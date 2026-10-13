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Zemřel utajený skromný génius. Oblékl Škodu Favorit, pro Lamborghini navrhl MPV

František Dvořák
Škoda Favorit

Škoda Favorit | foto: Škoda Auto

Zleva: Kindl, Hrdlička, Bertone, Patočka, Giannini, Deschamps, Drbohlav
Dobová inzerce automobilky Škoda v Lidových novinách z konce roku 1991
Dobová inzerce automobilky Škoda v Lidových novinách z konce roku 1991
Konstruktér Petr Hrdlička, hlavní tvůrce Škody Favorit slaví 12. září 2024...
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Ve věku 82 let zemřel Marc Deschamps, geniální a skromný francouzský mistr automobilového designu. Bývalý šéfdesignér slavného italského studia Bertone se řadu let potýkal s následky těžkého zranění.

Podle jeho dobrého přítele a bývalého kolegy Eduarda Robleda Botera se Deschampsův stav v neděli 4. října 2026 večer náhle zhoršil. Marc zemřel následující den v nemocnici. Pohřeb má dnes, 13. října, v kostele v Caprie, které se nachází západně od Turína v údolí Val di Susa, kde kdysi stálo designové studio Bertone.

Nemá ani heslo na Wikipedii, kde jinak najdete cokoliv o každém neumětelovi. Přitom Marc Deschamps by zasloužil pomník, v Turíně, Paříži i Mladé Boleslavi.

Konec života trávil v pečovatelském domě nedaleko italského Turína poté, co v roce 2023 utrpěl vážný pád.

„Předpokládám, že by se mu to líbilo,“ řekl Botero o smrti a místě posledního odpočinku Marca Deschampse. „Opustila nás další velká osobnost, ale jeho velkolepé dílo zajistí, že na něj budeme s láskou vzpomínat.“

Auta a koncepty Marca Deschampse

  • Lotus Emotion (1991)
  • Opel Astra Cabrio (1993)
  • Chevrolet Corvette Nivola (1990)
  • Opel Spider Bertone (1990)
  • Bugatti EB110 Bertone (1990)
  • Škoda Favorit (1987)
  • Citroën Zabrus (1986)
  • Chevrolet Ramarro (1984)
  • Alfa Romeo Delfino (1983)
  • Mazda MX-81 Aria (1981)
  • Fiat X1/10 (1980)
  • Lamborghini Athon (1980)
  • Rover Bravo (1980)
  • Lamborghini Genesis (1988)
  • Citroën XM (1989)
  • Opel Kadett Cabrio (1986)
  • Fiat Ritmo Supercabrio (1985)
  • Volvo 780 Bertone (1985)

Francouzský designér byl méně známou, ale vlivnou osobností ve světě autodesignu. Vzpomínají na něj jako na skromného a upřímného muže.

„Jakožto tvůrce působící v menších nezávislých studiích (často pracující na zakázkách pro velké automobilky) patřil k oné malé, leč vlivné skupině designérů aktivních v 60., 70. a 80. letech. Ti měli možnost formovat podobu mnoha rozmanitých značek zvenčí, a to ještě před nástupem éry velkých interních designérských oddělení v 90. letech a na přelomu tisíciletí,“ vysvětluje magazín Car Design News.

Zůstal pozapomenutý a nedoceněný, přitom vytvořil významné koncepty i sériové vozy 80. a počátku 90. let – od rodinných citroënů po snová lamborghini a lotusy. Asi nevýraznější bylo jeho „hranaté“ období osmdesátých let, které vyvrcholilo úžasným Citroënem XM.

Ale popořádku.

Rozpačitý rozjezd

Marc Deschamps, se narodil v roce 1944. Jeho otec provozoval malou továrnu na lepidla ve Vincennes.

„Učitel výtvarné výchovy, kterého jsem měl ve škole, byl bývalý inženýr SNCF a on mě vedl spíše k průmyslovému designu než k umělecké kresbě. Vždycky mu budu vděčný, protože právě díky němu jsem na začátku své kariéry už uměl nakreslit plán formy,“ řekl v jednom z mála rozhovorů, které poskytl. Marc Deschamps nebyl jen designér, připsal si také konstrukční práce pro Scanii.

Kariéru odstartoval u Peugeotu. „Abych byl upřímný, do Peugeotu jsem šel poté, co mě všichni ostatní odmítli,“ přiznal. Pobyl tam ovšem jen chvíli. Následovala Simca, kde vydržel dva roky.

„Především jsme dostávali dvakrát tolik zaplaceno než u kterékoli jiné francouzské automobilky!“ Tato první opravdu dobrá práce ovšem vzala rychlý konec, když se francouzské designové studio přestěhovalo do Anglie. „Všichni jsme se ocitli na ulici; bylo to špatné pro všechny. Ale když jsem byl v Simce, bydlel jsem v Rueil, nedaleko Renaultu a, co je klíčové, naproti novináři Jeanu Bernardetovi, který se specializoval na motorismus pro deník L’Equipe,“ popsal.

„Bydleli jsme ve stejném bytovém domě, na stejném patře. Když zjistil, že jsme všichni opustili Simcu, přišel za mnou. Celé odpoledne jsme si povídali a rozloučili se slibem, že se mi pokusí otevřít dveře v Itálii. Ale tam byla doba opakovaných stávek, a to velmi ztěžovalo získání práce designéra.“

„Jel jsem do Turína ve své Simce 1200 S. Bertone mě tehdy odmítl, ale protože jsem byl v Turíně, navštívil jsem karosárnu Ghia. Zůstal jsem tam přesně dva měsíce a tři týdny! Ne tři měsíce – to si poznamenejte – protože vztahy s De Tomasem byly komplikované,“ popsal.

„Díky Ghii jsem si rychle získal důvěryhodnost, která mi umožnila znovu se spojit s Nucciem Bertonem a tentokrát jsem se mohl setkat s týmem. Byla to ještě éra Gandiniho a Pagliana. Byl jsem hned přijat! Byl jsem dokonce prvním designérem, který se připojil k zbrusu novému designovému centru v Caprie na okraji Turína, zatímco Gandini ještě pracoval v kanceláři v srdci továrny Grugliasku.“

„Gandini a Pagliano byli zahlceni prací pro autosalony v Turíně a Bruselu a svými probíhajícími projekty. Mělo se navrhnout auto pro autosalon v Ženevě, když jsem dorazil k Bertonemu, právě jsem si koupil svůj Citroën GS a navrhl jsem Nucciovi Bertonemu, abychom vytvořili koncepční vůz založený na této vynikající platformě,“ vzpomínal. A tak vznikl první koncept Marca Deschampse: Citroën GS Camargue. To se psal rok 1972.

„Bertone to okamžitě schválil, nepochybně proto, že cítil, že by se k sobě hodil s velkou automobilkou. Marcello Gandini se od něj tak trochu distancoval! Ale velmi elegantním způsobem. Vždycky se s ním dobře pracovalo. Jedinou částí vozu, kterou navrhl, byla pravá strana palubní desky,“ popsal práci na konceptu.

„Také si pamatuji, že sedadla v tom velmi speciálním GS pocházela z Lamborghini Espada! A co stojí za zmínku, je to, že v té době jsme tento prototyp postavili za pouhých pět týdnů – od počátečních skic až po hotový koncept, včetně konstrukčních výkresů a karoserie… Bertone měl opravdu spoustu skvělých chlapů!“ A podle Deschampse to nebyl jen Bertone: „Turín byl rájem pro motoristy.“

A přesto, sotva rok po této první zkušenosti, Marc Deschamps odpověděl na volání slavné francouzské karosárny Chapron, která ovšem už tehdy spíše skomírala.

Rychle tedy hledal nové angažmá.

Domluvil se Guyem Ligierem, kde pomáhal s vývojem sportovních vozů a vozů pro Grand Prix. „Ach! Ligier! Všechno tam bylo problém, ale ten muž byl silný, mocný a přesvědčivý. Realizoval jsem pro něj dva velké projekty,“ vzpomínal Deschamps, vydržel tam rok.

Poté přišlo další velké jméno, slavný Robert Opron ho v roce 1976 přivedl k Renaultu, kde se Deschamps podepsal pod exteriér ikonického extrémního speciálu Turbo 5 s motorem uprostřed.

„Právě tady jsem si uvědomil, že designér tam není proto, aby si budoval osobní kariéru, ale aby řešil problém, který nastolil výrobce, a aby uspokojil zákazníka,“ okomentoval své angažmá u Renaultu a Alpine. „Hlavním příkladem tohoto přístupu, který se spíše týkal marketingu, je Renault 9. Bernard Hanon (tehdejší šéf Renaultu, pozn. iDNES.cz) ho chtěl přesně takový, jaký byl vyroben: nenápadný. A chtěl ho takový, aby konkuroval Peugeotu 305. Takže jsme nakonec postavili velmi konvenční auto, navzdory nespočtu poměrně originálních koncepčních modelů.“

Zlatá léta u Bertoneho

V roce 1979, kdy Marcello Gandini odešel z Bertone, se Deschamps opět vydal do Itálie, tentokrát jako hlavní designér slavného studia pod vedením Nuccia Bertoneho. V Turíně pracoval až do roku 1992.

Patřil k hlavním osobnostem studia, pod jeho vedením vznikly koncepty Lamborghini Athon (1980), Chevrolet Ramarro (1984), návrh původního Bugatti EB110 z roku 1989 (přepracovaného na Lotus Emotion z roku 1991) a konceptu Nivola z roku 1990. Dvanáctiválcové MPV Lamborghini Genesis představené v roce 1988 byl hodně bláznivý nápad, jehož se zpočátku bál i sám Nuccio Bertone, který jinak nechával svým designérům volnou ruku.

Kromě koncepčních vozů Deschamps navrhoval i pro velké výrobce, jako jsou Alfa Romeo, Honda, Mazda, Opel nebo Citroën.

Favorit

Nás ovšem zajímá hlavně to, že Deschamps byl autorem designu karoserie Škody Favorit. „V květnu 1983 přivezl hlavní designér firmy Bertone Marc Deschamps první návrhy Favoritu a měli jsme rozhodnout, které budeme akceptovat,“ vzpomínal pro iDNES.cz Petr Hrdlička, „otec“ Favoritu. „Tehdy nebylo snadné vyřídit povolení vstupu do Česany (technického vývoje) pro cizince, a tak jsme se tehdy sešli v restauraci Domu kultury nad asi třiceti designovými návrhy firmy Stile Bertone.“

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U Bertoneho na autě pracovalo podle vzpomínek pamětníků asi 15 lidí, za celý projekt odpovídal ředitel studia Filiberto Giannini, Marc Deschamps pracoval na exteriéru, interiér tvořil Eugenio Pagliano. „Jen jednou jsem za svého působení u Stile Bertone pozval naše klienty na večeři k sobě domů, byli to právě škodováci,“ zavzpomínal Filiberto Giannini v knize Cesta k Favoritu na pozitivní zkušenost s mladoboleslavskou značkou.

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Známý je „spor“ o světlomety, ve kterém figuroval právě Deschamps. Přední lampy favoritu musely být velké a hranaté, jiné dodavatel Autopal odmítl vyrábět. „Marc Deschamps se tomu hodně divil a tvrdil, že přece nebude navrhovat celé auto podle světel,“ vzpomínal šéfkonstruktér Favoritu Petr Hrdlička. „Z výpočtů jasně vyplývalo, že čím je světlomet vyšší, tím je lepší klopené světlo. A pro auto je důležité, aby byl přechod mezi dálkovými a tlumenými světly co nejmenší, aby se oči řidiče po přepnutí rychle akomodovaly a on dobře viděl,“ okomentoval Hrdlička pro Auto.cz, proč on osobně proti velký světlům nebyl.

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Hrdlička ještě připomněl zajímavou fintu, kterou použil u kombiprovedení Favoritu jménem Forman. U prodloužené verze museli použít stejné víko kufru jako u hatchbacku, na výrobu odlišného dílu totiž Škodovka neměla finance. „Marc Deschamps nápadu zpočátku nevěřil, za pár dnů ale přišel s návrhem a prohlásil; nevěřil jsem, že se kombík podaří, ale mně se to celkem líbí,“ vzpomínal Hrdlička na typicky škodovácké řešení.

Deschampsovo portfolio po odchodu z Bertoneho zahrnuje vozy jako Lamborghini Pregunta z roku 1998 pro Carrosserie Heuliez a Edonis z roku 2001 pro B Engineering (pokračovatel Artioliho Bugatti v Itálii).

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