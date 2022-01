Macík spřádá plány na příští Dakar, staví také elektrický závodní náklaďák

„Týmu se osvědčilo vyslat na trať dva kamiony, i když se tentokrát posádce Martina Šoltyse závod nepodařilo dokončit. A do cíle Dakaru zdárně dojely i závodní speciály spřátelených týmů Italtrans Racing a Project 2030, navržené a sestrojené na základě dvacetiletých dakarských zkušeností šéfa týmu Martina Macíka staršího v rámci jeho projektu MM Technology. Celkem tak startovalo na Dakaru pět kamionů ze sedlčanské dílny.

Už v tuto chvíli má tým jasno, jak bude vypadat letošní sezona a co je třeba stihnout do příštího Dakaru: „Budeme víc trénovat.“

Během následujícího roku bude pokračovat také další vývoj v rámci konstrukčního centra MM Technology. Macíkové mají v plánu postavit další dva závodní speciály. „Z týmů Italtrans i Project 2030 máme na naše auta, která jsme pro partnery postavili a servisovali, dobré ohlasy. Zároveň jsme na letošním Dakaru testovali některé inovace. A máme tak další poznatky pro další progres,“ komentuje.

„Zapracujeme zejména na spolehlivosti nových vylepšení motoru, která jsme testovali v Karlovi (závodní speciál Macíka mladšího – pozn. red.). Některé detaily se neosvědčily, i když všechny problémy vycházely z jedné velké rány ve 2. nebo 3. etapě. Dále se zaměříme na vývoj nového odpružení kabiny a změny přijdou i v elektronice,“ popisuje. Táta Macík už teď ví, že tým čeká opravdu hodně práce. „Tentokrát nic nechceme řešit na poslední chvíli,“ dodává. Mechanici, vývojáři i konstruktéři tak budou mít během následující sezony opět plné ruce práce a současně si užijí cestování po celém světě.

Macíkové také prozradili, že pracují na závodním speciálu s elektrickým pohonem. „Máme ho nakreslený a jsme dost daleko. Auto je ve výrobě,“ prozrazují. V květnu nebo červnu by ho chtěli vyvézt na testy do Afriky. Ovšem jako celý svět bojují s nedostatkem dílů. „Je to dvoumotorový náklaďák s výkonem přes tisíc koní, úžasným točivým momentem odspodu, ale má o tři až čtyři tuny víc,“ popisuje Macík starší. Jejich stroj funguje tak, že kromě velkých akumulátorů je na palubě ještě spalovací motor, který baterie dobíjí. „Třeba budeme jedni z prvních,“ říká k elektrickému závodění kamionů na dakarské rally.

Náročnější, rychlejší

Letošní Dakar byl podle Martina Macíka mladšího rozhodně těžší než ten loňský. Celý jejich tým byl víc než dvakrát tak velký. „A do toho trať byla určitě nejtěžší za poslední tři ročníky v Saúdské Arábii,“ komentuje. „Každý den písek, kamení, skály, rychlé pisty,“ uplynulý ročník byl podle Macíka opravdu velmi rychlý. I když je rychlost kamionů v závodě omezená na 140 kilometrů v hodině, stále se podle pilota zrychluje a bude stále rychlejší. Extrémně unavený po Dakaru se necítí, zhubl a cítí namožená záda z několika tvrdých doskoků, sám se diví, že při nich auto vydrželo. Macík také upozorňuje na to, že slavný závod je stále obtížnější, technika i piloti se musejí stále zdokonalovat. S tím souvisí i náročnější navigace.

„Na Dakaru jsme po prvních dvou etapách viděli, že nemají konkurenci,“ komentuje hegemonii ruských Kamazů ve slavném závodě. „Buď se jim auto musí rozpadnout – což se stane jednomu autu ze čtyř – stále mají ještě tři, které mohou být na prvních místech,“ dodává. A také to tak dopadlo, první tři místa celkového pořadí braly letos ruské stroje.