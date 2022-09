Vražedný závod začal močením do krbu. Triumfoval Indian díky převodovce

Vydavatel New York Herald Tribune Gordon Bennett přišel v roce 1877 o snoubenku. Tedy – ona se na něj vykašlala. Na rodinnou oslavu v rodovém sídle totiž přišel pozdě, namol opilý a před zraky vyděšených puritánských Američanů se vymočil do krbu (některé zdroje mluví o pianu). Zkrátka v sobě měl kombinaci irských a skotských genů, což se jen tak nepotlačí. Co dělat? Možná by byl dobrý nápad zmizet do Evropy, kam jej otec, věhlasný zakladatel Heraldu, poslal na výchovu a na zkušenou.

Když o deset let později začaly svět lákat motory a auta, fascinovaný Bennett tak začal aktivně vymýšlet, jak tuhle novotu dostat mezi lidi a jak ji také zužitkovat finančně. Stal se postupně mecenášem závodů po celé Evropě. Jen na jednom místě to nešlo – v Anglii. Přitom zájem by tam byl!