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Českou hvězdu veletrhu nomádů postavili z vojenského vysloužilce

Tomáš Málek
Exkluzivně   9:07
V bavorském Bad Kissingenu začíná výstava Abenteuer & Allrad, kterou každoročně navštěvuje padesát tisíc zájemců o nezávislé cestování. Na akci má premiéru expediční speciál na podvozku MAN 6×6, který postavila jičínská firma VejnyWood.
Expediční kamion MAN 6×6, který si v Česku nechali postavit němečtí majitelé,...

Expediční kamion MAN 6×6, který si v Česku nechali postavit němečtí majitelé, má výstavní premiéru na festivalu v Bad Kissingen v Bavorsku. | foto: VejnyWood.cz

MAN 6X6 expediční speciál VejnyWood
MAN 6X6 expediční speciál VejnyWood
Expediční kamion MAN 6×6, celkový pohled na salon v přední části obytné...
MAN 6X6 expediční speciál VejnyWood
25 fotografií

Měl na tachometru pouhých 4 500 kilometrů, až na drobnou „kosmetiku“ šlo o nové auto. Není divu, že německý pár, po tomto MANu 6×6 sáhl, když hledal základ pro expediční náklaďák.

Dánský vojenský truck, původně určený pro převoz kontejnerů, tak na podzim 2025 putoval do Jičína. V dílně firmy VejnyWood jej přeměnili v auto do divočiny. Obytná nástavba je určená pro dva cestovatele a je vybavená vším, co by člověk očekával od rodinného domku: od teplovodního topení přes splachovací WC až po velkou pračku. Na palubě jsou nádrže na sedm set litrů nafty a téměř šest set litrů pitné vody. Martin Vejnar z VejnyWood s nadsázkou říká, že auto vydrží mimo civilizaci, dokud posádka nespotřebuje naftu, protože vodu si díky filtrační jednotce může doplňovat prakticky kdekoliv.

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