Sedíme na palubě vašeho prvního závodního speciálu. Byla to původně liazka, ale jmenuje se Franta. Kdo tato jména pro vaše auta vlastně vymýšlí?
Já s tátou, potažmo s celým týmem. Vlastně sedíme v autě, které pro mě bylo jako první postavené vyloženě na míru. Dřív jsme jezdili s liazkou, které jsme klasicky říkali Líza. Ty předešlé kamiony byly původně postavené pro někoho jiného a pak se různě předělávaly. Ale v roce 2016 přišel Franta. Tehdy jsme si řekli, že jsme český tým, tak dáme autu pořádné české jméno. A byl to Franta. Po něm přišel Karel, na poslední Dakar jsme jeli s Pepou… Na holčičí jména jsme zatím nepřešli, pořád jsou to kluci.
Jenže teď už se z nás stává relativně velký technologický výrobce závodních kamionů a tahle jména nám začala docházet. Začínal v tom být chaos. Abychom tomu předešli, zavedli jsme jiný systém. Auta už dnes označujeme technicky podle číselné řady, roku výroby a konkrétní evoluce. Už máme normálně firemní systém a matici, kam se všechno zapisuje podle VIN kódů. Posunulo se to do úplně jiné ligy.
Před deseti lety by asi málokdo řekl, že z vás bude regulérní automobilka…
Nepomyslel by na to nikdo, ani my ne. Reálně.
Když dělám tréninky a vozím fanoušky, spousta lidí je naprosto šokovaná z toho, co ten kamion dokáže a jak s ním lítám. Říkají mi: „Ty jsi úplný blázen.“ Mně to tak nepřijde. Proti nim mám ten práh zkrátka posunutý.