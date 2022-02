Škodě chybí stovky IT expertů. Chceme je najímat ze zahraničí, říká Jahn

Podle Jahna je cestou, jak zvýšit množství kvalitních absolventů, úprava finanční koeficientů pro některé studijní obory zaměřené na IT. Premiér Petr Fiala (ODS), který se diskuze také účastnil, uvedl, že je k upřednostňování určitých oborů skeptický. Podle něj je místo finanční podpory cestou motivace již na základních školách a úprava výuky.

Vláda by podle Jahna měla vytvořit systematický program pro dovoz IT specialistů. V současnosti najímání lidí z jiných zemí brání vysoká legislativní zátěž. Podle zakladatele společnosti Socialbakers Jana Řežába je aktuálně prakticky nemožné najmout programátora z USA nebo jiných zemí mimo EU. „Je to tří- až šestiměsíční proces,“ uvedl.

Vláda chce podle Fialy otevřít pracovní trh pro zahraniční pracovníky, předně z východní Evropy. „Odbory jsou proti, ale my to uděláme. Není možné, abychom neotevřeli náš pracovní trh, jinak nebudeme konkurenceschopní,“ uvedl premiér.

Škoda Auto v současnosti prochází přechodem k elektromobilitě a digitalizaci. Ve výrobě využívá virtuální realitu, umělou inteligenci nebo 3D tisk. Do roku 2030 chce v Evropě prodávat padesát až sedmdesát procent aut na elektřinu.

Podle zdroje iDNES.cz právě množství IT pozic začíná ve Škodě Auto výrazně převyšovat poptávku po „strojařích“ vyvíjejících auto po fyzické (mechanické) stránce, kterých je také nedostatek. Dalším efektem přeměny automobilek na technologické firmy s velkým důrazem na IT je velká poptávka po specialistech na kybernetickou bezpečnost a expertech specializovaných na právní otázky, týkající se IT.

Zdroj iDNES.cz pod podmínkou anonymity popisuje, že každý „softwarový“ projekt začíná u právníků, kteří analyzují možnosti a předpisy na trzích, kde škodovka působí, a zhodnocují proveditelnost daného problému po legislativní stránce. Jedním z hlavních témat je ochrana osobních údajů a dat.