„V roce 2015, o těch šest sedm let zpět, jsme končili rok na 17. místě. Od roku 2015 jsme postupně o jednu dvě příčky stoupali vzhůru. Toyota cítí velkou jistotu v České republice, převzetí továrny v Kolíně je potvrzení tohoto trendu,“ uvedl v Rozstřelu Peleška. Za leden je jeho značka v Česku dokonce na třetím místě v prodejích.

Automobilka má v České republice fabriku u Kolína (bývalé TPCA), kde se vyrábí model Yaris a připravují se na produkci nové generace Ayga (podrobnosti čtěte zde).

„Kolegové z Kolína by nebyli rádi, kdyby před nimi nyní byla další změna ve formě přechodu k elektromobilitě poté, čím si prošli v loňském roce,“ dodal a připomněl, že Toyota kompletně převzala celou kolínskou fabriku právě před rokem, do té doby to byl společný podnik s francouzskými značkami Peugeot a Citroën.

„Snažíme se stále reagovat na reálnou poptávku zákazníků. Vývoj automobilového průmyslu je v roce 2022 hodně pod vlivem emisních limitů a pokut. Ale Toyota se věnuje nízkoemisním pohonům už od konce 70. let a díky naší široké nabídce jsme schopní je už několik let plnit. Naše pozice je oproti ostatním automobilkám trochu rozdílná, díky tomu jsme stále schopní nabízet širokou škálu aut od nízkoemisních přes plug-in hybridy až po elektrická auta do budoucna,“ dodal šéf české Toyoty s tím, že přechod na výrobu elektrických aut v Kolíně se aktuálně nechystá.

Peleška také v Rozstřelu mluví o unikátní technologii palivových článků. Auta vyrábějící si sama elektřinu z vodíku nabízí Toyota jako jedna z mála společně s korejským Hyundaiem. „Auta na vodík jsou technologický sen. My ho splnili,“ říká šéf českého zastoupení Toyoty, který má za sebou mimo jiné i pracovní zkušenost z evropské centrály značky.

Podle střízlivého odhadu poroste automobilový trh ještě přibližně o pět procent. „Nicméně pro nás je podstatný jiný parametr – počet zákaznických smluv, jelikož dodání auta trvá nějakou dobu. Pokud bych se měl držet těchto čísel, tak jsme v loňském roce uzavřeli přes 20 tisíc zákaznických smluv, což je dvojnásobek oproti předloňskému roku,“ doplnil Peleška s tím, že podobný trend očekává automobilka v Česku i letos.

Za dva roky zdražila auta o dvacet procent. A podle šéfa české Toyoty porostou ceny i nadále. „Většinou je ta cenotvorba spjatá s leaderem trhu a reflektuje i to, jaké jsou kapacity trhu. Není to jen otázka covidu a nedostatku materiálu. Ceny se hodně mění i s uvedením nových modelů, nových prvků, standardizací a s nároky na bezpečnost. Když se například podíváte na Toyotu Yaris a bezpečnostní prvky, které měla před sedmi lety a dnes, tak standardní model je tam, kde dříve byly modely prémiové,“ upozornil Peleška.

Standardní konkurenční prostředí automobilového průmyslu je podle něj deformované. „To, co trh formovalo, byla vysoká konkurence. Každá automobilka se s novým modelem vyšvihla v technologii. Nyní do toho zasahují další faktory – ať už je to podpora vlád, nebo emisní limity,“ míní.

„Je třeba si uvědomit i velikost firemního trhu, který v České republice tvoří 75 procent. Pokud se do cenotvorby aut promítne i systém daní, ovlivní to především firmy,“ komentuje.

Hostem Rozstřelu je Martin Peleška, ředitel Toyota a Lexus ČR. (17. února 2022)

Velkým tématem je dnes v Evropě přechod na elektrickou trakci. Českou republiku prozatím razantní růst prodejů, dotace a tlak na mohutný růst prodejů bateriových aut míjí.

„Před několika lety jsme propásli klíčový bod, kdy jsme stáli na startovní čáře podpory nízkoemisních zdrojů. Měli jsme začít hovořit o podpoře těchto zdrojů jako o cestě pro snížení uhlíkové stopy, podpoře čistoty prostředí a lidského zdraví, ale místo toho se šlo rétorikou bruselského diktátu. Uvědomělost českých občanů o třídění odpadů je stejná nebo vyšší než západní země. Stejně tak je to s uvědoměním zdravého životního stylu. Pozadu jsme dnes v přístupu k podpoře snižování uhlíkové stopy a nízkoemisních zdrojů,“ myslí si Martin Peleška.