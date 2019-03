Ženeva 2019: Okamžitě po odhalení se na nové Clio vrhli špioni z Číny

Ženeva (od zpravodajů iDNES.cz) - Nebyla to snad ani minuta. Jen co skončily projevy nového šéfa Renaultu Thierryho Bollorého a šéfdesignéra Laurense van den Ackera a z nového Clia spadla bílá plachta, vrhla se na něj smečka špionů. Zvědové asijských značek ho fotili ze všech stran, prohmatali snad každý detail a vše zaznamenávali do obsáhlých formulářů.