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Carbecue aneb kuchtění pod kapotou auta. Jak grilovat a vařit za pomoci tepla motoru

Vladimír Löbl
  9:00

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Je třeba dbát na to, aby se v alobalu zabalené jídlo nedostalo do kontaktu s pohyblivými díly motoru. Dobré je ho i zabezpečit proti nežádoucímu pohybu za jízdy. | foto: NewspressAP

Při pohledu na teploměr, který olizuje čtyřicítku a mění silnici ve varnou desku, by byla škoda toho obrovského množství žáru nevyužít. Skvělou práci ale odvede především samotný motor. Co si takhle uklohnit nějakou dobrotu cestou na výlet? Má to ale háček.

Chris Maynard a Bill Scheller, dvojice amerických recesistů, sebrala v roce 1989 odvahu a sepsala legendární dílo Manifold Destiny – v překladu Osudový výfuk nebo také Kuchařka na motoru. Kniha je napsána s obrovskou dávkou vtipu. Autory sice baví absurdita samotného konceptu, zároveň však zaručují, že jejich recepty opravdu fungují. Z publikace se stal popkulturní fenomén, který se dočkal několika aktualizovaných vydání a inspiroval řadu nadšenců po celém světě.

Výfukové svody fungují jako prudký gril, blok motoru jako klasická trouba a chladnější kryt ventilů poslouží k pomalému dušení.

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