V obrodě Aston Martinu je i česká kapitola. Chce klienty i inženýry Ferrari

Loni se do Česka dostalo různými – neoficiálními – cestami pětatřicet aston martinů, plány na novou éru, kdy tu má značka vlastní zastoupení, nechce Mattiacci prozradit, podle informací iDNES.cz je to nějakých sedmdesát až osmdesát astonů ročně. „Nechceme být pro každého,“ říká v rozhovoru globální ředitel pro značku a obchod automobilky Aston Martin Lagonda.

Aston Martin se snažil už před pěti lety najít partnera v Česku. Proč to trvalo tak dlouho?

Všechno chce svůj čas. Chceme se ujistit, že je tu ten správný partner. A celý ten „ekosystém“ funguje, jak má. V momentě, který je správný z hlediska našeho produktu i českého trhu. To je naše filozofie – nejsme pod tlakem, abychom rostli. Jde o to, abychom dosáhli kvality. Nyní máme čtyři zcela nové produkty. A to všechno dohromady funguje. V Česku je velmi silný automobilový průmysl. Takže autům rozumějí Češi opravdu extrémně dobře. Velmi dobře rozumějí kvalitě a technologiím. A my máme hodnotnou nabídku.