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Škoda přetahuje zákazníky Tesle a BMW. Fabie za 300 tisíc už nebude, říká Jahn

František Dvořák

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Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu | foto: Škoda Auto

Škoda během několika málo týdnů uvádí na trh dva zcela nové elektromobily – kompaktní Epiq a novou vlajkovou loď Peaq. Sleduje nečekaný masivní nárůst zájmu o elektrické vozy, který spustily ceny paliv. Člen představenstva Škody pro prodej a marketing Martin Jahn v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz také vysvětluje, jak se mění zákazníci značky a proč už neuvidíme Fabii za tři sta tisíc.

Během pár týdnů uvádíte na trh dvě úplně nová elektrická auta, která se navíc jmenují dost podobně – Epiq a Peaq. Není to od Škody trochu nešťastné načasování? Nebudou si uvedené modely brát mediální prostor a zákazníky?
Takhle to prostě produktově vyšlo. Ale ta auta přicházejí ve správný čas, kdy se trh s elektromobily rozvíjí rychleji, než se očekávalo – i kvůli geopolitické situaci a cenám benzínu v Evropě. To, že modely přišly takto rychle za sebou, je v podstatě jedno, protože jsou určeny pro úplně jiné zákaznické skupiny. Novinářům se to může zdát moc, protože to stojí spoustu peněz a mediální prostor je omezený, ale já v tom problém nevidím. Ta auta jsou skvělá a ve svých segmentech unikátní.

Dnešní mainstream je kvalitativně mnohem výše než dřív. Naopak prémiové značky v některých případech snižují kvalitu interiéru, aby ušetřily.

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