Kráska v mužském světě. Marijke v servisu neuklízí, je tu automechaničkou

Do branže, která je považována za mužskou profesi, nastoupila s nezvyklou akcelerací. | foto: Profimedia.cz

Otázka, která je spíš konstatováním: „Vy tu jen poklízíte a čistíte auta, že?“ je asi tou nejčastější, kterou Marijke Booth v práci každý den slyší. Uchytila se totiž v profesi, kde o ženu zatím běžně nezavadíte. A která je mnohými považována za ryze mužskou záležitost.

I ve velkých autoservisech totiž narazíte na ženy-operátorky, recepční, účetní nebo uklízečky. Ale v profesi automechanika?

Abychom tuto statistickou genderovou anomálii ještě více podtrhli, ta dílna a garáž autoservisu, v níž se jí tak nevěřícně ptají, je její vlastní. Leží v městečku Thirsk, v severním Yorkshire. Na vlastní nohy se tu přitom s vlastní firmou postavila brzy. Svůj podnik vystavěla na zkušenostech, které získala jako úspěšná automobilová závodnice.

Vozy na trať si přitom vždy opravovala sama. A když v devatenácti letech sundala nohu z plynového pedálu, rozhodla se pro dráhu automechaničky na plný úvazek.

Nejprve ji tedy čekal krátký zácvik v jiné dílně, ale pak už se pustila do díla ve vlastním. Smáli se jí a říkali, že se v branži dlouho neudrží. A opravdu, začátky prý úplně snadné nebyly, protože zákazníci mužského pohlaví často dávaly mnohem raději přednost konkurenci. Servisům, kde technické úkony provádějí výhradně muži.

Hodí se doplnit, že určitou nedůvěrou zprvu trpěly i její první klientky, ženy. Rozpaky naštěstí neměly dlouhého trvání, protože v téhle branži se platí za kvalitu a výsledky. A právě v tom byla Marijke vždy perfektní.

Teď má spoustu spokojených stálých zákazníků, kteří se k ní rádi vracejí. Na to, jestli je v garáži od úklidu a leštění, se jí už neptají. Vnímá to velmi pozitivně. Už proto, že má ze své práce pocit, že každý den jí nabourává zažité stereotypy.

Žena z autoservisu

„Ženy-řidičky nejsou v práci s automobily nějak podporovány, a nemají samy možnost se rozvíjet. Když zaznamenají nějakou poruchu, mají auto dostat co nejrychleji do servisu a nechat muže, ať to za ně opraví.“

V její dílně řidičky uvidí, že to může být i jinak. A sama jim ještě dobře poradí.

Od jiných mechaniků, nejen na závodištích, přitom odkoukala spoustu užitečných triků. S profesionály si tedy nezadá. A novým dovednostem se ráda učí nadále, do své profese totiž investuje veškerou energii. Protože ji to baví.

„Nejsem ale zrovna velká čtenářka, o motorech se tolik nedozvídám z knih a časopisů,“ popisuje. „Já si radši zašpiním ruce a hrabu se v autě, dívám se, jak věci fungují.“

Starosti, které kromě překonávání nedůvěry některých nových zákazníků řeší, mají povětšinou docela praktický charakter. Ochranné pomůcky, pracovní náčiní i obyčejné overaly jsou dělané na míru mužům. Je těžké najít něco, co jí padne do ruky.

„Boty s ocelovou špičkou jsem si musela vycpat ponožkami, protože nic menšího než velikost sedm u nás neseženete. Žádné rukavice v práci mi neseděly na ruce,“ říká.

Z řekněme regionální celebrity se stala celonárodní senzací poté, když pro závody ze série 116 Trophy „dodala“ vlastnoručně sestavený vůz. Organizátor závodů jí pak zajistil „na víkendy“ práci v servisu a údržbě závodních vozů pro motoristický tým BMW JC Racing. Kde opět zazářila, a od letošního dubna svou dílnu rozšířila o certifikovaný specializovaný autoservis BMW Element Performance.

Zakázek má víc, než stíhá. Pracuje deset hodin denně, šest dní v týdnu. Proto do party přibrala i dvaadvacetiletého kolegu, Daniela Cladea. Který v jejím autoservisu občas uklízí a zametá.