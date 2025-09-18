„Automobilový průmysl v roce 2035 je založen na předpokladech, které již nejsou platné,“ řekl Draghi.
Bruselská konference má vyhodnotit, jakého pokroku se podařilo sedmadvacítce dosáhnout rok od doby, kdy Draghi zveřejnil svou zprávu o posílení konkurenceschopnosti unijního bloku.
„Náš model růstu ztrácí na významu, slabá místa se množí a neexistuje jasná cesta, jak financovat potřebné investice,“ řekl Draghi v projevu. Ceny energií jsou podle něj stále příliš vysoké, příliš málo podniků pracuje s umělou inteligencí (AI) a v oblasti výroby mikročipů je potřeba dohnat zpoždění.
Draghi zmínil i problémy v automobilovém průmyslu. „Prodej elektromobilů stagnuje, modely jsou příliš drahé a emise CO2 v dopravě téměř neklesají,“ upozornil. Ještě za Draghiho projevu přišla zpráva, že automobilka Ford kvůli slabé poptávce po elektromobilech zruší dalších až 1 000 pracovních míst v Kolíně nad Rýnem. Restrukturalizaci, v které figuruje i redukce pracovních míst nově plánuje také Bosch.