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Z automatu blbneme? Nová studie dává za pravdu zastáncům ruční převodovky

Radomír Dohnal
  13:00

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Ovládání tří pedálů a řadicí páky vyžaduje jiný profil soustředění a současně jemnou motoriku, což lze přirovnat k pravidelnému cvičení mozku. A mozek reaguje na cvičení stejně, jako svaly v těle. | foto: Profimedia.cz

Manuální převodovky z nových automobilů mizí, automobilky dávají přednost automatům. Nabízejí vyšší komfort, nižší spotřebu a snazší spolupráci s hybridními pohony. Přesto se ukazuje, že klasické ruční řazení má nejspíš jednu hodně nečekanou výhodu. Může prospívat lidskému mozku.

Řidič vozu s manuální převodovkou musí současně sledovat dopravní situaci, pracovat se spojkou, volit správný převodový stupeň, koordinovat pohyby rukou a nohou. A neustále být ve stavu jakési zvýšené bdělosti, pozornosti. Musí vyhodnocovat, co se děje kolem něj. Jeho mozek je tak nucen vykonávat několik činností současně a setrvává v neustálé aktivitě.

Ve Spojených státech je míra zájmu o manuální převodovku nižší, představuje méně než 0,7 procenta prodeje nových vozů. V Evropě je to výrazně jiné a třeba ve Španělsku a Itálii je míra zájmu o manuální převodovku 41 procent, respektive 48 procent.

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