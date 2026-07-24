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Jediný Čech ve vedení Škody by měl jít do Německa zachraňovat Volkswagen

František Dvořák
Součástí záchranných prací koncernu Volkswagen má být také rošáda ve vedení jednotlivých značek, zjistil magazín Elektroauto-News. Figurovat v ní má i Martin Jahn, aktuální člen představenstva značky Škoda. Pokud by se změna potvrdila, v představenstvu mladoboleslavské značky by po patnácti letech chyběl Čech.

„Čtyři jednotlivci by si mohli v uzavřeném cyklu s účinností od 1. srpna vyměnit pozice. Zda tento časový harmonogram vydrží, je nejisté; zdroje ze skupiny také naznačují časový rámec sahající do října. Rekonstrukce zatím nebyla oficiálně potvrzena,“ píše obvykle dobře informovaný německý magazín, kterému mluvčí skupiny VW na dotaz k personálním změnám odpověděl: „K personálním spekulacím se nevyjadřujeme.“

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Ústřední osobou spekulací, u které všechno začíná, je Marco Schubert, od 31. srpna 2024 člen představenstva pro prodej a marketing značky Audi. Ten by měl údajně značku opustit a převzít funkci generálního ředitele a prezidenta pro severoamerický region za celý koncern Volkswagen.

Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto na premiéře modelu Peaq
Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu
Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu
Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu
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Jeho místo v Ingolstadtu měl zaujmout Martin Sander, který je od 1. července 2024 členem představenstva pro prodej, marketing a poprodejní služby klíčové značky Volkswagen (původně přišel do Wolfsburgu od Fordu).

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Sandersovu pozici u značky Volkswagen by pak měl podle Elektroauto-News převzít Martin Jahn, který je od března 2021 členem představenstva pro prodej a marketing ve společnosti Škoda. Martin Jahn by ve Wolfsburgu našel Thomase Schäfera, který vedl Škodu Auto v letech 2020 až 2022 a nyní má na starosti nejen samotnou značku Volkswagen, ale je též členem představenstva koncernu VW, kde je zodpovědný za tzv. Brand Group Core - skupinu velkoobjemových značek. Schäfer je díky tomu předsedou dozorčích rad společností Škoda a SEAT / Cupra a vede poradní radu divize užitkových vozidel Volkswagenu.

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Martin Jahn v letech 2006–2008 působil jako člen představenstva Škody Auto pro oblast lidských zdrojů. Poté byl jmenován výkonným ředitelem společnosti Volkswagen Group NSC v Moskvě, kde byl odpovědný za prodeje koncernových značek. V letech 2010 až 2016 působil jako výkonný ředitel společnosti Volkswagen Group Fleet International v německém Wolfsburgu a jeho hlavní odpovědností bylo řízení celosvětových firemních prodejů koncernu Volkswagen (mimo jiné řešil intenzivně dopad aféry Dieselgate na celý koncern VW). V roce 2016 se přestěhoval do čínského Čchang-čchunu, kde převzal pozici výkonného viceprezidenta pro prodej a marketing a výkonného ředitele značky Volkswagen ve společnosti FAW-VW.

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Jahnovu pozici v Mladé Boleslavi by pravděpodobně obsadila Martina Biene, která je od roku 2022 (v současné době ve svém druhém funkčním období) předsedkyní představenstva a výkonnou ředitelkou Volkswagen Group South Africa a dříve byla mimo jiné zodpovědná za celou skupinu malých vozů u Volkswagenu. „Dosud známé plány neodhalují, kdo by jí v čele jihoafrického podniku nahradil,“ dodává Elektroauto-News.

Pokud by se změna potvrdila, v představenstvu mladoboleslavské značky by po patnácti letech chyběl Čech. Před Jahnem byl českým členem představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar, v letech 2011 až 2021 měl na starosti oblast lidských zdrojů.

K údajným personálním přeskupením ve firmě dochází v době, kdy výkonná šéf koncernu Oliver Blume předložil dozorčí radě komplexní dvanáctibodový plán k restrukturalizaci společnosti, který se setkal s velkým odporem odborů a politiků, kteří mají v dozorčí radě koncernu silné slovo. Opatření mimo jiné obsahují plán na seškrtání modelové řady koncernu až o 50 procent nebo snížit výrobní kapacitu automobilky z přibližně dvanácti milionů kusů na zhruba devět milionů ročně. Podle zpráv agentury Reuters a časopisu Spiegel, které oba citují zdroje z dozorčí rady, by to mohlo znamenat zrušení až 100 000 pracovních míst, včetně potenciálního uzavření závodů v Hannoveru, Emdenu a Zwickau (německý Cvikov), stejně jako závodu Audi v Neckarsulmu. Nově odbory hrozí, že je v ohrožení dokonce 140 tisíc míst.

„Zda personální obměna na vrcholu obchodního managementu přímo souvisí s tímto programem snižování nákladů, nebo spíše představuje nezávislou, rutinní reorganizaci, nelze na základě dostupných informací definitivně odpovědět. Nicméně blízké načasování je zarážející,“ komentuje Elektroauto-News. „Zejména prodej v Severní Americe je v rámci společnosti považován za obzvláště náročné území, což by dále podtrhlo význam nového jmenování v této oblasti, pokud by se ukázalo jako pravdivé.“

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