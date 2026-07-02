Během pár týdnů uvádíte na trh dvě úplně nová elektrická auta, která se navíc jmenují dost podobně – Epiq a Peaq. Není to od Škody trochu nešťastné načasování? Nebudou si uvedené modely brát mediální prostor a zákazníky?
Takhle to prostě produktově vyšlo. Ale ta auta přicházejí ve správný čas, kdy se trh s elektromobily rozvíjí rychleji, než se očekávalo – i kvůli geopolitické situaci a cenám benzínu v Evropě. To, že modely přišly takto rychle za sebou, je v podstatě jedno, protože jsou určeny pro úplně jiné zákaznické skupiny. Novinářům se to může zdát moc, protože to stojí spoustu peněz a mediální prostor je omezený, ale já v tom problém nevidím. Ta auta jsou skvělá a ve svých segmentech unikátní.
Dnešní mainstream je kvalitativně mnohem výše než dřív. Naopak prémiové značky v některých případech snižují kvalitu interiéru, aby ušetřily.