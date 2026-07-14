Modré majáky mají přednost, ale musí jezdit opatrně

Zákon hovoří o tom, že řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. To je zaběhnuté pravidlo, se kterým ale bohužel stále mají někteří problém. Jak správně vytvořit uličku pro záchranáře, si můžete připomenout zde:
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Řidič s blikajícím modrým majákem má přednost, může projet například na červenou, ignorovat značku „Stůj, dej přednost v jízdě!“ nebo jet v protisměru. Zákon mu však výslovně ukládá povinnost dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu. Ostatní musí mít možnost na jeho jízdu včas reagovat.
Ostatní řidiči jsou povinni vozidlu s právem přednostní jízdy okamžitě uvolnit cestu a umožnit mu bezpečný průjezd (například vytvořením záchranné uličky v koloně). To je však nezbavuje povinnosti sledovat situaci a chovat se bezpečně. Při případné dopravní nehodě vyšetřovatelé posuzují míru zavinění individuálně. Zda například řidič jedoucí na zelenou mohl maják a sirénu včas zaregistrovat nebo zda řidič s majáky vjel do křižovatky příliš bezohledně a nepřehledně.
Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
§ 41
Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen „vozidlo s právem přednostní jízdy“), není povinen dodržovat § 4 písm. c), § 5 odst. 1 písm. h) a odst. 2 písm. f),, § 7 odst. 1 písm. b), § 11, § 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 7, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19, § 20, § 21 odst. 2, 3, 4, 5 a 6, § 22, 23, § 24 odst. 3 a 4, § 25 odst. 1, 3, 4 a 5, § 26, § 27 odst. 1, 2, 3 a 4, § 28 odst. 2, 3 a 5, § 31, § 35 odst. 1 a 2, § 36 odst. 1, 2 a 4, § 39 odst. 4 a 5, § 39a odst. 3 a 4, § 39b odst. 2 a 4, § 47 odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. a), c), d), f) a g) a odst. 5, § 48 odst. 1, 2, 3, 4 a 5, § 53 odst. 2 a § 67 odst. 8; je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Modré, případně modro-červené majáky, a tedy i právo přednosti v jízdě v Česku má:
- Zdravotnická záchranná služba a vozidla poskytovatele zdravotnické dopravní služby
- Hasičský záchranný sbor a jednotky dobrovolných hasičů
- Vozidla Policie ČR a Vojenské policie
- Vozidla Vězeňské služby
- Vozidla Celní správy ČR
- Vozidla Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS)
- Vozidla obecní (městské) policie
- Vozidla Hradní stráže a Vojenského zpravodajství
- Vozidla bezpečnostní složky (využívaná při plnění specifických úkolů)
- Vozidla určená ministrem vnitra (např. při přepravě ústavních činitelů)
Majáky mohou používat také vozidla doprovázená těmito složkami, typicky jde o kolonu doprovázející politika. Platí ale, že jakmile auto jede bez zapnutých výstražných světel a zvuku, platí pro jeho řidiče běžná pravidla stejně jako pro ostatní účastníky provozu.
Modré majáky ale mají i další služební auta. Jsou to některé dopravní podniky, pohotovostní plynaři nebo také vodní či báňští záchranáři. A ano, pokud spěchají k případu, pak mají právo přednosti v jízdě. A co si budeme povídat, plynaře nebo báňské záchranáře zdržet opravdu nechcete.
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„Řidiči těchto vozidel smějí používat výstražné světelné a zvukové znamení pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné z hlediska času (záchrana lidských životů, zdraví a majetku). Bezdůvodné použití majáku v provozu je zakázáno. Rovněž je zakázáno nainstalovat maják na jiná vozidla nebo napodobovat vzhled vozidel policie, hasičů nebo záchranné služby.
V některých případech řidiči vozidel s právem přednostní jízdy nepoužívají světelné a zvukové znamení současně. Jde zejména o případy, kdy vzhledem k provozu nebo noční době není nutné mít trvale zapnuté zvukové znamení – sirénu. Ve všech případech však řidiči vozidel jedoucích se zapnutým majákem musí dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozili další účastníky silničního provozu,“ vysvětluje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
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A co oranžové majáky?
Na silnicích se velmi často setkáváme také s oranžovými majáky. Ovšem jejich řidiči mohou na nějaké právo přednosti v jízdě zapomenout.
Záchranářské uličky mohou i bez modrého majáku využít vozidla odtahových služeb. Ale jen ta, která jedou k místu nehody, kvůli které vznikla kolona.
„Velmi často řidiči potkají vozidla asistenčních či bezpečnostních služeb, jejichž řidiči při jízdě blikají oranžovým majákem a kteří se někdy nevybíravým způsobem snaží proklestit si cestu hustým provozem. Odtahové služby podjíždí odstavnými pruhy, bezpečnostní agentury riskantně kličkují v hustém provozu,“ přibližuje praxi našich silnic Autoklub ČR.
K čemu tedy oranžový maják vlastně je? „Blikající oranžový maják na vozidle upozorňuje ostatní účastníky na činnost tohoto vozidla, kdy při ní může překážet v silničním provozu, kdy může svojí činností ostatní účastníky omezovat a ostatní řidiči vozidel kvůli prováděné činnosti budou muset objektivně zastavit. Například čekají-li za stojícím popelářským vozem, do kterého se vysypávají odpadky, nebo jedou-li pomalu za traktorem, který seče trávu u krajnic a příkopů silnic. Tento oranžový maják však nedává těmto vozidlům žádnou přednost při jízdě jako modrý blikající maják. Vozidla s oranžovým majákem ho užívají jen při své činnosti,“ doplňuje Autoklub ČR.
Předjíždět? Ale, jen opatrně!
Je možné předjet třeba hasiče jedoucí pod majáky? Jak se to vezme. A má to přísná pravidla. Vozidla s modrými majáky mají právo přednosti v jízdě. To ale neznamená, že je za jistých okolností nemůžeme předjet. Ovšem pozor na to, když aut s majákem jede víc.
Především na dálnicích se můžeme setkat se sanitkami nebo třeba hasičskými auty pod majáky, která jedou ani ne 100 km/h. A pak přijde otázka, zda je v pořádku takové auto IZS se zapnutými majáky předjet. Ano, možné to je, ale nesmíte při tom manévru auto s majákem nijak omezit nebo ohrozit. A vždy mu musíte umožnit naprosto plynulou jízdu.
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A pro formu připomínáme, že při každém předjíždění musíte vždy dodržovat v místě povolenou rychlost! Pokud tedy na okresce potkáte hasiče, kteří jedou 85 km/h – víc jim nemusí dovolit omezovač – legálně je standardně předjet bezpečně nemůžete. Překročili byste u toho rychlost, a to je přestupek.
Takže odpověď na otázku, zda předjíždět, nebo ne, je jasná. Nicméně jsou tu ještě dvě „ale“. První je situace, kdy auto se zapnutými majáky jede v levém jízdním pruhu. V prvé řadě je pravdou, že na to má nárok, vždyť s majáky nemusí některá pravidla provozu dodržovat. Navíc pro tu jízdu může mít důvod. A to je první situace, kdy na předjíždění, respektive spíš podjíždění, musíte zapomenout.
Druhé „ale“ nastává v situaci, kdy aut s majáky jede víc, tedy jde o kolonu. Podle paragrafu 41 Zákona o silničním provozu se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými. A pozor, skupina ani nemusí jet pod majáky!
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Platí tedy, že například do kolony vojenských vozidel (ale i hasičů, policie nebo sanitek) se nikdy nezařazujte, je to zakázaný manévr. Je také třeba vzít na vědomí, že brzdná dráha těžké vojenské techniky je výrazně delší než u osobního vozidla. Takovou kolonu tedy nikdy nepředjíždějte, pokud si nejste jisti, že to zvládnete, že máte dost místa a času.