Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Spotřeba sto na sto a za volant leze oknem. To je závoďák českého šampiona

Autor:
  12:46
Martin Doubek přijede na domácí závod Nascar Euro Series v Mostě povzbuzený dvěma vítězstvími z posledního podniku v britském Brands Hatch. Úspěšný český pilot exkluzivně pro iDNES.cz popisuje svůj závodní osmiválcový speciál.

Dvojnásobný šampion evropského Nascar se po komplikovaném začátku sezony vrátil do boje o přední příčky a právě Autodrom Most, kde už v minulosti dvakrát zvítězil, bude od 27. do 30. srpna dějištěm posledního podniku základní části letošní sezony.

„Nascar GP Czech Republic v Mostě bude letos posledním podnikem základní části Nascar Euro Series před následnými závody, ve kterých se bude rozhodovat o mistrovských titulech,“ vysvětluje mluvčí mosteckého okruhu Radek Laube. Pro Doubka tak domácí víkend nebude pouze otázkou prestiže před českými fanoušky, ale také důležitým bodem letošní sezony.

Petr Pavel je častým návštěvníkem závodů v Mostě. Součástí závodního víkendu, o kterém byly k vidění souboje trucků a speciálů série NASCAR byly také soutěže veteránů. Tato fotografie se vydražila za 31 600 Kč.
Závody Nascar v Mostě. Petr Pavel okusil jízdu s vozem Martina Doubka. Podle dostupných informací se tak stal prvním prezidentem, který řídil vůz Nascar na závodní trati. Právě Martina Doubka vyfotil Petr Pavel během závodu na konci cílové rovinky před plnými přírodními tribunami Autodromu Most. Tato fotografie se vydražila za 27 tisíc Kč.
Spanilá jízda závodních trucků a speciálů Nascar Mostem před závody Czech Truck Prix na mosteckém autodromu
Spanilá jízda závodních trucků a speciálů Nascar Mostem před závody Czech Truck Prix na mosteckém autodromu
Spanilá jízda závodních trucků a speciálů Nascar Mostem před závody Czech Truck Prix na mosteckém autodromu
40 fotografií

Jednoho z nejúspěšnějších jezdců této kategorie čeká závod, který pro něj má jinou auru než kterýkoliv další v kalendáři. „Na domácí závod se opravdu těším. Těším se hlavně na fanoušky, kteří nás přijdou podpořit. Pro závodníka je to velká motivace a zároveň závazek. Věřím, že jich dorazí hodně a poženou mě dopředu,“ říká Martin Doubek.

Doubek závodí v evropském Nascar od roku 2015 a v Mostě má za sebou řadu závodních i testovacích kilometrů. Domácí okruh mu navíc výsledkově sedí. V závodech Nascar zde už dvakrát zvítězil, naposledy v roce 2024, kdy jeho mostecký úspěch pomohl na cestě k druhému mistrovskému titulu.

Závodní trucky a američtí hromotluci proburáceli rozmáčeným Mostem

„Právě v roce 2024 se stal prvním jezdcem v historii šampionátu, který dokázal podruhé získat titul v tehdejší kategorii EuroNascar 2, dnešní OPEN. První titul vybojoval už v sezoně 2021,“ vypočítává Radek Laube.

Mostecká trať je podle Doubka specifická hned od prvních metrů závodu. Po startovní rovince čeká jezdce prudké brzdění a technická první šikana, do které míří celé startovní pole společně. „Most je úžasná trať a mám tady najeto opravdu hodně kol. Specifická je hlavně první šikana po startu. Tam je úkol celkem jasný – přežít start, udržet se na trati a pak začít závodit,“ popisuje Doubek.

Třicet otázek pro automobilové nadšence. Zvládnete všechny?

Domácím fanouškům by chtěl nabídnout především souboje o přední příčky. „Chci jim ukázat co nejlepší závod a bojovat o pódium. A kdyby na Autodromu Most zase zazněla po vítězství česká hymna, bylo by to něco skvělého.“

Nascar bude zároveň pouze jednou částí programu Czech Truck & Nascar Prix. Na Autodrom Most se vrátí také evropský šampionát okruhových tahačů Goodyear FIA ETRC. Mezi jeho hlavní české tváře bude patřit mistr Evropy z roku 2017 Adam Lacko, který se před domácí publikum vrací se závodním truckem po třech letech.

Svátek motorsportu v Mostě déšť nepokazil. Hitem byli malinkatí svalovci

Součástí víkendu bude také The Most Truck Festival s více než stovkou kamionů a sobotní jízdou po závodním okruhu. Novinkou bude páteční Nascar Run, při kterém si budou moci registrovaní účastníci projít nebo proběhnout celé jedno kolo mostecké závodní dráhy.

„Návštěvníci se během víkendu dostanou také do otevřeného paddocku přímo mezi závodní týmy a techniku. Program doplní aktivity pro rodiny s dětmi,“ zve Radek Laube. Czech Truck & Nascar Prix se uskuteční od 27. do 30. srpna 2026 na Autodromu Most. Hlavní závody Nascar Euro Series a Goodyear FIA ETRC jsou na programu v sobotu a v neděli.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ronaldovo benzinové hračkářství. Jak si CR7 hýčká své automobilové fetiše

Cristiano Ronaldo

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo se podle svých slov chystá na konec kariéry a stále více se opět ochomýtá okolo svých aut, na která zatím neměl moc času. Ale ten přijde. Občas něco nového...

Vémola prodává svůj bestiální mercedes draho. Příplatek za slávu je skoro milion

Karlos Terminátor Vémola a jeho vozový park

Nezmeškejte šanci získat auto, které řídila samotná legenda! Už několik týdnů se takto snaží prodat svou „bestii“ zápasník ve výslužbě Karlos „Terminátor“ Vémola. Svůj mohutně upravený Mercedes G...

Nové SUV z Česka se představuje. Bestseller Hyundaie nasazuje hranaté svaly

Nový Hyundai Tucson

Tucson je evropským bestsellerem Hyundaie. Korejská značka vyrábí svůj nejprodávanější model starého kontinentu ve slezských Nošovicích. Ač předchozí generace skoro nestárne a stále patří k...

A pak si stěžujte, že je v šalině či metru narváno. Jinde je vedro jen začátek

Momentka z indického Rádžastánu. Říká se, že ve dvou se to lépe táhne. Tady...

Počet míst k sezení? Ten je v Myanmaru nebo Pákistánu jen velmi nezávazným a volným doporučením. Prohlédněte si fotografie, na kterých se pasažéři vezou uvnitř, na střeše i zvenčí vozidel, protože...

Lamborghini pro chudé? Krutihlav s interiérem jako v tesle měří i čistotu vzduchu

Příď s vizáží vyhazovače z nočního klubu a světlomety úzké jako oči po flámu. Sportequipe 6 GT se navenek snaží vypadat jako lamborghini, a přestože je to čistě spalovací auto, tak uvnitř připomíná...

Spotřeba sto na sto a za volant leze oknem. To je závoďák českého šampiona

Závodní speciály EuroNascar jsou čtyřistakoňové bestie.

Martin Doubek přijede na domácí závod Nascar Euro Series v Mostě povzbuzený dvěma vítězstvími z posledního podniku v britském Brands Hatch. Úspěšný český pilot exkluzivně pro iDNES.cz popisuje svůj...

27. srpna 2026  12:46

Tehdy byla u Fiatu dolce vita. Barchetta je symbolem fantastických devadesátek

Fiat Barchetta

Lidový roadster Fiat Barchetta sice loni oslavil již dvacaté narozeniny, to mu ovšem nijak neubralo na půvabu a řidičské atraktivitě. A kdy jindy na něj zavzpomínat, než za horkého léta?

27. srpna 2026

Zlaté české ručičky postavily ze Škody Pick-up vychytaný cestovatelský speciál

Soutěž

Byl doma, ve vynikajícím stavu a nejezdil. Tak se zrodil nápad, udělat z něj cestovatele. Přitom jsme chtěli co nejméně úprav, protože pickupů už moc nejezdí a navíc tento měl bohatou rodinnou...

27. srpna 2026

Bílý Fiat Uno. Prohnilí gangsteři s ním sedm let po Itálii rozváželi smrt

Premium
Auto, které už snad ani nemohlo být obyčejnější. O nechtěnou slávu se mu...

Jaké auto si k ústupu asi zvolí parta lumpů? Škola akčních filmů nám nabídne buď silné rychlé káry, nebo těžká auta v černé metalíze s tónovanými skly. Realita tomu nemůže být vzdálenější....

26. srpna 2026

Waymo hodlá napřesrok v Německu spustit taxislužbu bez řidičů

Komplic na čtyřech kolech. V San Franciscu došlo k loupeži, při které zloděj...

Společnost Waymo z amerického technologického konglomerátu Alphabet hodlá v příštím roce spustit v Německu taxislužbu bez řidičů. Firma o tom informovala na svých internetových stránkách. Německo se...

26. srpna 2026  8:38

Chodí si do práce hrát s Legem, až ho od skládání bolí ruce

LEGO a Koenigsegg představují nový model Sadair’s Spear

„Náš funkční Koenigsegg z LEGO Technic tvoří přes 320 tisíc kostiček. Sloupky a detaily jsme ladili měsíce,“ popisuje v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Lubor Zelinka, český designér, který tráví...

26. srpna 2026

Silničáři mají nový superskener. Odhalí milimetrové trhliny, vidí i pod asfalt

Product manažer firmy Clevera Vars Zdeněk Drápela při představení nové generace...

Stav českých dálnic a silnic I. třídy bude od podzimu monitorovat technologická špička nové generace. Diagnostické vozidlo CleveRA Car EVO dokáže v plném provozu a při rychlosti až 100 km/h snímat...

25. srpna 2026  14:56,  aktualizováno  15:41

Na shromáždění zaměstnanců VW se sešlo přes 10 000 lidí, na šéfa bučeli

Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume

Více než 10 000 zaměstnanců se sešlo na interním shromáždění v sídle automobilového koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu. Na otázky ohledně budoucnosti krizí zmítaného podniku jim odpovídal šéf koncernu...

25. srpna 2026  15:39

A pak si stěžujte, že je v šalině či metru narváno. Jinde je vedro jen začátek

Momentka z indického Rádžastánu. Říká se, že ve dvou se to lépe táhne. Tady...

Počet míst k sezení? Ten je v Myanmaru nebo Pákistánu jen velmi nezávazným a volným doporučením. Prohlédněte si fotografie, na kterých se pasažéři vezou uvnitř, na střeše i zvenčí vozidel, protože...

25. srpna 2026

V Česku už nemají auta snad jen nemluvňata. V registru jich je sedm milionů

Porsche Prague Troja Meeting

Počet osobních automobilů na českých silnicích se v prvním pololetí zvýšil o 84 665 na 6,94 milionu. Jejich průměrné stáří mírně vzrostlo na 16,76 roku z loňských 16,68 roku. Vyplývá to z údajů Svazu...

25. srpna 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Krizí zmítaný VW čeká týden pravdy. Vedení se potká se zaměstnanci

Zaměstnanci automobilky a členové odborů IG Metall se shromáždili v areálu...

Krizí zmítanou automobilku Volkswagen čeká týden plný setkání zaměstnanců s vedením koncernu. Na programu je hned devět mimořádných shromáždění závodních rad po celém Německu. A dá se čekat, že to...

24. srpna 2026

Mazda CX-5 je bazarová hvězda. Od dieselu se držte co nejdál

Premium
Mazda CX-5

Mezi velmi oblíbená větší SUV patří v bazarech Mazda CX-5. Úspěšný model byl v první generaci ve výrobě od ledna 2012, druhá generace sjížděla z montážní linky od listopadu 2016 a ještě dnes...

24. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.