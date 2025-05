Kde se podle vás v tuto chvíli nachází automobilový svět?

Odpověď záleží na úhlu pohledu. Pokud bychom to vzali z pohledu spotřebitele, zákazníka, pro něj se děje řada nesmírně zajímavých věcí. Roste počet značek, ze kterých si může vybírat, konkurence je velká. Z pohledu spotřebitele určitě dobrá věc. Z pohledu výrobce aut nebo poskytovatele operativního leasingu je to už poněkud jinak. Nejhůř jsou na tom samozřejmě evropští výrobci, kterým přichází nová konkurence a oni se musí přizpůsobit. Sice stále vyvíjejí nové produkty, ale v Číně to často zvládnou daleko rychleji. Proti novým hráčům, zejména těm čínským, mají evropské automobilky velký konkurenční dluh.

Čínská auta vypadají dobře vzhledově i třeba softwarově, ale zatím nemáme dlouhodobě prověřenou jejich kvalitu. Ale předpokládáme, že většina produktů bude konkurenceschopná a budeme s nimi muset všichni počítat. My v operativním leasingu začneme taková auta nabízet v momentě, kdy bude mít konkrétní značka dostatek servisních míst a vyřešené všechny poprodejní služby. A samozřejmě když uvidíme zájem zákazníků.