Podle čísel jste třetí značka v Evropě, zatímco většina ostatních klesá. Jsou ostatní tak slabí, nebo jste vy tak silní?
(smích) To je hezká otázka. Myslím, že je to vždycky kombinace několika věcí. Klíčové bylo, že jsme se drželi strategie, kterou jsme nastavili asi před pěti lety – jmenovala se Next Level. Jejím cílem nebylo udělat ze Škody „Dacii koncernu“, ale naopak posunout značku výš. Historicky byla Škoda v rámci Volkswagenu vnímaná jako ta „levnější“ značka. Pak jsme se posunuli do kategorie „hodnota za peníze“ – a dnes nabízíme víc: krásný design, kvalitu a značku s duší i příběhem. K tomu jsme přidali novou vizuální identitu – nové logo, barvy, designový jazyk i přístup k elektromobilům. Všechno do sebe hezky zapadlo.
Evropa musí počítat s tím, že čínské značky tu budou. Myslet si, že země, technologický lídr v řadě odvětví, nezíská podíl na trhu automobilů, by bylo naivní.