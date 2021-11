VIDEO: Fešáci ze servisu dodávek oprášili odrhovačku z devadesátých let

Dnešní čtyřicátníky to musí šokovat, ale Backstreet Boys stále existují, jen už jim není dvacet, ale o třicet let víc. Jejich asi největší hit s názvem Everybody, který otevíral druhé album skupiny vydané v roce 1997, je zpátky. Začínáme tušit, co se poslouchá v servisech automobilky MAN.