EU ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi. Autoprůmysl je příliš pomalý

  8:00
Evropská unie svou neschopností rázně jednat ohrožuje nejen svou konkurenceschopnost, ale i vlastní suverenitu, řekl bývalý prezident Evropské centrální banky (ECB) a bývalý italský premiér Mario Draghi na konferenci o konkurenceschopnosti. Významnou část svého projevu věnoval autoprůmyslu, na kterém ilustroval změnu situace, na kterou Brusel neumí reagovat.
Bývalý šéf Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová stojí před svým hlavním projevem o dosaženém pokroku a transformacích, k nimž došlo od zveřejnění Draghiho zprávy o konkurenceschopnosti EU v roce 2024, v Bruselu v Belgii 16. září 2025.

„Automobilový průmysl v roce 2035 je založen na předpokladech, které již nejsou platné,“ řekl Draghi.

Bruselská konference má vyhodnotit, jakého pokroku se podařilo sedmadvacítce dosáhnout rok od doby, kdy Draghi zveřejnil svou zprávu o posílení konkurenceschopnosti unijního bloku.

„Náš model růstu ztrácí na významu, slabá místa se množí a neexistuje jasná cesta, jak financovat potřebné investice,“ řekl Draghi v projevu. Ceny energií jsou podle něj stále příliš vysoké, příliš málo podniků pracuje s umělou inteligencí (AI) a v oblasti výroby mikročipů je potřeba dohnat zpoždění.

Draghi zmínil i problémy v automobilovém průmyslu. „Prodej elektromobilů stagnuje, modely jsou příliš drahé a emise CO2 v dopravě téměř neklesají,“ upozornil. Ještě za Draghiho projevu přišla zpráva, že automobilka Ford kvůli slabé poptávce po elektromobilech zruší dalších až 1 000 pracovních míst v Kolíně nad Rýnem. Restrukturalizaci, v které figuruje i redukce pracovních míst nově plánuje také Bosch.



18. září 2025

