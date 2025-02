Auta jsou bezpečná, škody na zdraví ale rostou, poškození se hlásí o náhrady

Jste spíše na straně pojišťoven nebo motoristů? Jak byste to popsal?

Samozřejmě hledáme klientovi nejvýhodnější nabídku, z tohoto pohledu jsme tedy jednoznačně na jeho straně. Zároveň je tu ještě rovina legislativní, kdy z pohledu zákona zastupujeme pojišťovnu v tzv. agentském režimu. Ve finále to je tak, že tyto dva světy spojujeme a snažíme se klientovi najít tu pro něj nejlepší nabídku. Schválně neříkám nejlevnější, i přesto, že z reklam někdy může působit, že nejnižší cena rovná se nejlepší pojištění. Každý klient má totiž svoje potřeby. V Praze bude víc hrozit třeba vandalismus, zatímco například v severních Čechách je zase nejvyšší počet střetů se zvěří, takže tam to doporučíme za pár vyšších desítek či nižších stovek korun připojistit. Z této kombinaci poté pojištění vychází a podle toho se ve finále pozná jeho výhodnost.

Jak často se stane, že klientovi šijete pojištění na míru? Čekal bych, že ve srovnávačích budou lidé vyhledávat nejlevnější, možná srovnají více srovnávačů. Kvalitu pojištění úplně neřeší.

Jasně, srovnávače filtrují a často seřazují podle nejnižší ceny, tak to svádí k tomu, posuzovat cenu jako jediné kritérium. Ale v praxi potom jen menšina řidičů uzavře pojistku úplně online, většina se poradí s našimi kolegy po telefonu. Tam je odborník, který s klientem projde jeho potřeby a vše dovysvětlí. Poctivou analýzou rizik se vyhnete například situaci, jaká nastala před lety po tornádu nebo loni při povodních. To, když majitelé aut neměli připojištění na živel a pojišťovny potom nemohly vyplácet plnění za poničená auta.

Martin Daneš je obchodním ředitelem srovnávače autopojištění SURI.cz. Pojišťovnictvím se profesně zabývá přes 13 let. Začínal v roce 2012 ve slovenské Union poisťovni, kde následně působil jako ředitel její české pobočky. Z pojišťovny přešel do srovnávače Srovnejto a od března 2024 vede obchod v SURI.cz, který je součástí RENOMIA GROUP. Významnou součástí SURI.cz je mobilní aplikace, která kromě samotného srovnání a sjednání pojištění řidičům pomáhá se správou auta nebo v kritických situacích, jako je dokumentace škody při nehodě. Martin Daneš, obchodní ředitel SURI.cz

Jakou máte úspěšnost navedení klienta na něco jiného, než původně zamýšlel? Jak moc se finální smlouva liší?

Je to hodně individuální. Když jde klient s jasným záměrem, ví, že hledá pojištění určitých rizik, tak takové pojištění zpravidla i uzavírá. Lidé ale většinou odborníci na pojištění nejsou, takže si poradit nechají. Doporučujeme klientovi, aby možnosti zvážil. Nejčastěji se potom rozhodne pro připojištění čelního skla, střetu se zvěří a živlů. Specifikum českého vozového parku je jeho stáří, které je v praxi okolo čtrnácti let. Od toho se odvíjí i skutečnost, že jen menšina řidičů si sjednává plnohodnotné All risk pojištění, takzvané havarijní pojištění.

Existuje číslo, jakou část trhu srovnávače dnes drží?

Celková hodnota ročního pojistného je v desetimilionovém českém vozovém parku přes 65 miliard korun. V tom ovšem nejsou jen osobní auta běžných lidí a rodin, ale například i kombajny, kamiony, operativní leasingy nebo firemní flotily. V rámci naší cílové skupiny osobních aut můžeme počítat s tím, že přes srovnávač si auto pojistí 10 až 15 %.

V Česku se ročně otočí něco přes milion aut, z toho přibližně 270 tisíc nových a 750 tisíc ojetin. Kolik smluv ročně uzavřete vy?

Budou to vyšší desítky tisíc. Přes srovnávače celkově dochází ke stovkám tisíců uzavření smluv v oblasti nových i ojetých aut.

Jak se na vás dívají samotné pojišťovny? V některých oborech to nemají rádi, že to někdo takto v podstatě přeprodá. Jak to vypadá u vás? Jaký je přístup pojišťoven?

Je to takový paradox, jsme si vzájemně konkurencí a zároveň partnerem. Kanál srovnávacího byznysu se vyvíjí, od roku 2008 se obě strany učí a zvykají si na sebe. Pro středně velké a menší pojišťovny jsme dnes velmi důležitým kanálem. Srovnávače u nich tvoří významnou složku. Velké pojišťovny se to učily déle, protože preferovaly vlastní kanály. Obecně jsme pro pojišťovny dnes dobrý a kvalitní partner, ale zároveň rozhodně ne jediný. Pojišťovny také fungují online, nebo mají svou interní síť obchodníků. Občas se klienti chovají podobně, jako u vyhledávačů letenek. Srovnají si u nás nabídky a následně se optají i přímo u pojišťovny. Těší nás, že se i přesto k nám vrací a uzavírají pojistky přes nás.

Boom srovnávačů začal před asi 8 lety. Je to brzda zdražování? Lze říct, že srovnávání vede k udržování cenové hladiny?

Úplně bych to takto neřekl. Trh je více transparentní, ale na ceny směrem dolů tlačí spíš to, že je silně konkurenční. Není to jen o srovnávacím byznysu, i dříve jste si mohl obejít či obeslat pět poboček a dát si to vedle sebe. Teď se to jen přesunulo online a je to pohodlnější. Ale pozor: i zdražování, byť ho klient samozřejmě nevidí rád, je přirozená věc, už jen kvůli inflaci.

Vizitkou pojišťovny je likvidace

Zaznělo, že jsou lepší a horší pojistky pro zákazníky. Jsou i lepší a horší pojišťovny?

Neřekl bych, že jsou lepší a horší pojišťovny. Jsou známější s delší historií, nebo uživatelsky přívětivější. Vizitkou pojišťovny je likvidace. Kdyby pojišťovna měla špatnou likvidaci, to znamená, že by například pomalu vyplácela pojistná plnění, tak se to velmi rychle rozkřikne. Jak už jsem říkal, trh je silně konkurenční a klienti se nebojí přecházet, což tlačí standard nahoru. Zároveň je povinné ručení zákonem a dozorčími orgány regulovaný produkt, což by nějakou systematickou nekvalitu také mělo vyloučit.

Neuvažovali jste o tom, že byste sledovali i kvalitu služeb, nejen cen za zprostředkování?

Kvalitu sledujeme. Už jen proto, že když se něco stane, tak klient se nezlobí jen na pojišťovnu, ale i na nás. Momentálně spolupracujeme s celým trhem, kdyby s některou z pojišťoven byly opakující se problémy, tak s ní nespolupracujeme.

Na druhou stranu, povinné ručení je ze zákona nutné. Mnoho lidí se nedívá zrovna na kvalitu produktu, ale jen si potřebují splnit povinnost. Typicky dvacetiletá auta, auta posledního kilometru, která nezabloudí na dálnici. Kvalita potom majitele nezajímá, jen si zanadává na zdražení pojistky. U povinného ručení se to tedy podle mě úplně nemusí stát, že by se rozkřikla nekvalita služby.

Povinnost to je, ale zároveň taková, která nás chrání. Jsou řidiči, kteří potřebují to nejlevnější, aby splnili zákonné pravidlo o povinném ručení. Ale to pořád předpokládáte, že se jim nemůže nic stát, že nezpůsobí nehodu. Kromě toho je to o edukaci, aby si člověk uvědomil, že připojištění například čelní skla za pár stovek ročně jej chrání významně více než samotné povinné ručení. Třeba můj děda si odmítl platit střet se zvěří a čelní sklo, nepochopil ten princip. Platím mu to tedy já a za poslední rok to již dvakrát využil.

Komu se havarijní pojištění nevyplatí? Kdy už to nedává smysl? Hraje tam roli stáří vozu?

Většinou ano. Ale například u starého vozu luxusní značky klientovi dojde, že se mu to vyplatí. Roli tedy hraje cena vozu, nejen stáří. Je to hodně o značce a profilu řidiče. Dříve se říkalo, že auto starší deseti let už se havarijně pojišťovat nevyplácí. Ale dnes si myslím, že se ta hranice kvůli cenám aut, náhradních dílů a oprav posouvá směrem nahoru.

Znamená to, že operátor, kterému někdo zavolá, že má 20 let starou Fabii, tak mu řekne, ať si havarijko nesjednává?

Určitě mu nedoporučíme něco, co nedává smysl. Jsme regulovaní a musíme mít zkoušky u ČNB, všechny hovory jsou nahrávané, musíme je archivovat. Takže pokud klient trvá na tom, že chce takové auto pojistit na All risk krytí, tak ho upozorníme, že to pro něj nemusí být výhodné.

Jak mohutná je datová analytika? Pojišťovna ji má obrovskou, u vás je to srovnání cen nebo ještě něco dalšího? Když ke mně přišel likvidátor, díval se na cenu auta na inzerci. Má to relevanci, ale připadá mi to neprofesionální. Když to není běžné auto, může to být nerelevantní kvůli falešným inzerátům…

Základem jsou data samotných pojišťoven, ale i na aktuální nabídku se někdy můžou pro porovnání podívat. Klíčové je neposuzovat auto jen podle typu, například, že je to Škoda Fabia, ale i podle výbavy.

Škody na zdraví rostou, i když jsou auta bezpečnější

Odhadujete, že povinné ručení meziročně podraží o desetinu. Jak moc se změnily ceny v dlouhodobém horizontu? Jsou tam nějaké výkyvy, klesá nebo roste cenová hladina?

Cena pojištění roste, vše se nějakým způsobem zdražuje. Teď je to trochu psychologicky ovlivněno nedávnou pandemií. Během ní se jezdilo málo, nebouralo se a tím pádem nebylo potřeba zdražovat. Po pár letech, když jsme se vrátili do běžného provozu, náhle enormně narostla frekvence škod. Také rostou škody na zdraví, což je velký problém. A taky se na tom podílí inflace.

Proč rostou škody na zdraví, když jsou auta čím dál bezpečnější a mělo by tedy docházet méně často k vážným zraněním?

V návaznosti na to, že zdražují zdravotnické úkony a lidem rostou výdělky tak stoupají ceny náhrad za tělesné poškození, vyplácené renty nebo náklady na péči o poškozeného. Pokud navíc český řidič zaviní nehodu v západní Evropě, je to ještě o úroveň výš. Lidé jsou zároveň čím dál víc informovaní a uplatňují škody, které dřív neuplatňovali. To se týká zejména těch možností, které nejsou na první pohled zjevné, tedy odškodnění pozůstalých nebo psychickou újmu. Častěji se v těchto případech také angažují právníci, což se také projevuje na úspěšnosti a výši proplacené škody.

Když jsou informovanější, děje se to, že pečují o svou pojistku? Ono se vyplatí se jednou za dva roky podívat, jakou cenu má mé auto. Nebo nabízíte tuto službu, že se makléř jednou za dva roky ozve?

U auta funguje pravidlo, že máte výročí. Povinné ručení sice sjednáváte na dobu neurčitou, ale v praxi vám pojišťovna posílá výroční dopis s oznámením další ceny, což je moment, kdy lidé zvažují možnosti. Hranicí, která vyprovokuje klienty, aby začali aktivně hledat alternativy ke stávajícímu pojištění, bývá meziroční zdražení o dvanáct až patnáct procent.

Od loňského října se opět změnila legislativa, pojištění už se nekontroluje fyzicky podle zelené karty, ale podle registrační značky v online databázi. Jak se s tím vyrovnávají pojišťovny a řidiči?

V praxi byla největší změnou nutnost platit okamžitě, bez zaplacení pojistka není platná. Velká část klientů chce přitom pojištění hned nebo prakticky od dalšího dne. Máme pojišťovny, u kterých musíte do hodiny zaplatit, pokud chcete být pojištěni už ten den. Jakmile to trvá déle, tak pojistka spadne a pojištění nevznikne. Toho jsme se obávali, viděli jsme, že lidé nebyli naučení platit hned, chvíli se dívali okolo. Ale ukazuje se, že se to lidé již naučili.

Lehce jsme se dotkli České kanceláře pojistitelů (ČKP). Jak vnímáte její roli, je to kultivace? Neměla by dělat vaši práci?

To si nemyslím, každý máme svou roli. Ať už jste ČKP, pojišťovna nebo zprostředkovatel.

Jaké jsou nejčastější důvody pro krácení plnění?

Suverénně na prvním místě je jízda pod vlivem alkoholu a následují další omamné látky. Mezi časté důvody patří také špatný stav pneumatik nebo absence zimních pneumatik na ledu či sněhu. Když způsobíte nehodu pod vlivem návykových látek, tak pojišťovna krátí a má možnost plně odmítnout plnění. Tedy ve chvíli, kdy se prokáže, že opilost měla na tu škodu přímý vliv. Když jste opravdu opilý, někdo vás nabourá, a ještě se to zamotá, tak se misky přelévají, ale většinou jsou návykové látky obecně velkým problémem. Když pojedete na hory v letních gumách a způsobíte nehodu, tak je to totéž. Pojišťovny říkají, že budou krátit a mohou i úplně, pokud se ukáže že to byla opravdu chyba řidiče, že něco zanedbal.

Pokud krátí pojišťovny kvůli špatnému stavu pneumatik, platí tedy stále, že pojišťovna/policie musí prokázat příčinnou souvislost stavu pneumatik a nehody?

Postup se liší podle situace. Předně je potřeba si uvědomit, že jízda se sjetým vzorkem pod 4 milimetry nebo letní pneu v situaci, kdy předpis formou vymezeného období nebo dopravní značky vyžaduje zimní, je porušení zákona. V praxi to bývá tak, že u letních pneumatik v zimě lze jednoznačně určit zavinění a tam má pojišťovna právo krátit, nebo i zcela zamítnout plnění. U sjetého vzorku se zpravidla hodnotí vliv, jaký tato skutečnost na způsobenou nehodu měla. Posouzení míry vlivu a z toho vycházejícího krácení plnění je potom na pojišťovně. Takže například: pokud nedáte přednost zprava, tak vzorek pneumatik nehraje roli a nekrátí se.

Máme pojišťovny, které mění cenu pojistky dle ročního nájezdu kilometrů. V Itálii je časté, že je ve voze sledovací krabička, která kontroluje, jaký jsem řidič. To se u nás nechytlo?

Nechytlo. Na trhu je jen několik málo pojišťoven, které mají systém placení za to, kolik řidič najede. To je užitečné zejména pro ty, kteří jezdí opravdu málo, například do šesti až deseti tisíc kilometrů. Zkoušela se i sledovací zařízení, která když potvrdila, že jste šetrný řidič, tak vám dovedla zlevnit pojistku. Ale tam ještě úplně nejsme, neujalo se to. Náš trh je hodně konzervativní, kromě nájezdu se nic moc neděje. Ale tím se nijak moc nevymykáme, například na Slovensko faktor nájezdu dorazil teprve nedávno.

Říkal jste, že pojišťovny jsou chodící statistiky. Tím pádem mají určitě vysledováno, že velké flotily aut také více bourají. Na druhou stranu velký autopark má asi také trochu jinou cenu než zde koncový zákazník. Je za tím nějaký výpočet? Doplácím na to, že můj soused obchoďák nejezdí dle předpisů? Protože pojišťovna musí dát slevu velké firmě v rámci konkurenčního boje. Je to tam?

Není, je to opravdu individuální. Když máte nějaký věk, nebouráte, máte hodně bonusů, tak máte opravdu levné pojištění. Dříve to fungovalo tak, že když začínalo jezdit vaše dítě, tak si povinné ručení bralo na vaše rodné číslo, aby to mělo levnější díky bonusům. Může se stát, že pojišťovna plošně zdraží například segment řidičů do 25 let, protože je pro ně rizikový. Ale u člověka, který už řídí několik let, je bonus klíčový.

Jaké nejdražší auto si přes váš srovnávač kdy klient pojistil?

Jednalo se o Porsche 911 v hodnotě 5,6 milionů korun. Pojistné bylo bezmála sedmdesát tisíc za rok a na ceně se z velké většiny podílelo All risk pojištění, na odcizení, havárii a poškození živly.