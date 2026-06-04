Měl na tachometru pouhých 4 500 kilometrů, až na drobnou „kosmetiku“ šlo o nové auto. Není divu, že německý pár, po tomto MANu 6×6 sáhl, když hledal základ pro expediční náklaďák.
Dánský vojenský truck, původně určený pro převoz kontejnerů, tak na podzim 2025 putoval do Jičína. V dílně firmy VejnyWood jej přeměnili v auto do divočiny. Obytná nástavba je určená pro dva cestovatele a je vybavená vším, co by člověk očekával od rodinného domku: od teplovodního topení přes splachovací WC až po velkou pračku. Na palubě jsou nádrže na sedm set litrů nafty a téměř šest set litrů pitné vody. Martin Vejnar z VejnyWood s nadsázkou říká, že auto vydrží mimo civilizaci, dokud posádka nespotřebuje naftu, protože vodu si díky filtrační jednotce může doplňovat prakticky kdekoliv.