Že na Maltě mají jen 2 750 kilometrů délky zpevněných silnic? Tomu se z Česka, kde celková délka silnic činí přes 130 000 kilometrů, můžeme jen smát. Jenže zrovna tady platí, že délka není všechno. Vzhledem k nevelké rozloze malebného středomořského ostrova je tamní silniční síť přibližně pětkrát hustší. A pokud jde o počet registrovaných osobních vozů? Těch mají ostrované v přepočtu 766 na každých tisíc obyvatel. Malta stojí v motorizaci dopravy na špici celé Evropy.
Radost z toho ovšem má pramalou.
Na ostrově, který je 250× menší než Česko, respektive je velký asi jako Brno s Ostravou dohromady, se totiž auta a silniční síť stávají spíše překážkou rozvoje. Městskou aglomeraci, pokrývající větší část ostrova, asfaltované povrchy vozovek spíše tísní a brzdí. Proto taky na Maltě hledají odpověď na to, jak řidiče pozitivně motivovat k tomu, aby se svých vozů spíše vzdali.
Nepořizovali si je, nevlastnili je, nejezdili s nimi. A když říkáme „pozitivně“, myslíme to vážně.
Negativní motivaci známe dobře: vyšší zdanění; přirážky k cenám paliva; omezení vjezdu do centra pro nerezidenty; omezení parkování například v centrech měst. Ostrov Malta, potažmo celá Maltská republika, to ale chce zkoušet po dobrém.
Zařadila se mezi hrstku zemí, kde chtějí svým občanům kompenzovat dobrovolné „neřízení“ finančně. V krátkosti, jak píše Times of Malta, když teď vrátíte svůj řidičský průkaz, vyplatí vám na maltském odboru dopravy 5000 eur ročně. V přepočtu asi 122 000 korun.
Jen za to, že vzdáte své možnosti přepravovat se svým osobním vozem. Program je pětiletý, takže když se do něj zapojíte, můžete teoreticky vydělat na svém neřízení 25 000 eur. Nějakých 610 000 korun. Což je na Maltě cena, za kterou už mimo centrum pořídíte třeba byt ve městě. Taková slušná dotace už je docela k přemýšlení.
Ne ovšem k dlouhému přemýšlení. Termín na podání žádosti k odevzdání řidičského průkazu se kryje s prvním úterým v únoru tohoto roku a otevřena je až do 30. června 2026. Přičemž tu platí princip „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.
Ti, kdo si žádost podají první, mají větší šanci na to, že jim úřad vyhoví a do programu je zařadí.
Počet míst je totiž omezený.
Neřízení má svou cenu
Na webových stránkách Transport of Malta uvádí, že celkový rozpočet programu činí 5 milionů eur na rok. Mluvčí odboru později také upřesnil, že celkový rozpočet na pětileté období činí 25 milionů eur.
To znamená, že zpřístupněné financování „kampaně za neřízení“ platí pro prvních tisíc žadatelů.
Výběrové síto je ale jemnější. Program primárně cílí na mladé řidiče, žadatelé o odevzdání řidičského oprávnění musí být mladší třiceti let. Pochopitelně musí mít platné řidičské oprávnění, být řidiči minimálně po dobu předchozích 12 měsíců. A samozřejmě, musí jít o Malťany, osoby, které mají alespoň sedm let občanství.
Systém vyřadí žadatele, jejichž povolání vyžaduje platný řidičský průkaz. Takže se například mladý řidič sanitky nemůže zneschopnit odevzdáním svého řidičského průkazu, a začít k dotaci za neřízení ještě pobírat podporu v nezaměstnanosti. A platí, že během toho pětiletého období nesmí úspěšní žadatelé řídit vozidlo na Maltě, ale ani v zahraničí.
Úspěšní žadatelé mohou ze svého závazku ze závažných důvodů, například zdravotních, vycouvat. Ale pak budou poměrnou sumu za každý rok vracet zpět dopravnímu odboru. Oprávněnost jejich nároků přitom vyhodnotí speciální komise.
Určitě se ale nikomu z těch, kteří svůj řidičský průkaz dobrovolně odevzdají, nebude vyplácet řízení bez papírů. Pokuta za řízení bez řidičského oprávnění, která má na Maltě „strop“ v sumě 10 000 eur, by v takovém případě byla ještě o dalších 5 000 eur zvýšena. Takže finanční trest až 370 000 korun by opravdu bolel.
Když jste se jednou vzdali svého řidičského oprávnění, není to pro legraci. Na druhé straně, právě z těch pokut by bylo možné financovat program „neřízení“ dál a třeba i o něco šířeji.
Program poprvé představil ministr dopravy Chris Bonett, jako jedno z řady nových opatření zaměřených na snížení počtu automobilů na maltských silnicích. Později byla celá kampaň upravena tak, aby cílila na mladé řidiče. Ti totiž o budoucí podobě maltské dopravní situace budou rozhodovat nejvíc.
Malta přitom není místem, kde by vás nemožnost osobní přepravy vyřadila z běžného života. Ostrov je rozlohou malý, a byť tamní hromadná doprava oplývá určitým středomořským svérázem, velmi slušně se s ní dá cestovat i do zaměstnání. Odměna za neřízení přitom slušně kompenzuje náklady spojené s alternativní formou přepravy.
Zkrátka, je to vzácný příklad pozitivní motivace, který dává mladým držitelům řidičských oprávnění skutečně na výběr. Tím, že se na pár let zřeknou svého řidičského průkazu, si mohou slušně přivydělat. A třeba si zvyknou na to, že i bez auta se dá na Maltě žít.