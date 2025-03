Silniční novela o tatraktorech, evidenčkách i autonomním řízení jde do Senátu

Novelu silničního zákona nyní dostane k posouzení Senát.

Novela podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) přinese na silnice řadu pozitivních věcí. Sníží zbytečnou byrokracii, ušetří lidem peníze a zvýší bezpečnost, vyjmenoval.

Podle ministra dopravy byla úprava legislativy pro udržení konkurenceschopnosti automobilek a rozvoj systémů autonomního řízení nezbytná. Aktuálně jsou řidičům k dispozici prvky, jako je například tempomat nebo automatické zastavení vozidla v případě hrozby srážky s překážkou. „Autonomní systémy na úrovni tři už jsou s to přenést z řidiče odpovědnost za řízení v úseku, kde systém sám vyhodnotí, že je schopen převzít odpovědnost až do okamžiku, kdy vyzývá řidiče, aby on převzal odpovědnost za další pokračování jízdy,“ řekl Kupka.

„Veškeré kroky jsme namířili k tomu, abychom v roce 2033 měli dobudovanou celou základní dálniční síť,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Pravidla pro autonomní vozidla se do novely dostala na návrh ministerstva dopravy prostřednictvím pozměňovacího návrhu hospodářského výboru. Návrh stanoví, že po dobu řízení automatizovaného auta vozidlem se na řidiče nevztahují pravidla provozu na pozemních komunikacích ani jiné povinnosti řidiče týkající se řízení vozidla, jejichž dodržení zajišťuje automatizované vozidlo. Podle dřívějšího vyjádření ředitele legislativy ministerstva Jakuba Kopřivy se na tato vozidla bude i nadále vztahovat povinné pojištění, protože případnou škodu způsobí provoz vozidla, ať už ho bude řídit automat, nebo člověk.

Autobus na zavolanou

Ministr dopravy okomentoval také další novinky, které novela přináší. Poptávková doprava, nazývaná také autobus na zavolání, má díky použití menších vozidel na základě poptávky podle Kupky šetřit peníze krajů. S pomocí aplikace v chytrém telefonu si lidé mohou přivolat minibus, který je dopraví, kam potřebují.

„Za menší peníze je možné doručit službu stejnou, nebo dokonce kvalitnější. Výhoda poptávkové dopravy, kterou si objednáte prostřednictvím mobilní aplikace, je to, že umožní, aby to vozidlo zastavilo dokonce i mimo tradiční zastávky blíž vašemu domovu,“ řekl Kupka s tím, že to může pomoci třeba seniorům.

Dodal, že poptávkovou dopravu zavádí například Středočeský kraj v oblasti Říčan a Českého Brodu. I zavedení poptávkové dopravy pak podle ministra přináší technologické příležitosti, objednávací aplikace budou teprve vznikat.

Nasazení tohoto typu dopravy má být jednodušší i díky tomu, že pro použitá vozidla bude stačit řidičský průkaz skupiny B, nebude nutné oprávnění pro autobusy.

Emisní policie

Inspekce silniční dopravy, která začne působit od 1. července, má podle Kupky po vzoru podobných zahraničních institucí kontrolovat zejména přetížené kamiony pomocí nízkorychlostních vah. „To je bolest, která je v České republice palčivá. Chceme, aby přetížené kamiony nepoškozovaly právě probíhající investice,“ řekl Kupka. Silniční inspektoři podle něj budou kontrolovat také technický stav vozidel, povinné přestávky a odpočinek řidičů z povolání, upevnění nákladu nebo manipulace s tachografy.

Inspekce silniční dopravy vznikne transformací dosavadního Centra služeb pro silniční dopravu. Neměla by podle vlády znamenat zřízení nových úřednických míst. Inspektoři budou nosit služební stejnokroj a zaměří se třeba na přetížené kamiony nebo na nápadně kouřící vozidla, u nichž bude podezření na porušování emisních předpisů. Inspekce bude mít 80 pracovních míst. Roční náklady na investice a provoz nové inspekce ministerstvo dopravy odhaduje přibližně na 146 milionů korun.

Od prosince 2022 mají lidé možnost vyřídit nový řidičský průkaz online přes Portál dopravy. Zatím pro nový průkaz musí na úřad, nově si ho budou moci vyzvednout na výdejním místě nebo v boxu. „Zároveň osoby, kterým bude uděleno nebo rozšířeno řidičské oprávnění, budou moci řídit vozidlo již od okamžiku zápisu tohoto oprávnění do registru řidičů a nebude třeba čekat až na převzetí průkazky,“ dodal poslanec Stanislav Blaha (ODS). Řidiči už také nebudou muset odevzdávat starý průkaz, budou mít povinnost jej zničit.

Poslanci také schválili například mýtné pro takzvané tatraktory. Jde o vozidla registrovaná jako traktory, ale přitom mají provozní a jiné vlastnosti jako běžné nákladní automobily. Podle nynějšího zákona se za ně například neplatí mýtné. Půjde o vozy, jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3500 kilogramů a konstrukční rychlost je 80 kilometrů v hodině nebo vyšší, ale registrovány jsou jako traktory. Nově mají podléhat mýtnému a k jejich řízení bude zapotřebí oprávnění skupiny C1 nebo C a také profesní způsobilost.

Iveco Traktor spojuje výhody nákladního auta a traktoru.

Prodlouží se také platnost evidenčních kontrol z jednoho roku na dva, tedy na dobu platnosti pravidelné technické prohlídky, čímž má stát podle Blahy snížit množství byrokracie spojené se zápisem změny vlastníka, provozovatele nebo vývozu vozidla v registru vozidel.

Evidenční kontrola je součástí technických prověrek, prodloužení její platnosti má snížit administrativu. Nelíbí se to Asociaci STK, která varuje před tím, že to zvýší počet podvodů se stočenými tachometry.

Sněmovna naopak odmítla návrh poslance ODS Stanislava Blahy, který stanovoval dolní hranici sazeb pokut za přestupky spáchané provozovateli stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí a kontrolními techniky. Blaha argumentoval tím, že nyní platí pouze horní hranice pokut a v praxi pak úřady ukládají pokuty v různé výši. Podle Asociace STK i Hospodářské komory však můžou být pokuty likvidační.

Společný záznam o nehodě, k níž není nutné přivolat policii, budou moci řidiči pořizovat patrně také přes webovou aplikaci České kanceláře pojistitelů. Přijatý pozměňovací návrh Vojtěcha Munzara (ODS) navíc zvyšuje hranici odhadované škody, od níž je nutné oznamovat havárií policii, z nynějších 100 tisíc korun na 200 tisíc korun. Ministr Kupka uvedl, že zvýšení hranice odráží růst cen.