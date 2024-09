Podívejte se, jaký chaos umí udělat mamataxi v první den školy

Září je z hlediska bezpečného pohybu v silničním provozu pro školáky jedním z nejrizikovějších období. Ze statistik jasně vyplývá, že právě doba mezi sedmou a osmou hodinou ranní je pro děti i řidiče nejvíce nebezpečná.

Podle projektu Pěšky městem většina dětí do škol přichází pěšky z domova (37 %) nebo od zastávky veřejné dopravy (37 %). Autem cestuje pravidelně do školy každé čtvrté dítě. Ve větších městech stoupá podíl dětí, které chodí pěšky. Největší podíl dětí dovážených do školy autem je ve Středočeském kraji (34 %), kde také nejvíce dětí za vzděláním dojíždí do jiného kraje, nejčastěji do Prahy. Třetina dětí, které ráno jedou autem, se odpoledne dopravuje pěšky nebo veřejnou dopravou.

„Děti by rády jezdily do školy na koloběžce (23 %) nebo na kole (12 %). Jako důvod, proč se nemohou dopravovat tak, jak by chtěly, 26 % dětí uvedlo, že si ve škole nemohou bezpečně uložit kolo, koloběžku nebo skateboard,“ uvádí Pěšky městem. Toto hnutí uvádí, že 18 % rodičů, kteří vozí děti denně do školy autem, bydlí do jednoho km od školy. Nejčastějším důvodem, proč rodiče s dětmi ráno sednou do auta, je, že sami jedou autem do práce.

„Děti doprovází někdo dospělý nejčastěji do 4. třídy, pak už většinou chodí samy. Důvodem doprovázení je obava z nebezpečných situací (57 %) nebo nepříjemných lidí a opuštěných míst (51 %). Rodiče si ale cestu s dětmi také užívají a rádi s nimi tráví čas,“ uvádí Pěšky městem s tím, že 75 % rodičů by uvítalo u škol bezpečnější cesty pro chodce, více než polovina rodičů (51 %) se vyslovila pro větší zklidnění dopravy u školy. Ranní provoz před školou hodnotí jako nepříjemný 43 % dětí.

„Nebezpečné a dopravně vytížené úseky cesty či nebezpečné přechody nehlídané fyzickou osobou představují jednu z hlavních bariér pro samostatnou cestu dětí do školy a nepřímo i pro pěší dopravování do škol,“ uvádí Pěšky městem.

Okolo osmé hodiny ráno se tvoří u škol dopravní zácpy. Podobná situace nastává odpoledne, kdy rodiče své ratolesti naopak ze školy vyzvedávají. Některé školy a radnice se tak přidávají k projektu „Školní ulice“, který se snaží vozidla z bezprostřední blízkosti škol vytlačit. U škol se tak objevují značky, které vždy od 7:30 do 8:00 hodin, tedy třicet minut před vyučováním, zakazují autům vjezd do ulice vedoucí kolem školy. Cíl projektu je jednoznačný: zabránit chaosu, ochránit děti a zlepšit kvalitu ovzduší u škol, která se kvůli „mama taxi“ rapidně snižuje. Dočasná ranní uzávěra není nic nového, znají ji kromě českých měst i v zahraničí.

Rizikové září

„Zvýšený pohyb dětí zejména v okolí škol klade zvýšené nároky i na všechny řidiče motorových vozidel, ti by se měli obrnit trpělivostí, empatií a pochopením,“ apeluje Besip.

„Je důležité, aby školáci dávali pozor při přecházení silnice a rodiče mysleli na jejich bezpečnost. Chci také požádat všechny řidiče, aby byli trpěliví, zpomalili a plně se soustředili na pohyb dětí. Spěch nestojí za to, aby došlo k neštěstí,“ zdůraznil ministr dopravy Martin Kupka.

„Září se dlouhodobě vyznačuje zvýšeným počtem nehod s dětmi v době ranní špičky. K těm nejvážnějším dochází v pondělí mezi 7. a 8. hodinou ráno, často jde o nehodu, kdy je dítě sraženo jako chodec. Neplatí přitom, že by viníkem těchto nehod byly většinou děti, jsou to naopak řidiči osobních aut,“ říká vedoucí oddělení Besip Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Nejvíce ohroženy jsou podle ministerské statistiky děti ve věku 9 let, které jsou nejčastěji účastníkem vážné nehody. „Děti v tomto věku již do školy chodí samy nebo ve skupinkách a rodiče by je měli na bezpečný pohyb v silničním provozu dobře připravit,“ doplňuje Neřold.

Zástupce Besipu varuje, že děti jsou při svém chování často velmi nepředvídatelné. „Obzvláště na začátku školního roku jim trvá delší dobu, než si opět zvyknou na školní režim. Myšlenkami bývají ještě na prázdninách. Často se zapovídají s kamarády a přestanou vnímat provoz. Nejsou také dost dobře schopny domyslet následky svého jednání a vyhodnotit dopravní situaci. To vše je potřeba mít na paměti právě i z pozice řidiče. Zejména v okolí škol a přechodů pro chodce proto vždy projíždějte velmi pomalu, zvláštní pozornost věnujte i vyjíždění z parkovišť a garáží.“