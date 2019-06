Emisní regule prodraží auta velikosti fabie tak, že se je nevyplatí vyrábět

Automobilkám se miniauta přestávají vyplácet. Analytici tvrdí, že ohrožen bude i o třídu vyšší segment malých vozů typu Škody Fabia. Tomu se ovšem automobilky brání, byť přiznávají, že elektrifikace bude muset proniknout i tam, což přinese zdražení.

Hezky to ukazuje aktuální žhavá novinka Opel Corsa technicky spřízněná s Peugeotem 208, jehož výroba nabíhá na Slovensku. Corsa nové generace měla premiéru teprve minulý týden a Opel s ní symbolicky odstartoval svou éru elektromobility. Takže představil jen její bateriové provedení s tím, že verze na benzin a naftu odhalí následně.

A prozradil i cenu elektrické corsy na německém trhu. Ta je 29 900 eur, tedy 770 tisíc korun. To je podobná cena jako za VW ID.3 a další elektrické modely, které jsou aktuálně na trhu (Nissan Leaf, Renault Zoe). Opel slibuje víc než třísetkilometrový dojezd a poloviční provozní náklady. I tak je to víc než dvojnásobek částky, kterou jsou zákazníci aut formátu Corsy zvyklí platit.

Andreas Marx z Opelu přiznává, že nemají přesnou představu o tom, jaká bude poptávka po elektrické verzi. „Odhady se velmi liší. Je to věštění z křišťálové koule. Vše je také velmi závislé na podporách na nákup takových aut na jednotlivých trzích,“ uvádí. Zpočátku by měla mít Corsa podle odhadů pěti až desetiprocentní podíl na prodejích. Více o nové Corse čtěte zde.



Tři čtvrtě milionu za malé auto opravdu nejsou zákazníci připravení platit, i když jim výrobci ukazují propočty, že následná úspora na provozních nákladech celkovou bilanci vyrovná. To platí ovšem při vysokém kilometrovém nájezdu, jenže auta velikosti corsy nebo fabie se také často kupují do domácností, které toho tolik nenajedou.

Citroën C3 Volkswagen Polo

„Segmentu malých vozů Opel velmi věří,“ tvrdí Martin Hejral, mluvčí českého zastoupení značky. „Corsa bude hrát roli modelu, který výrazně sníží značce Opel tzv. flotilové emise.“ Podobně mluví také jeho kolegyně z koncernu PSA Lenka Martinová, PR manažerka českého Citroënu. „Naši C3 si budeme dále hýčkat a její prodeje rozvíjet, protože i zde optimalizujeme motory a přijdou nízkoemisní varianty. Ale třeba i naše nabídka dieselů je emisně v pořádku, byť se v malých autech bohužel moc neprodávají.“

„Model Polo čeká facelift v roce 2021 a v současné chvíli se o ukončení jeho výroby neuvažuje,“ dodává David Valenta z Volkswagenu. „Samozřejmě, pokud by se stala situace v segmentu malých vozů zcela neudržitelná a prodeje by byly možné pouze za cenu ztráty, nebude mít ani Volkswagen zájem v tomto segmentu setrvávat. Ovšem zda se to stane a případně kdy, nebo zda tento segment nahradí v budoucnu jiný, a jak tento segment ovlivní vlna elektrifikace a fenomén malých SUV, neví zcela přesně nikdo. V každém případě Volkswagen zatím se svými malými vozy počítá a v případě potřeby svou produktovou strategií upraví podle požadavků trhu a zákazníků. Není to však záležitost několika příštích let,“ uvádí.

Elektromobil Škoda Citigo-e iV při natáčení v centru Prahy Opel Adam Rocks

Miniauta jen do zásuvky

Ještě menší vozy z kategorie takzvaných miniaut to mají spočítané. Tento segment v Evropě pomalu, ale jistě klesá. V roce 2018 se jich prodalo 1,24 milionů kusů, což je o procento méně než v roce 2017. Miniauta představují osm procent evropského trhu. Dominantní postavení má Fiat, když jeho modely 500 a Panda okupují 28,7 % trhu, přestože rozhodně nejde o nejnovější modely.

Miniauta tvoří malý, ale vcelku stabilní kus trhu, kterému sice obliba SUV vzala v posledních letech část zákazníků, ale prodeje se nyní ustálily a nijak dramaticky neklesají, navzdory tomu, že na něm nenajdeme příliš nových modelů. Přestože miniauta by měla být určitým řešením městské mobility nejen kvůli rozměrům, ale i kvůli nízké spotřebě, vypadá to, že velkou ránu jim zasadí právě zpřísňující se emisní limity.

Nová pravidla pro emise CO 2 budou pro výrobce znamenat pokuty až několika tisíc eur na každém voze, který překročí nastavené limity. Ty jsou pro rok 2020 průměrně stanoveny na 95 g CO 2 /km, zatímco loni byly průměrné emise aut v Evropě 120,5 g. „Velké vozy mají vyšší cenu a tím i vyšší marži, která tyto náklady lépe pokryje. Malá auta prostě ne. Tento segment tak může brzy opustit mnoho výrobců,“ napsal pro magazín Automotive News Europe analytik Max Warburton z výzkumné a zprostředkovatelské firmy Sanford C. Bernstein.

Modely, které končí

První signály, že automobilky opouštějí třídu nejmenších aut, už tu jsou. Například z nabídky Opelu během léta zmizí minimodely Adam a Karl (který se v ČR z marketingových důvodů nenabízel). „Jde o přirozené ukončení výroby na konci životního cyklů daných modelů,“ říká Martin Hejral. „Je pravda, že vybíhající mini-modely nebudou mít bezprostřední nástupce, protože Opel se už několik let cíleně zaměřuje pouze na profitabilní a velkoobjemové segmenty – a v tomto ohledu mini-modely do portfolia prostě nezapadají.“

Tato slova přesně vystihují realitu na trhu. Snížit emise u miniaut je totiž mnohem těžší než u velkých modelů. Konkrétně třeba Opel Adam dosahuje podle měření WLTP emisí CO 2 od 129 do 158 g/km. „Čím menší vozidlo, tím těžší je splnit emisní cíle,“ potvrdil Automotive News Europel šéf evropské PSA Maxime Picat.

„Schopnost jakéhokoliv výrobce automobilů dosáhnout u miniaut zisku je pod obrovským tlakem kvůli veškeré technologii, kterou musíme přidat do našich vozidel kvůli bezpečnosti a emisím.“ Jak bezpečnostní, tak nízkoemisní technologie jsou drahé a stojí v podstatě stejně, jestli je namontujete do miniauta nebo do velkého SUV.

Ale tato „přirážka“ dělá u luxusních SUV jednotky, kdežto u miniaut desítky procent. Automobilky samozřejmě neuvádějí, kolik přesně je stojí různé hybridní technologie. Podle společnosti Bernstein je to zhruba 600 až 1000 eur na automobil v případě mild-hybridu, 200 eur u hybridu a okolo 500 eur u plug-in hybridu.

Segment proto pomalu vyklízejí i další značky. Peugeot a Citroën budou ještě zhruba dva roky prodávat své minimodely 108 a C1, poté výroba v kolínské továrně skončí, aniž automobilky oficiálně ohlásily, zda oba vozy dostanou nástupce. Ford přestane z Indie dovážet do Evropy model Ka+. Daimler přesouvá vývoj a výrobu vozů Smart do Číny a není jasné, co se stane se společně vyvíjeným modelem Renault Twingo.

Renault Twingo Elektromobil Smart ED

„Fakt, že výroba a prodej malých vozů není pro automobilky ekonomicky příliš rentabilní, není žádným tajemstvím a ani u značky Volkswagen tomu není zásadně jinak,“ komentuje pro iDNES.cz David Valenta z českého zastoupení značky.

„Vzhledem k nutnosti plnit přísné emisní limity, instalovat do vozů povinné prvky výbavy a bezpečnostní asistenty je výroba malých aut nákladově velmi blízká výrobě vozů z vyšších segmentů, nicméně trh očekává u malých vozů především nízkou cenu. Tyto skutečnosti jdou samozřejmě proti sobě a zisk z prodeje těchto vozů je velmi nízký. Volkswagen dokáže díky své velikosti a velkému objemu prodaných vozů tyto skutečnosti částečně eliminovat, ale ani pro nás není prodej malých vozů nijak zásadně ekonomicky zajímavý.“

Bude řešením hybrid?

Naopak lídr trhu minivozů Fiat si v tomto segmentu stále věří. „Designová legenda Fiat 500 je vůz, o jehož budoucnost se není třeba obávat,“ tvrdí Martin Macko, Fleet & Business Sales Manager Fiat Chrysler Automobiles CEE. Budoucnost to však bude elektrická.

„FCA již oficiálně oznámilo svoji elektrickou, respektive mild-hybrid ofenzivu, kdy do roku 2022 bude každý náš model napříč značkami mít alternativní verzi pohonu. Tedy nejen Fiat, ale i Alfa Romeo nebo Jeep. Koneckonců, elektrická cinquecenta se již úspěšně prohánějí po Kalifornii a dokonce jako individuální import v ČR.“

Fiat 500 Fiat Centoventi

Trojice koncernových vozů Škoda Citigo, Seat Mii a Volkswagen up! se zatím ukázala pouze v elektrické verzi, což by naznačovalo, že konvenční verze se už nechystají. David Valenta to však vyvrací: „Konkrétně pro model up! chystáme na příští rok facelift a ten dorazí na trh jak s konvenčním zážehovým motorem, tak s pohonem na CNG a v neposlední řadě také v plně elektrické variantě.“

I některé další automobilky věří, že zákazníci miniauta neopustí. Kvůli emisním normám však vsadily na hybridní pohon. „Ve výrobním programu Suzuki hrají malé vozy i nadále důležitou roli včetně modelu Ignis. Ten nadále zůstane v nabídce s pohonným ústrojím typu mild hybrid. Výhodou malých vozů je nižší produkce emisí, což značce pomáhá snižovat celkovou flotilovou úroveň emisí. Z tohoto důvodu nevidíme malé vozy v ohrožení,“ tvrdí Tomáš Teufl, nový ředitel českého importéra Suzuki.

„Vozy této kategorie jsou pro nás důležité a chceme si zde naši silnou pozici udržet i nadále. Přesnou podobu do budoucna prozatím nemůžeme komentovat,“ dodává Jitka Jechová z Toyoty.

Právě Toyota ukazuje, že s hybridem jde emisní normy splnit – například hybridní model Yaris má emise od 84 g/km, takže se do nových limitů bez problémů vejde. Ovšem jeho cena na českém trhu je 400 900 Kč oproti

294 900 Kč, které dá zákazník za méně výkonný litrový benzinový motor.