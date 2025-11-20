Green Deal je naprosto nereálný, říká Martin Jahn z vedení Škody Auto

Premium

Fotogalerie 28

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje a marketingu. | foto: Škoda Auto

František Dvořák
Exkluzivně   20:00
„Neumím si představit, že by se v roce 2035 přestala prodávat auta se spalovacím motorem,“ říká v rozhovoru Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu. „Auto je pořád symbolem svobody,“ říká.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Podle čísel jste třetí značka v Evropě, zatímco většina ostatních klesá. Jsou ostatní tak slabí, nebo jste vy tak silní?
(smích) To je hezká otázka. Myslím, že je to vždycky kombinace několika věcí. Klíčové bylo, že jsme se drželi strategie, kterou jsme nastavili asi před pěti lety – jmenovala se Next Level. Jejím cílem nebylo udělat ze Škody „Dacii koncernu“, ale naopak posunout značku výš. Historicky byla Škoda v rámci Volkswagenu vnímaná jako ta „levnější“ značka. Pak jsme se posunuli do kategorie „hodnota za peníze“ – a dnes nabízíme víc: krásný design, kvalitu a značku s duší i příběhem. K tomu jsme přidali novou vizuální identitu – nové logo, barvy, designový jazyk i přístup k elektromobilům. Všechno do sebe hezky zapadlo.

Evropa musí počítat s tím, že čínské značky tu budou. Myslet si, že země, technologický lídr v řadě odvětví, nezíská podíl na trhu automobilů, by bylo naivní.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Nejčtenější

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen naoko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

Hvězdou víkendové dražby unikátů je jedna z nejvzácnějších českých motorek

ČZ 500 TOURIST ‚‚VATIKÁN’’

V sobotu 15. listopadu ovládne výstaviště v Lysé nad Labem tradiční veteránská akce, podzimní burza veteránské veteše Retro Garáž. Její už tradiční součástí je aukce veteránů. Tentokrát nabídne...

Čínský útok, nabíjení snů a brutální elektrotatra. Velká galerie z e-Salonu

BYD Dolphin Surf

Ještě v sobotu a neděli můžete v PVA Letňany navštívit veletrh e-Salon. Zde si lze prohlédnout – a v některých případech dokonce vyzkoušet – většinu elektromobilních novinek, které dorazily nebo v...

Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to...

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...

Utajená světová premiéra na pražském elektrosalonu. Česká motorka z garáže

Exkluzivně
Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze

Bokem hlavních expozic se na veletrhu elektromobility na výstavišti v pražských Letňanech představil stroj, který by si zasloužil mnohem výsostnější místo. Na letošním e-Salonu se ve světové premiéře...

Green Deal je naprosto nereálný, říká Martin Jahn z vedení Škody Auto

Premium
Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast...

„Neumím si představit, že by se v roce 2035 přestala prodávat auta se spalovacím motorem,“ říká v rozhovoru Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu....

20. listopadu 2025

Výrobce náklaďáků MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst

Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Výrobce nákladních automobilů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst. Firma se podle mluvčího potýká se slabou poptávkou a s vysokými náklady, informovala agentura Reuters. MAN je...

20. listopadu 2025

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  9:26

V laboratořích, kde se vyvíjí nafta z odpadků i benzin pro Formuli 1

Exkluzivně
V laboratořích firmy Shell v Hamburku, kde se vyvíjejí paliva pro automobily.

V nenápadných skromných přízemních pavilonech v hamburském přístavu vznikají paliva budoucnosti. Vědci Shellu tam vyvíjejí naftu z odpadků, aditiva i paliva pro Formuli 1. Exkluzivně jsme do těch...

20. listopadu 2025

S novým ferrari po slavném okruhu Fiorano. Je to úžasná hračka pro bohaté kluky

Exkluzivně
Ferrari 296 Speciale

V Maranellu říkají, že to je nejvíc fun-to-drive ferrari všech dob. To říkají vždycky, napadne vás. Ale tentokrát to podle všeho není jen vychloubačnost. Ferrari 296 Speciale je fenomenálním...

19. listopadu 2025

Podzimní rej zvěře je v plném proudu. Řidiči se musí mít na pozoru

Volvo vyvíjí systém chránící před střety se zvěří

Podzim je řidičsky velmi náročný. Na silnicích je potřeba počítat s mokrým spadaným listím, mlhami, deštěm, ale hlavně s migrující zvěří. A ačkoliv se to zdá kruté, při setkání se zvěří hlavně...

19. listopadu 2025

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen naoko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

18. listopadu 2025

Podvozky nám ladí technici Maserati, říká šéf nové čínské značky v Česku

Premium
Leapmotor má být v Evropě nízkonákladovou značkou, která se má zaměřit výhradně...

Do Česka míří další čínská automobilová značka. Výhradním distributorem nových vozidel a originálních náhradních dílů značky Leapmotor bude v tuzemsku a dalších čtyřech zemích regionu skupina Emil...

18. listopadu 2025

Pět aut najednou. Supersporty s osmiválcem i na baterky v soutěži iDNES.cz

CDX-04 z boku

Vlastimil Galásek z Brušperku je bez diskuze nejaktivnějším účastníkem designérské soutěže iDNES.cz. Do redakce doputovalo hned pět návrhů, s nimiž mu pomáhala umělá inteligence. Tři supersporty...

18. listopadu 2025

Mezi modlitbou a petardami. Nejbarevnější automobilová pouť světa

Kněží pokropí auta svěcenou vodou a poté majitelé rozlévají na kola a na zem...

Podle náboženské tradice Panna Marie prodlužuje život předmětům i lidem. Proto první věc, kterou by měl člověk při koupi auta udělat, bez ohledu na to, zda je nové nebo ojeté, je dojet si s ním do...

17. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kam jedeš, dědo? Jaké panují obavy a jaká platí pravidla pro seniory za volantem

Premium
Už ti bylo pětašedesát, tak nesahej na volant. Už máš svoje roky, určitě se...

Už ti bylo pětašedesát, tak nesahej na volant. Už máš svoje roky, určitě se vybouráš... Když přijde řeč na řízení auta, začíná válka generací, píše Magazín DNES.

17. listopadu 2025

Na motorkářskou show dorazil prezident, jednoruký jezdec i gladiátorský potěr

FMX GLADIATOR GAMES 2025

V pražské O2 aréně se konal další ročník FMX Gladiators Games. Odpolední představení navštívily podle očekávání hlavně rodiny s dětmi. Ještě větší počet diváků dorazil večer na druhou show.

16. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.