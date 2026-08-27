Dvojnásobný šampion evropského Nascar se po komplikovaném začátku sezony vrátil do boje o přední příčky a právě Autodrom Most, kde už v minulosti dvakrát zvítězil, bude od 27. do 30. srpna dějištěm posledního podniku základní části letošní sezony.
„Nascar GP Czech Republic v Mostě bude letos posledním podnikem základní části Nascar Euro Series před následnými závody, ve kterých se bude rozhodovat o mistrovských titulech,“ vysvětluje mluvčí mosteckého okruhu Radek Laube. Pro Doubka tak domácí víkend nebude pouze otázkou prestiže před českými fanoušky, ale také důležitým bodem letošní sezony.
Jednoho z nejúspěšnějších jezdců této kategorie čeká závod, který pro něj má jinou auru než kterýkoliv další v kalendáři. „Na domácí závod se opravdu těším. Těším se hlavně na fanoušky, kteří nás přijdou podpořit. Pro závodníka je to velká motivace a zároveň závazek. Věřím, že jich dorazí hodně a poženou mě dopředu,“ říká Martin Doubek.
Doubek závodí v evropském Nascar od roku 2015 a v Mostě má za sebou řadu závodních i testovacích kilometrů. Domácí okruh mu navíc výsledkově sedí. V závodech Nascar zde už dvakrát zvítězil, naposledy v roce 2024, kdy jeho mostecký úspěch pomohl na cestě k druhému mistrovskému titulu.
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„Právě v roce 2024 se stal prvním jezdcem v historii šampionátu, který dokázal podruhé získat titul v tehdejší kategorii EuroNascar 2, dnešní OPEN. První titul vybojoval už v sezoně 2021,“ vypočítává Radek Laube.
Mostecká trať je podle Doubka specifická hned od prvních metrů závodu. Po startovní rovince čeká jezdce prudké brzdění a technická první šikana, do které míří celé startovní pole společně. „Most je úžasná trať a mám tady najeto opravdu hodně kol. Specifická je hlavně první šikana po startu. Tam je úkol celkem jasný – přežít start, udržet se na trati a pak začít závodit,“ popisuje Doubek.
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Domácím fanouškům by chtěl nabídnout především souboje o přední příčky. „Chci jim ukázat co nejlepší závod a bojovat o pódium. A kdyby na Autodromu Most zase zazněla po vítězství česká hymna, bylo by to něco skvělého.“
Nascar bude zároveň pouze jednou částí programu Czech Truck & Nascar Prix. Na Autodrom Most se vrátí také evropský šampionát okruhových tahačů Goodyear FIA ETRC. Mezi jeho hlavní české tváře bude patřit mistr Evropy z roku 2017 Adam Lacko, který se před domácí publikum vrací se závodním truckem po třech letech.
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Součástí víkendu bude také The Most Truck Festival s více než stovkou kamionů a sobotní jízdou po závodním okruhu. Novinkou bude páteční Nascar Run, při kterém si budou moci registrovaní účastníci projít nebo proběhnout celé jedno kolo mostecké závodní dráhy.
„Návštěvníci se během víkendu dostanou také do otevřeného paddocku přímo mezi závodní týmy a techniku. Program doplní aktivity pro rodiny s dětmi,“ zve Radek Laube. Czech Truck & Nascar Prix se uskuteční od 27. do 30. srpna 2026 na Autodromu Most. Hlavní závody Nascar Euro Series a Goodyear FIA ETRC jsou na programu v sobotu a v neděli.