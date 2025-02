Trh s ojetinami se zkultivoval, říká žena, co vede obří autobazar v celé ČR

Program Škoda Plus vznikl v roce 2009, dnes je to vlastně jeden z největších autobazarů v České republice s pobočkami u každého z více než 150 dealerů mladoboleslavské značky. Hranici 50 tisíc dodaných vozů ročně poprvé přesáhl v roce 2017. „Do programu smějí být zařazeny jen automobily s plno uservisní historií. K nim zákazníci dostávají certifikát potvrzující původ i stav vozu. Dalšími klady jsou možnost váhodného značkového financování i pojietění, pořízení roční či dvouleté záruky a další benefity jako například předplacený servis,“ popisuje Markéta Slámová, koordinátorka programu.

Prodej ojetých vozů je důležitým a rychle rostoucím pilíře, všech automobilek. Některé tedy vytváří své značkové programy, právě jako Škoda Plus.

„Bez sekundárního trhu se neobejdeme, a to platí i pro elektrovozy,“ vysvětluje důležitost programu prodeje značkových ojetin Markéta Slámová. „Celá dealerská síť chápe důležitost programu Škoda Plus. Více než třetina má extra showroom určený přímo pro ojeté vozy a jejich počet se stále zvyšuje. Je vidět, že dealeři do programu Škoda Plus hodně investují,“ říká pro iDnes.cz.



Prodejci nových aut prý často koukají na prodejce ojetin trochu přes prsty. Zároveň se ale říká, že prodejci ojetin se mají mnohem lépe. Mají více práce, větší obrat, zisky. Je to tak?

Abychom byli úspěšní v prodejích nových vozů, musíme být úspěšní i v prodeji ojetých. Vzájemně se potřebujeme. V programu Škoda Plus vidíme velkou příležitost a soustavně pracujeme na jeho rozvoji i kvalitě. Prodejci procházejí náročnějším školením, dostávají certifikované kurzy. Ve skutečnosti toho právě prodejce ojetých vozů musí vědět daleko víc. Musí rozumět novým autům i tomu, jak obstojí po letech provozu.

Nových osobních aut se v Česku prodá ročně 200 tisíc, u ojetin se odhaduje 500 až 700 tisíc. Není to o tom, že prodejci nových aut „zavřou krám“? Nemůže to skončit tak, že se zredukuje množství prodejců nových aut a dealery zachrání ojetá auta?

Takhle černobíle bych to neviděla. Doba se hodně posunula, rostoucí část obchodu se přesouvá na internet a podíl návštěv showroomu klesá. Podle našich průzkumů si přes 90 % zákazníků nejprve vybere konkrétní vůz online a až poté se na něj jde podívat k prodejci. Zákazníci nových aut jsou obecně více zaměření na web, jsou schopni si více informací získat na internetu a k dealerovi přijdou v podstatě připravení podepsat smlouvu. U ojetých aut je situace odlišná. Zákazníci jsou obecně konzervativnější, ale hlavně se chtějí osobně přesvědčit o stavu konkrétního vozu.

Podle jednoho výzkumu se za poslední roky zdvojnásobila doba, kterou člověk ojetý vůz vybírá, shání. Bývalo to 50 dní, dnes je to 100 dní, což úplně popírá princip ojetinového byznysu. Co za tím může být? Sledujete to také, že výběr auta je z pohledu zákazníka složitější, delší?

Lidé dnes více zvažují danou investici. Nová auta se posunula cenově výš a ojeté vozy je logicky následují. My v programu Škoda Plus prodáváme relativně mladší auta. Přes 40 % prodeje jsou vozy do dvou let stáří, další silnou skupinu tvoří vozy do pěti let. Naši zákazníci tedy investují poměrně dost peněz. Můj osobní názor je, že ta investice je natolik velká, že zákazníci věnují výběru více času.

Jedním z rostoucích trendů je financování ojetých vozů, třeba i formou operativního leasingu. Máte také takový plán a je pro vás výhodné, že auto zůstane delší dobu vaše?

Když jste zmínila auta do 5 let. Novým trendem je auto udržet u dealera a udělat několik kol operativního leasingu, auto se otočí třeba třikrát. Máte také nějaký takový plán?

Poptávka po financování ojetých vozů postupně roste. Refinancování je logická úvaha, protože na trhu je omezený počet aut. Udržet si je déle znamená více obchodních příležitostí. Zatím se ale k tomuto modelu přibližují spíše v zahraničí. Čeští zákazníci jsou konzervativnější, u ojetin si na operativní leasing zatím nezvykli. Největší část z nich přichází s vlastními financemi nebo má finance z banky. My v rámci programu Škoda Plus nabízíme finanční produkty, které jsou blízké operativnímu leasingu, takže tu příležitost postupně otevíráme. Nepočítáme ale s tím, že by tyto služby čekal rychlý boom.

Je to dané tím, že lidé nemají hotovost, tak velkou částku? Nebo se mění myšlení, nechtějí se o to starat?

U mladších lidí je patrná změna přístupu, například generace Z nepreferuje vlastnictví vozu. Nechtějí cokoliv vlastnit, preferují mobilitu na určitou dobu. I tomu se musíme přizpůsobit a nabídnout služby, které jim budou vyhovovat. Nechci hodnotit ekonomickou situaci lidí v České republice, nevím, zda je to pouze otázka financí. Ale je to dlouhodobý trend, že někdo chce vlastnit auto a dalšímu je jedno, zda má auto na úvěr, operativní leasing nebo využívá nějaké další služby. Takže ano, ukazuje se, že mobilita na předem danou dobu bude jeden z důležitých směrů. Může mít formu dvou – nebo tříletého leasingu a to nám umožní jeden vůz nabídnout několikrát. Tento trend k nám pravděpodobně přijde, ale zatím moc silný není.

Jaká je teď situace? Vypadá to, že teď budou ojetiny zlevňovat.

Proti období po covidu, kdy ceny prudce rostly, se trh hodně stabilizoval. Začátkem loňského roku slabší poptávka vyvolala mírný pokles cen v řádu procent. Celkově byl ale loňský rok lepší než předchozí, čísla z roku 2023 jsme překonali. Snižování cen tedy neočekáváme. Co naopak v Česku klesá, je dovoz ojetin.

Čím to je?

Zaprvé kvalita dovezených aut už není taková, jako bývala. Z Německa dříve dovážely všechny okolní státy, posledních několik let více ojetých aut směřuje do východní Evropy. Co se dělo u nás před 20 lety, dnes vidíme v Rumunsku a Bulharsku. Druhý faktor je srovnání cenové hladiny. Skladba českých aut a jejich výbava se Německu přibližuje, důvodů shánět vůz v zahraničí je dnes méně. A do třetice se ukazuje, že když v Německu uděláte jednodenní přihlášení, tak se auto tváří jako německé, i když není. Informace jsou dnes dostupnější a lidé obezřetnější. Stále důležitější je pro ně jistota, odkud vůz pochází, že nebyl nabouraný, že má certifikát a záruku. Když to umíte prokázat, zákazníkovi značně usnadníte rozhodování.

Takže fenomén německého auta je u nás zapomenut?

Úplně ne, ale dovoz není tak silný, jak býval.

Škoda Plus je značka, ale auta prodávají dealeři Škody. Máte omezenější manévrovací prostor? Celé to zastřešujete, ale neřídíte v pravém slova smyslu.

Každý prodejce podniká samostatně, do jeho byznysu nezasahujeme. Stanovujeme ale náročné a jednotné kvalitativní standardy, které musí každý vůz, každý dealer i jeho zaměstnanci splnit. A pravidelně je prověřujeme.

Máte nějaký centralizovaný systém předávání aut mezi dealery? Je tam nějaké propojení?

Dealerů Škoda Plus je dnes přes 150 a výběr je tak široký, že většina zákazníků svůj vůz najde, aniž by museli jezdit daleko.



Když jsme se bavili o Německu, tak tamní trh hodně pokřivil trh s ojetými elektromobily u nás. Jaký je dnes stav?

V otázce elektromobilů se u nových aut dobře daří edukovat veřejnost a teď nás toto téma čeká i v oblasti vozidel ojetých. Mezi zájemci se ovšem stále setkáváme s mnoha předsudky, takže vývoj bude pozvolnější. Přesto musím říci, že v rámci sítě Škoda Plus se elektromobily prodávají úspěšně. Elektrická Škoda Citigo si stále drží cenu. Prodáváme ojeté Enyaqy, které přicházejí z naší sítě, a nabídka se vyrovnává s poptávkou. Samozřejmě chápeme, že pro zájemce o ojetý vůz je složitější opustit prověřenou jistotu konvenčního pohonu. Proto každý ojetý Enyaq dostává certifikát o stavu baterie. Jsme na začátku, ale s postupující zkušeností to bude pro lidi snazší.

Zkušenosti říkají, že elektrické Citigo funguje, neztrácí na hodnotě. A co ojetý Enyaq? Je po tak velkém autě v bazarech poptávka? Cenu ojetého Enyaqu zřejmě ovlivňuje, že v bazarech po tak velkém autě není vysoká poptávka. Poskytujete v tomto směru centrále zpětnou vazbu?

Sami bychom rádi měli širší portfolio a ono také postupně přijde. Teď jsme uvedli nový Elroq. Nepochybujeme, že si své místo na trhu ojetých vozů najde, stejně jako model Epiq ohlášený na rok 2026.

Co je dnes bestseller Škoda Plus?

Stále Škoda Octavia.

Několikrát jste zmínila historii auta, certifikát, dohledatelnost. Byla a stále si myslím, že je bolístka trhu auta z operáků. Nemají vždy úplně průkaznou historii. Auta z operativního leasingu vašeho i jiného. Jak se k těmto vozům stavíte? Objevují se vám v nabídce?

Do programu Škoda Plus smějí být zařazena pouze vozidla s plnou servisní historií. Vozy, které od začátku jezdily na pravidelný servis k našim dealerům, mají dohledatelné všechny záznamy a pro zákazníka představují největší jistotu. Při velkém množství aut na trhu se ale v průběhu času může objevit nějaká nesrovnalost. Je důležité, aby prodejci byli při prověřování důslední.

Jak moc jste si konkurenty s obecnými bazary? Je to jiná klientela, oni mají levnější auta? Je ojetinové prostředí v Česku zdravé?

Prostředí je určitě lepší, než bývalo v minulosti. Za posledních několik let se hodně zkultivovalo, trh se srovnal. Výrazněji se profiluje očekávání zákazníků. Podle průzkumů stále více než třetina z nich nakupuje na platformách C2C, tedy „na ulici“. S tím si určitě nekonkurujeme. stejně jako s neznačkovými bazary, kde levně nakoupíte a draze prodáte. Máme úplně jinou klientelu, zaměřujeme se na mladší a prověřené vozy. Troufnu si říct, že s certifikovaným programem dostupným po celé republice jsme vytvořili samostatný segment trhu. nepoměřujeme se s jinými.

Na začátku jsme mluvili o tom, že se trh mění a změnil. Online to převálcuje? Bavil jsem se s jedním dealerem, který říkal, že když je dobrý den, tak k nim na showroom zabloudí pět lidí. Na druhou stranu auto je druhá nejdražší věc po bydlení, kterou člověk pořizuje. Jen se dívat na internetu je také trochu divné, ne?

Máte pravdu, doba se mění a my se musíme stále přizpůsobovat. Stále platí, že pořízení automobilu patří k největším investicím a lidé jí přikládají velkou důležitost. O zákazníka je třeba se postarat, proto se hodně soustředíme na kvalitu prodeje a v ní dosahujeme na úroveň srovnatelnou s novými auty. Teď přichází další výzva. Přes 90 % zákazníků si vůz najde na internetu a až potom si ho jde prohlédnout. Což přináší nové téma, a to je rychlost reakce. V okamžiku, kdy zákazník pošle poptávku, očekává pohotovou odezvu. odezva. Kdyby měl čekat na odpověď tři dny, už si stihne koupit auto jinde. Nároky na zákaznickou péči to posouvá na novou úroveň, i když fyzická návštěva je stále velmi důležitá.

Jak složité je na to najít správné lidi? Dealeři si stěžují, že nemají servisáky, prodejců tolik nepotřebují, ale spíše ojetinářů. Je to taková komplexnější znalost. Zároveň to musí být obchodník. Jak je to palčivé téma? Na jejich nedostatek si stěžují všichni, ale práce prodejce ojetin je obzvlášť komplexní?

Není to úplně jednoduché, je třeba k tomu mít vztah. Když lidé zjistí, jak dlouho vlastně trvá jen to, než se prodejce zaškolí, projde systémem certifikací... K prodeji úvěrů musí mít certifikát i od České národní banky. Sehnat někoho takto komplexního, kdo dokáže dělat byznys s ojetinami, je zkrátka složité.

Jak se tak přihodí, že jste se objevila u aut?

Začínala jsem na brigádě na autodromu v Brně. Pracovala jsem na Velké ceně, byla u pořádání mistroství světa motorek a podobně. Při vysoké škole jsem tam několik let pracovala v tiskovém středisku. Člověk to ale musí mít trochu v sobě. Díky tomu jsem pak mohla prodávat nákladní vozy a pak přejít do Škoda Auto.

Náklaďáky jsou mnohem zajímavější než osobáky, ne?

Je to jiný způsob obchodování.jiný, ale stejně náročný způsob obchodování. V oblasti prodeje nových vozů jsem se pohybovala 15 let a o to zajímavější mi dnes přijdou ojeté vozy, obchod s nimi je pro mě mnohem zajímavější. Potřebujete na ně víc znalostí a to člověka posune u kus dál. Práce vás musí bavit a naplňovat, ať děláte cokoli.

Čím jezdíte?

Hybridní Octavií, předtím Enyaq. Měsíčně najezdím 4–5 000 km.

V čem je to jiné?

Když pracujete u dovozce, vašimi partnery jsou dealeři. U náklaďáků prodáváte auto konečnému zákazníkovi, dopravci. Pro ně ženy nejsou úplně tradiční partneři, navíc je to mnohem techničtější obor.

Ale i byznys to je ostřejší, ne? Musíte tam mít ostřejší lokty?

To platí v automotive obecně. V oblasti prodeje nových vozů jsem se pohybovala 15 let a o to zajímavější mi dnes přijdou ojeté vozy, obchod s nimi je pro mě mnohem zajímavější. Potřebujete na ně víc znalostí a to člověka posune u kus dál. Práce vás musí bavit a naplňovat, ať děláte cokoli.

Čím jezdíte?

Hybridní Octavií, předtím Enyaq. Měsíčně najezdím 4–5 000 km.