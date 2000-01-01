Dvě ženy, jeden ford a před nimi skoro osm tisíc kilometrů světem, v němž se mapy často rozcházely s realitou. V červnu 1939 vyrazily Ella Maillartová a Annemarie Schwarzenbachová ze Ženevy na východ. Čekaly je pouště, hory, písek. A někde daleko před nimi čekal afghánský Kábul.
Autor: Annemarie Schwarzenbach
Na první pohled to byla automobilová expedice dvou vzdělaných Evropanek, které si chtěly projet Turecko, Írán a Afghánistán. Jenže zatímco vůz mířil stále dál na východ, jejich společná cesta se měnila v příběh dvou žen, které sice sdílely prostor kabiny a mapu, ale stále méně jedna druhou.
Autor: Annemarie Schwarzenbach
Obě ženy měly k té cestě odlišný vztah. Ella Maillart chtěla poznávat krajinu, lidi, kulturu. A hornaté provincie v severovýchodním Afghánistánu, na jižních úbočích pohoří Hindúkuš. Zároveň si vzala za svůj osobní cíl dostat Annemarie z morfinové závislosti.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Annemarie Schwarzenbachová viděla v cestě unik před osobní krizí. Putování chtěla novinářsky a fotograficky zpracovat. Právě proto se ale z automobilové expedice postupně stal příběh dvou žen, které spolu sice cestují a jedou jedním směrem, ale jejichž cíle se stále více rozcházejí.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Jely v otevřeném Fordu V8/Deluxe Roadster. Některé prameny uvádí, že to byl spíš Ford V8 91A. Stejně ale šlo o stroj dílensky upravený v Curychu na zakázku, takže na to úplně nesejde. Evropa se s nimi nerozloučila. Psal se 6. červen 1939, a svět měl tehdy jiné starosti, když vyrazily z Ženevy směrem na východ.
Autor: Profimedia.cz
Kam? To bylo spíš volně naznačené plánem, který se dynamicky proměňoval, než něco s pevně vytyčenou trasou. S sebou si vezly zásoby, náhradní díly, pneumatiky, psací stroj a pět fotografických přístrojů. Obě ženy potřebovaly své putování zdokumentovat.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Cesta je vedla k průsmyk Simplon, Itálií, Jugoslávií. Poté k Sofii a na Istanbul. Dál po černomořském pobřeží k Trabzonu a východnímu Turecku. Pak už jejich cestu popisují názvy, které už dnes neřeknou nic ani zcestovalému učiteli zeměpisu.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Bayazit, Tabríz, Kazvín, Gumbad-i-Kabus, Chorásán, Mašhad, Abbas Abad. Tam už začínala afghánská hranice. A za ní následoval Herát, Bala Murghab, Šibargán, Mazar-i-Šaríf, Pol-i-Chumrí, Do-Au, Bamján, Band-e Amir, Bagram a nakonec Kábul.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Kolik to bylo kilometrů? Tu trasu z devětatřicátého se nevyplatí měřit podle současných map asijských silnic, a informace v původní literatuře, zápiscích z cest i sekundárních zdrojů se od sebe dost liší. Velmi široce se dá ta jejich trasa zarámovat přibližně 6 500 až 7 800 kilometry.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Za volantem se sice střídaly, ale Schwarzenbachová odřídila podstatnou část cesty. Její vzhled jí v konzervativnějších oblastech paradoxně pomáhal. Lidé ji spíš považovali za hejska nebo mladého šoféra než za cestující ženu.
Autor: Annemarie Schwarzenbach , Creative Commons
První kilometry vedly přes známý švýcarský terén a průsmyk Simplon do Itálie, tedy po silnicích, které byly ve srovnání s tím, co je čekalo později, téměř komfortní jízdou. Pro Maillartovou odjezd znamenal definitivní stvrzení rozhodnutí opustit Evropu.
Autor: Annemarie Schwarzenbach , Creative Commons
Politická situace v létě 1939 eskalovala extrémně rychle. Obě dámy moc dobře tušily, že Hitlerova rozpínavost nekončí, a že vydání československého pohraničí jen navýšilo jeho světovládné choutky. Věděly, že válka se nepojí s otázkou „jestli“ ale spíš „kdy“.
Autor: Annemarie Schwarzenbach , Creative Commons
Přes Jugoslávii pokračovaly k Sofii, kde se ukázalo, že Ford nebude jen dopravním prostředkem, ale také zdrojem každodenních problémů. Na hranicích je též zdrželo chybějící bulharské vízum. A po příjezdu byla hlavní silnice rozkopaná tak, že musely pokračovat po provizorní trase.
Autor: Unknown photographer, Creative Commons
Ve svých zápiscích si Maillartová všímala i samotného provozu: v Sofii se automobily pohybovaly mezi lidmi, kteří bezstarostně chodili uprostřed vozovky. Bylo to pro ni výrazně jiné řidičské prostředí než ve Švýcarsku.
Autor: Profimedia.cz
Ze Sofie zamířily k Istanbulu, který byl hranicí mezi jejich evropskou a asijskou etapou. Zkušenosti, které začaly mít se silnicemi, mapami, státními hranicemi a úředníky, začaly měnit povahu celé expedice. Byl to odlišný svět a projet jím chtělo řadu jiných dovedností, než jen schopnost řídit.
Autor: Profimedia.cz
Každá další země znamenala nové doklady, kontroly. A nejistotu, zda bude vůbec možné pokračovat podle plánu.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
V Istanbulu navíc dostaly od jednoho mladého inženýra varování před východním Tureckem – hovořil o špionech, zatýkání, zabavení dokumentů a fotoaparátů. Radil jim, aby se příliš nevyptávaly. Obě ženy se přesto rozhodly pokračovat.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Za Istanbulem už automobilová výprava dostala mnohem dobrodružnější podobu. Po severním tureckém pobřeží postupovaly přes oblast Černého moře. Samotný Ford byl na některých úsecích přepravován po moři spolu s nimi, protože souvislá silniční cesta prakticky neexistovala.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Dál zamířily přes pontské hory a východní Anatolii k oblasti biblického Araratu a Bayazitu. Vyprahlá krajina, nadmořská výška a kvalita toho, co se zde nazývalo cestami, představovaly skutečnou zkoušku odolnosti automobilu i řidiček.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
V určitých situacích to měly, dá se říct, snazší. Dvě Švýcarky s diplomatickými pasy a vozem se švýcarskou registrační značkou byly místy vnímány jako vítaná rarita. Ale rozhodně to neznamenalo, že by mohly úředníky jednoduše ignorovat. Projetí turecko-íránské hranice zdaleka nebylo formalitou.
Autor: Profimedia.cz
Po vstupu do Íránu se trasa stočila přes Tabríz a Kazvín, směrem k Teheránu. Zatímco dnes bychom tuto oblast projeli po dálnicích během jediného dne, tehdy byla cesta kombinací silnic různé kvality, úseků ve výstavbě a cest, kde řidič musel neustále sledovat povrch i mapu.
Autor: Profimedia.cz
V Teheránu se jejich tempo na nějaký čas zpomalilo a Schwarzenbachová odtud posílala do Švýcarska texty o zemi, která se podle ní rychle modernizovala, ale zároveň přitom zůstávala hluboce zakotvená a pohlcená ve svých středověkých tradicích.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Z Teheránu zamířily na severovýchod ke Gumbad-i-Kabusu, mohutné cihlové věži na území dnešního Golestánu.
Autor: Profimedia.cz
Maillartovou přitahoval právě tento severní okruh, protože jí umožňoval dostat se blíže k turkmenskému obyvatelstvu. A krajině, kterou chtěla srovnávat se svými předchozími zkušenostmi ze Střední Asie.
Autor: Profimedia.cz
Improvizace a opravy vozu byly součástí každodenní únavné rutiny. Zpestřením naopak bylo pořizování fotografií. Systematicky zaznamenávaly každodenní život, náboženství, ženy, práci i proměny společnosti.
Autor: Profimedia.cz
Další cesta vedla přes Chorásán k Mašhadu, jednomu z nejvýznamnějších náboženských center Íránu. Schwarzenbachová zde fotografovala mimo jiné okolí svatyně imáma Rézy a zachytila rituální očistu mužů před vstupem do svatého prostoru.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Cestou k afghánské hranici u Abbas Abad ukázala výhody silného a přitom konstrukčně tak jednoduchého Fordu. Nebyl to ten nejrychlejší kůň, ale zase docela odolný oslík. S určitou nadsázkou ten vůz dokázal pokračovat tam, kam by často ani běžné osobní auto dneška nevyjelo.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Po překročení hranice dorazily do Herátu, první velké afghánské zastávky. Právě tady se dozvěděly, že jarní tání a poslední silné sněžení poškodily most přes Murgháb, který byl klíčový pro nově otevřenou severní silnici do nitra země.
Autor: Profimedia.cz
Mladý polský inženýr jim jejich další postup prakticky rozmlouval: podle jeho zkušenosti nebylo jisté, zda automobil zvládne prudká stoupání na cestách původně určených spíš pro mezky, přechody řek a hluboký písek; ženy přesto po zprávě o opravě mostu pokračovaly.
Autor: Profimedia.cz
Afghánská Severní cesta byla v roce 1939 spíš ambiciózním projektem, než nějakou skutečnou v terénu existující silnicí. Některé úseky byly teprve budované, jiné připomínaly kamenité nebo prašné stezky.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Když se ukázalo, že písek může ford zastavit, místní jim doporučili jet společně s nákladním či osobním nákladním automobilem, aby v případě zapadnutí nebyly odkázány jen samy na sebe. Provoz byl ale minimální a čekání na spolujízdu oběma bralo trpělivost.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Moc nepomáhalo ani to, že k orientaci jim sloužila britská mapa „států sousedících s Indií“. S měřítkem, kde jeden palec znamenal třicet mil. Z Herátu pokračovaly přes Bala Murghab a dál k Šibargánu.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Hluboké koleje vyjeté nákladními vozy byly pro rozchod jejich Fordu příliš daleko od sebe, a jinde vůz v písku klouzal. Často jim pomáhali místní dělníci. Tlačili je do kopců a podkládali pod kola rohože. Jinde se řešily rozvodněné řeky.
Autor: Profimedia.cz
V Šibargánu už se ženy smířily s tím, že na některých úsecích budou potřebovat doprovod. Starosta jim doporučil připojit se k nákladnímu automobilu, protože místní znalost písku a neznačené trasy byla cennější, než sebevědomí evropských cestovatelek.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Přes afghánský Turkestán se dostaly k Mazar-i-Šarífu a odtud na jihovýchod k Pol-i-Chumrí. Krajina se postupně zvedala směrem k Hindúkuši a cesta byla čím dál méně otázkou rychlosti a více otázkou výběru správné stopy.
Autor: Profimedia.cz
U Bamjánu se jejich automobilová expedice dostala do krajiny, která byla současně dopravní překážkou a hlavním cílem cesty. Obří buddhistické sochy vytesané do skal, tehdy ještě neporušené, na ně zapůsobily natolik, že se staly jedním z nejvýraznějších obrazů celé společné výpravy.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Z Bamjánu se odchýlily od přímé trasy, a zamířily k vysokohorským jezerům Band-e Amir. Poté zamířily přes oblast Bagramu směrem ke Kábulu, kde se severní trasa konečně přiblížila hlavnímu afghánskému městu.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Byl Kábul cíl? Jak se ukázalo, problémy, které chtěly nechat za sebou v Evropě, cestou nevymizely. Schwarzenbachová se během putování opakovaně vracela k morfinu. A Maillartová postupně pochopila, že její snaha přítelkyni „zachránit“ nepřinese výsledek.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Osobní konflikt pak v denících začíná dominovat dojmům z celé té únavné cesty. Navíc 1. září 1939 vypukla v Evropě válka, a obě ženy se najednou ocitly tisíce kilometrů od domova. V zemi, která je možná přitahovala, ale setrvat v ní navždy určitě nechtěly.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Původně chtěly z Kábulu pokračovat společně do odlehlého Nuristánu (Kafiristánu), kde chtěla Maillartová studovat místní kulturu a zvyky, jenže tento plán se rozpadl. Maillartová navíc jako cizinka nedostala povolení k pobytu.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons
Zamířila tedy, po definitivním zhoršení vztahu se spolucestující, sama do Britské Indie. Schwarzenbachová zůstala ještě v Afghánistánu a zapojila se do práce archeologů Rii a Josepha Hackinových v oblasti Afghánského Turkestánu.
Autor: Profimedia.cz
Jejich společná výprava tedy skončila na podzim 1939 a každá se vydala vlastní cestou: Maillartová pokračovala Fordem přes Péšavar do Britské Indie, zatímco Schwarzenbachová později zamířila přes Indii zpět k moři a do Evropy.
Autor: Profimedia.cz
Její Ford nakonec dorazil zpět do Švýcarska po námořní a železniční přepravě. V listech celníků z Airolo byl zaznamenán 25. ledna 1940, tedy po více než sedmi měsících od odjezdu.
Autor: Profimedia.cz
Ford dobrodružnou pouť přežil a vrátil se domů. Společná cesta Maillartové a Schwarzenbachové se ale navždy rozdělila.
Autor: Annemarie Schwarzenbach, Creative Commons