Chris Maynard a Bill Scheller, dvojice amerických recesistů, sebrala v roce 1989 odvahu a sepsala legendární dílo Manifold Destiny – v překladu Osudový výfuk nebo také Kuchařka na motoru. Kniha je napsána s obrovskou dávkou vtipu. Autory sice baví absurdita samotného konceptu, zároveň však zaručují, že jejich recepty opravdu fungují. Z publikace se stal popkulturní fenomén, který se dočkal několika aktualizovaných vydání a inspiroval řadu nadšenců po celém světě.
Výfukové svody fungují jako prudký gril, blok motoru jako klasická trouba a chladnější kryt ventilů poslouží k pomalému dušení.