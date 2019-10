Na Dakar míří poprvé hybridní kamion. Postavili ho v Česku

„Jsme na prahu něčeho zcela nového. Pomocí týmu Riwald se nám podařilo jako prvním na světě postavit hybridní rallye kamion. Díky podepsané smlouvě jsou před námi tři roky jistoty, že můžeme na celém konceptu dále pracovat a vyvíjet ho, což nám dává určitý klid a prostor se dále zlepšovat. Cílem je dostat se do elitní pětky,“ shrnul aktuální situaci Mario Kress, šéf židovického týmu MKR Technology, který v rámci svého projektu MKR Adventure staví závodní kamiony pro dálkové rallye soutěže.



Poprvé se Mario Kress se svým týmem zúčastnil Dakaru v roce 2014, kdy připravil závodní agregát pro Aleše Lopraise. Rok na to už na soutěž vyslal dvojici vlastních kamionů Renault s holandským týmem Mammoet Rallysport. Po šesti letech v terénu, kam přesedlal po takřka čtvrt století z okruhového evropského šampionátu tahačů, se zrodil první hybridní kamion.

Premiéru bude mít tedy na dakarské rally, která se pro nadcházející ročník stěhuje z Jižní Ameriky do Saúdské Arábie minimálně pro nadcházejících pět ročníků.

Nabíjí se za jízdy

Zcela nový hybridní kamion bude určitě budit pozornost. Na Dakaru ani v jiné podobné soutěži se totiž hybridní kamion dosud neobjevil. Mario Kress je tedy průkopníkem této technologie. „Elektrická síla nám dává okamžitou reakci. V momentě, kdy pilot sešlápne plyn, kamion rychleji akceleruje, a teprve následně přichází na řadu dieselový motor, zatímco se elektro podpora redukuje,“ popsal první režim funkce hybridního soustrojí Mario Kress.

V jemném písku fesh fesh, kdy má kamion vysoký odpor a dieselový agregát jede na svém limitu, pak elektromotor přidá sílu.

„Třetí strategie využití elektromotoru spočívá v šetření komponentů, protože benefitem elektromotoru je, že buď energii dává, anebo funguje jako alternátor, který energii vyrábí. Ve stejném momentě, kdy šetříte brzdy, protože kamion je brzděný elektromotorem, se současně dobíjí baterie. To platí nejen ve sjezdech a serpentinách, kterých bývá v závodě nesčetně, ale i na rychlých cestách, kdy je nutné prudce brzdit a hned zase akcelerovat,“ vysvětluje Kress.

V těchto situacích je velmi jednoduché přehřát brzdy. „Pilot, který přemýšlí, ví, že to nemůže hnát dál, ale musí zpomalit. S hybridem ovšem při akceleraci požívám elektrickou sílu a při brzdění dobíjím baterii a šetřím brzdy. Mohu tedy jet rychleji a brzdit později. To je citelný benefit,“ popisuje průkopník hybridizace na Dakaru.

„S funkcí zapojení elektromotoru se současně šetří i životní prostředí. To je také hlavním posláním a filozofií titulárního partnera holandského týmu - Riwald Recycling. My se s myšlenkou ztotožňujeme. Bylo by z mé strany značně nefér říci, že náš sport je ekologický, když není, ale snažíme se hledat řešení, jak za sebou nechat uhlíkovou stopu výrazně menší,“ komentuje Kress.

Samotný elektromotor dokáže pohánět podle hrubých odhadů kamion přibližně 17 minut rychlostí 100 km za hodinu. Hybridní závodní speciál se nabíjí pouze rekuperací, není tedy třeba ho dobíjet jako elektromobil. „Baterie tak bude nabita a připravena na další den už při samotné cestě do bivaku. Toto není elektrický kamion. S tím byste etapu nikdy nedojeli. To byste potřebovali dvanáctitunovou baterii nebo sakra dlouhý kabel,“ směje se Mario Kress. „Díky rekuperaci a brzdění s elektrickou podporou se nám daří výrazně snižovat i spotřebu nafty. Máme tedy menší spotřebu, nebo stejnou spotřebu a jedeme rychleji, anebo ideální varianta ukrytá někde uprostřed, že jedeme rychleji a současně šetříme energii.“

Se stavbou hybridního speciálu začali v Židovicích koncem února loňského roku po návratu z Dakaru. Tým mechaniků stavěl závodní unikát rok a půl mezi jednotlivými závody. Doteď probíhá ladění nekonvenčního technického řešení.

Dakar 2020 má být tedy zejména prvním testem. Tým MKR Technology proto vynechal i tradiční říjnovou marockou rallye, ve které slavil v předchozích letech řadu úspěchů a vítězství. „Zaměříme se zejména spolehlivost kamionu a jednotlivých systémů, protože jedině Dakar přinese spoustu situací, které běžně nenasimulujeme. Můžeme klidně zjistit, že systém není dostatečně chlazen, možná také chlazení baterie nebude dostatečné a bude třeba ho z bezpečnostního hlediska vypnout,“ přemítá. „Každý večer budeme muset s maximální precizností analyzovat data pro další den. Po návratu budeme chytřejší a budeme vědět, co nás trápí a na co se více zaměřit. Každá nová technologie přináší velká úskalí a teď je hodně brzy říci, jak velký posun to je, ale věřím, že do dvou tří let to bude zlepšení o nějakých třicet procent,“ vysvětluje Mario Kress.

Čtyři závodní speciály na startu

Na Dakar 2020 míří hned čtyři speciály ze severočeských Židovic. Mimo prověřených a zkušených pilotů do kokpitu usedne i jeden nováček. Hybrid nesoucí označení Renault C460 povede Gert Huzink z týmu Riwald Dakar. Jeho týmový kolega Pascal de Baar pojede s trambusovým speciálem Renault K520. Stejný vůz povede při své dakarské premiéře jezdec Richard de Groot z týmu Firemen Dakar Team.

A s typicky červeným kamionem s „čumákem“ zvaným Sherpa pojede stálice týmu Mammoet Rallysport Martin van den Brink.

Holandští piloti mají výhodu nejen v technické podpoře týmu MKR Technology, ale díky čtyřem vozům ve startovním poli si mohou vypomoci, což se v předchozích letech osvědčilo. „Dakar není o síle jednoho kamionu. Dakar je o obrovském štěstí. Auto můžete mít silné, jak chcete, ale jde o tak náročnou soutěž, že stačí jedno zaváhání, jedno špatné rozhodnutí a jedna blbá náhoda a celý rok příprav je ztracený,“ vysvětluje Mario Kress.

„K dobrému umístění pak může pomoci pouze dobrá spolupráce. Jedinec toho sám příliš nezmůže. Věřím, že pokud půjdeme systematicky, máme šanci uspět. Jakékoli hlášky, že si jedeme pro konkrétní umístění, jsou úplně k ničemu, ale jinak ano, máme sen, že bychom do tří let chtěli být v nejlepší pětce,“ uzavírá německý konstruktér.