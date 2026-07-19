Řidič vozu s manuální převodovkou musí současně sledovat dopravní situaci, pracovat se spojkou, volit správný převodový stupeň, koordinovat pohyby rukou a nohou. A neustále být ve stavu jakési zvýšené bdělosti, pozornosti. Musí vyhodnocovat, co se děje kolem něj. Jeho mozek je tak nucen vykonávat několik činností současně a setrvává v neustálé aktivitě.
Ve Spojených státech je míra zájmu o manuální převodovku nižší, představuje méně než 0,7 procenta prodeje nových vozů. V Evropě je to výrazně jiné a třeba ve Španělsku a Itálii je míra zájmu o manuální převodovku 41 procent, respektive 48 procent.