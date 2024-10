Musíme se inspirovat Čínou, krachy jsou součást vývoje, říká Jahn ze Škody

Evropa se podle Jahna musí podívat na své plány elektromobility a říct si, co vlastně chce, co je technologicky a zákaznicky možné. „Žádný stát už nemá finance na to, aby tento průmysl dál dotoval,“ míní.

Jahn také prozradil, že Elroq se představí i v podání další značky koncernu Volkswagen. „Elroq má moderní design, cenu na úrovni vozu se spalovacím motorem, má všechno. Víc z naší strany nemůžeme udělat. Podle mě je to vynikající auto za dobrou cenu,“ řekl při představení nového elektromobilu, který bude Škoda vyrábět v Mladé Boleslavi.

Koncern Stellantis napsal svým odborářům, že je v Evropě trh elektroaut v hlubokých problémech. Jaká je situace podle vás?

Trh s elektrovozy obecně neroste tak, jak se očekávalo. Do roku 2019 se očekávalo, že trh poroste zhruba o pět procent ročně. Nyní dochází k poklesu. Očekávalo se, že se trh dostane přes dvacet procent, ale skončí asi na čtrnácti až patnácti procentech. Všichni měli v plánu velkou výrobu a prodej elektrovozů, což se nerealizuje. Všichni prodávají méně, než se naplánovalo. Mnoho firem má tedy na výrobu elektrických vozů příliš velké kapacity.